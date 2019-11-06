Суды надо отменить: «Газпром» поставил условия Украине

Глава «Газпрома» Алексей Миллер пояснил, какие «принципиально важные» вопросы необходимо решить перед заключением контракта на транзит российского газа в Европу через Украину в 2020 году. Об этом стало известно после его встречи с уполномоченным правительства Германии по транзиту газа через Украину Георгом Графом Вальдерзее в Санкт-Петербурге.

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Миллер предложил Киеву до нового контракта урегулировать все судебные споры.

«Это означает взаимный отказ от претензий и прекращение судебных разбирательств между ПАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» по контрактам на поставку и транзит российского газа, восстановление баланса коммерческих интересов сторон», — рассказали в российской компании.

В том числе Миллер предложил отменить антимонопольный штраф в размере $6,4 млрд. Его Украина наложила за якобы злоупотребление Россией монопольным положением на украинском газовом рынке.

Кроме того, в «Газпроме» ратуют за восстановление нарушенных имущественных прав компании на украинской территории.

Еще одно условие, на которое указал Миллер, — это готовность Украины к прямым закупкам российского топлива с 2020 года, а также определение объема этих закупок.

«Решение украинской стороны напрямую влияет на пропускную способность российской газотранспортной системы, которую должен поддерживать «Газпром» на границе с Украиной», — пояснили в «Газпроме».

Напомним, прямые поставки российского газа на Украину прекращены c ноября 2015 года. C этой даты Киев пользуется реверсными поставками из Европы. В октябре по итогам встречи в Брюсселе по вопросу транзита министр энергетики России Александр Новак указывал на готовность Украины к возобновлению прямых газовых закупок.

Действующий контракт на поставку газа из России истекает 31 декабря 2019 года. Новый до сих пор не заключен. На фоне переговоров о возможном заключении нового газового контракта проходят трехсторонние консультации на уровне министерств с представителями России и Украины, а также Европейской комиссии. Пока что сторонам не удается достичь компромисса.

В России готовы к заключению краткосрочного договора, на Украине согласны с позицией Еврокомиссии о необходимости заключить длительный контракт сроком на 10 лет. Российской стороне долгосрочный контракт не выгоден из-за ввода в эксплуатацию новых российских газопроводов. В 2020 году ожидается запуск «Северного потока — 2» и «Турецкого потока».

При этом в «Газпроме» указали, что в готовы будут продлить действующий транзитный контракт, если Украина не успеет закончить к 1 января 2020 года работу по имплементации положений Третьего энергетического пакета ЕС в свое законодательство.

Для этого Киеву необходимо создать независимого оператора газотранспортной системы (ГТС). При этом новый независимый оператор должен быть сертифицирован Европейским союзом.

Верховная рада еще в конце октября приняла закон о его создании. Это позволит отделить действующую ГТС от украинского газового гиганта «Нафтогаз». Однако Киев может не успеть сделать это до конца этого года.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прояснил позицию главы государства Дмитрия Путина в отношении транзита газа через Украину. Она пока не менялась и заключается в снятии судебных претензий Киева к «Газпрому» в европейских судах.

Украинская сторона к этому не готова.

Так, в ноябре «Нафтогаз» подал второй иск против «Газпрома» в Стокгольмский арбитраж на сумму $12 млрд. Министр энергетики РФ Александр Новак назвал его абсурдным.

«Второй абсурдный иск, который Украина подала — на сумму $12 миллиардов … он еще даже не рассматривался, поэтому говорить, что кто-то кому-то должен — преждевременно. Те требования, которые в иске заявлены, они абсурдны, также как и решение антимонопольной службы Украины, когда они насчитали $6,4 миллиарда за якобы нарушение «Газпромом» антимонопольного законодательства при использовании газотранспортной инфраструктуры», — сказал Новак журналистам (цитата по агентству «Прайм»)

Ранее опрошенные «Газетой.Ru» эксперты допустили, что заключить новый контракт на транзит газа стороны смогут уже после наступления 2020 года.

Разногласия в любом случае преодолеть придется, хотя случиться это может уже в следующем году, после того, как действующий транзитный контракт прекратит свое действие, указал ранее в разговоре с «Газетой.Ru» управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

Киев выдержит несколько месяцев без российского газа. В хранилищах Украины рекордный запас газа. По состоянию на конец сентября объем запасов составил 20,3 млрд кубометров топлива.

Отказаться от российского транзита Украина не может, однако в новом контракте объемы прокачки могут быть меньше, отмечал ранее в беседе с изданием главный стратег «Универ Капитал» Дмитрий Александров.