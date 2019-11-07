В тупике: почему Киев и Москва не могут договориться по газу

Переговоры по газу между Россией и Украиной зашли в тупик. Провести очередную трехстороннюю встречу по транзиту российского газа на уровне министров Еврокомиссия предложила во вторник, 19 ноября. При этом, как сообщил ТАСС со ссылкой на европейский источник, знакомый с ситуацией, Москва и Киев пока не подтвердили свое участие в ней.

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По словам собеседника агентства, даже если встреча состоится, то пока стороны не добились никакого прогресса по ключевому пункту переговоров — взаимной отмене исков и отказе от претензий. Тему не обсуждали ни на закрытых экспертных консультациях 8 ноября, ни при обмене письмами.

Договор о транзите российского газа заканчивается в конце этого года. Однако Москва и Киев по-прежнему далеки от согласования его условий.

Между тем его заключение важно для обоих стран. Более трети российского газа, экспортируемого в Европу, идет через Украину. Это обеспечивает Киев ценным транзитным доходом. Цена вопроса для Киева — $3 млрд годового дохода.

Власть в Киеве придерживается конструктивной позиции и готова к заключению нового транзитного договора, а также вернуться к прямым закупкам газа из России, поскольку у них может сорваться отопительный сезон, отметил в беседе с «Газетой.Ru» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Однако наличие в трехстороннем переговорном процессе по транзиту газа самого «Нафтогаза» тормозит весь процесс, считает эксперт. До конца года в отдельную компанию из-под руководства «Нафтогаза» будет выведен независимый оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины, поэтому контракт будет подписываться с новым собственником трубы — но кто это, пока еще не известно. Какой смысл сейчас обсуждать вопросы с «Нафтогазом», если через месяц будет новая компания, описывает логику российской стороны Юшков.

При этом украинский «Нафтогаз» предлагает прокачку 90 млрд кубометров газа сроком на 15 лет с условием «качай или плати», напоминает Юшков. «Естественно, «Газпром» не готов качать такие объемы даже с 1 января, потому что как минимум будет готова первая нитка «Турецкого потока», — указывает он.

На российскую переговорную задачу по газовому транзиту влияет также требование главы государства Владимира Путина, добавляет собеседник издания, — согласно позиции президента, условием для транзитного договора является обнуление судебных претензий. Но «Нафтогаз» пока не готов «прощать» «Газпрому» $22 млрд.

«Российская сторона предлагает «Нафтогазу» «обнулить» почти $3 млрд по Стокгольмским решениям и отказаться от иска еще на $12 млрд. К тому же Антимонопольному комитету Украины предлагается отказаться от штрафа на около $7 млрд», — приводил пример председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев.:

До сих пор слишком сильны разногласия двух стран, соглашается аналитик по газу Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Сергей Капитонов. Однако стороны уже взвесили все риски, полагает он.

«Газпром» никогда не пойдет на заключение долгосрочного контракта с фиксированными высокими объемами, «Нафтогаз» пока не отказывается от финансовых требований, присужденных Стокгольмским арбитражем, и даже увеличивает финансовые претензии, напоминает он.

Тем не менее, по крайней мере, на ближайшую зиму «Газпрому» нужно сохранить полномасштабный транзит газа через Украину, отмечает эксперт.

«Киеву интересно трансформировать эту потребность хотя бы в форму каких-то транзитных гарантий. Коммерческая логика диктует, что стороны должны договориться и избежать какого-либо транзитного кризиса будущей зимой», — говорит Капитонов.

При этом после получения разрешения на достройку «Северного потока — 2» со стороны Дании переговорная позиция «Газпрома» гораздо сильнее, ведь после завершения строительства обходных газопроводов ГТС Украины приобретает только балансирующую роль, рассуждает он.

«С одной стороны, сегодняшняя ситуация выглядит так, что Украина рискует полностью потерять свою ГТС в перспективе пары лет, а для «Газпрома» риск только в нервном прохождении будущей зимы. Однако, если смотреть глубже, становится очевидно, что любой транзитный кризис может больно ударить даже не столько по «Газпрому», сколько по будущему газа как энергоносителя в глазах европейских политиков. И это, безусловно, большой риск», — заключает Капитонов.