«Изменений не почувствовали»: куратор покинул мусорную реформу

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об отставке замминистра природы и экологии Владимира Логинова. Документ был опубликован на сайте правительства. Как говорится в распоряжении, это решение было принято по просьбе самого чиновника.

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Владимиру Логинову 54 года, он окончил Московский институт стали и сплавов и Высшую школу управления агропромышленного комплекса (АПК) и агробизнеса. Ранее работал в корпорации «Русский сахар» и Союзе сахаропроизводителей. Также он являлся гендиректором ГУП «Федеральное агентство по регулированию продовольственного рынка» при Минсельхозе.

Кроме того, он занимал пост замминистра сельского хозяйства при руководителе ведомства Алексее Гордееве. Затем руководил предприятием «Союзплодоимпорт» и управлял Агентством по инновациям и развитию Воронежской области.

В Минприроде Владимир Логинов занимал свой пост с 30 ноября 2018 года. В его сферу обязанностей входили контроль и координация работы департамента госполитики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности, а также недавно созданного департамента госполитики и регулирования в сфере обращения с отходами производства и потребления.

Министерство уже направило в правительство предложения по кандидатуре на освободившуюся должность, однако имя пока не называется.

Получить комментарий Владимира Логинова не удалось. В разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» он сообщил, что не комментирует данную тему, попросив обратиться в пресс-службу Минприроды.

В ведомстве на вопросы о причинах отставки и возможном преемнике «Газете.Ru» подтвердили, что чиновник написал заявление по собственному желанию.

«Имя нового заместителя, курирующего стратегический блок в Минприроды, будет известно после решения и распоряжения правительства о назначении», — указали в пресс-службе.

На вопрос же корреспондента «Газеты.Ru» о ходе мусорной реформы, в ведомстве признали, что не все идет гладко.

«Реформа по обращению с отходами идет не без проблем, но это и ожидаемо. Новые требования стартовали в России с 1 января 2019 года. Только 10 месяцев перемен в отрасли управления с отходами, на построение которой многие страны потратили десятилетия. До этого года решение вопроса с ТКО (твердых коммунальных отходов --«Газета.Ru») в России переносилось несколько раз. С нуля выстраивается вся система обращения с отходами, создается новая отрасль экономики», — объяснили в пресс-службе.

В ведомстве указали, что большинство регионов перешли на новую систему и ведут работу по формированию инфраструктуры, введению новой экологической культуры.

«Задача стартового периода непростая и этот этап планомерно проходим», — добавили в пресс-службе.

Напомним, в России мусорная реформа cтартовала с 1 января 2019 года. Она предполагает появление региональных операторов для работы с мусором, а также изменение системы обращения с твердыми коммунальными отходами: их раздельный сбор, переработку и сортировку.

Однако первые итоги реформы разочаровали россиян. Жители регионов пожаловались во время «прямой линии» в июне с президентом России Владимиром Путиным на увеличение коммунальных платежей в 2019 году.

Вопросы про мусор на этой прямой линии «ворвались в тройку самых задаваемых», признали ведущие. Люди отмечали, что новая реформа не работает: тарифы растут, а регионы по-прежнему тонут в мусоре.

«Мы тонем в мусоре. Неделями мусор не забирают. Шесть месяцев — изменений не почувствовали»,

— зачитывали журналисты обращения из регионов.

При этом региональные операторы столкнулись с ростом неплатежей.

Уровень неплатежей за вывоз мусора со стороны населения составляет от 20 до 35%, а со стороны юридических лиц — 65–70%, заявлял на днях в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК Денис Буцаев, гендиректор «Российского экологического оператора», который отвечает за реализацию в России стартовавшей в начале 2019 года мусорной реформы.

Впрочем, как отмечал в беседе с корреспондентом «Газете.Ru» глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, неплатежи — это следствие многих реформ.

«Главное — есть положительная динамика сокращения неплатежей. Услуга по вывозу мусора — это не электроэнергия или газ, которую можно отключить за неуплату в отдельно взятой квартире, поэтому в этих сферах собираемость платежей под 100%. Здесь нужно «включить» сознательность людей и разжевывание информации со стороны муниципальных и региональных властей – эта реформа нашей стране нужна, потому что мы не вправе оставить эту проблему будущим поколениям», — говорил чиновник.

Мусорная реформа до сих пор существует только в заголовках в СМИ, на деле ее пока нет никакой, указывает между тем в беседе с «Газетой.Ru» эксперт проекта «Ноль отходов» Greenpeace Алексей Киселев.

«По очень простой причине: если у вас из мусорной реформы исчезает Москва, Санкт-Петербург и город федерального значения Севастополь [регионы получили право отсрочки на проведение реформы — «Газета.Ru»], потому что им мусорную реформу нужно начинать с 2022 года, а мы говорим примерно о 30% отходов, то о какой мусорной реформе мы можем говорить?» — задается вопросом Киселев.

Со скрипом, но в части регионов реформа все же идет, указал в беседе с «Газетой.Ru» эксперт рабочей группы ОНФ Арсений Беленький. Ключевой проблемой со стартом «мусорной реформы» остается собираемость платежей за вывоз мусора, которая сильно упала, признает он.

После начала реформы возникли новые компании, региональные операторы, и им не хватает опыта, объясняет он.

«Они не всегда корректно и не всегда в полном объеме могут рассчитать платежи для населения или организаций. Из-за этого и споры»,

— констатирует Беленький.

Многие не платят за вывоз мусора не потому, что не хотят, а из-за того, что они вступили в спор с операторами, например, из-за количества убранных мусорных контейнеров и так далее, поясняет он.

При этом раньше, чем за полгода-год проблема с накопленной задолженностью не решится: многие споры уйдут в суды, а это займет время, резюмирует Беленький.