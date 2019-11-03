«Теперь любое мнение может быть признано порочащими сведениями?»

«Теперь, получается, любое мнение, предположение или оценочное суждение о «Транснефти» может быть совершенно неожиданно для журналиста признано порочащими сведениями. Разумеется, мы будем обжаловать решение», — сказала Олеся Петроль в интервью RNS в субботу.

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В статье Бондаренко выдвигал версию о том, что причиной загрязнения в нефтепроводе «Дружба», по его мнению, стало ухудшение качества нефти из-за так называемого «компаундирования» — смешения различных сортов нефти. Автор утверждал, что к «Транснефти» якобы «прилепились» мини-заводы, которые извлекают из прокачиваемой нефти легкие фракции, «а назад в трубу сливаются отходы низкотехнологичной перегонки».

«Транснефть» же настаивала в суде, что публикация является недостоверной и существенно подрывает деловую репутацию компании, передает РАПСИ.

Суд обязал редакцию в течение 5 дней с даты вступления в силу решения удалить спорную статью, опубликовать опровержение спорной статьи на сайте и в выпуске печатного издания и взыскать с газеты и автора материала солидарно 1,5 млн рублей.

Адвокат Бондаренко отметила, что претензии «Транснефти» вызвала «одна из более чем 7 тыс. статей, посвященных аварии на «Дружбе», безобидная по сравнению с другими статьями».

«Ответчик в ходе рассмотрения дела указывал, что требования, заявленные «Транснефтью», продолжают тревожную тенденцию «вчитывания» в текст публикаций СМИ смыслов и значений, которых в публикации не было», — отметила Петроль.

По ее словам, «Трансфнеть» в ходе рассмотрения дела «Транснефть» «отказывалась отвечать на неудобные вопросы представителей «Независимой газеты» и Олега Бондаренко, решительно возражала против истребования материалов о причинах и последствиях инцидента на «Дружбе».

По мнению ответчиков, указание в иске на то, что мини-НПЗ (мини-нефтеперерабатывающих заводов) не существуют, абсурдно. Так, сама «Транснефть» в пресс-релизе от 8 сентября высказывалась по вопросу усиления контроля за деятельностью мини-НПЗ, констатировав «абсолютно идентичную позицию ПАО «Транснефть» и ПАО «НК «Роснефть» по вопросам ужесточения контроля за деятельностью на территории Российской Федерацией мини-НПЗ».

Петроль утверждает, что в деле содержится 8 лингвистических заключений, подготовленных кандидатами и докторами наук, общим объемом примерно 200 листов, которые суд рассмотрел за одно заседание.

Ответчики представили суду свои возражения, подкрепленные заключениями ведущих лингвистов. Они отмечают, что в публикации Бондаренко термин «компаундирование» использован в том же смысле, в котором его использует руководство «Транснефти».

Так, сам Токарев заявил Владимиру Путину на встрече в Кремле в конце апреля, что «железная дорога оказывает содействие в вывозе некондиционной нефти с территории Белоруссии, потом мы её будем компаундировать, то есть подмешивать с нормальной нефтью уже в Новороссийске и дальше её реализовывать» (цитата по стенограмме на сайте Кремля).

Реакция Путина

В конце апреля президент Путин потребовал от «Транснефти» корректировки системы контроля качества нефти в магистральных нефтепроводах. Об этом глава государства заявил на встрече с главой компании Николаем Токаревым, выслушав отчет об инциденте с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба».

«Самоконтроля недостаточно, - сказал тогда Путин, обращаясь к Токареву. - Значит, нужно менять эту систему». «Сделайте обязательно и доложите председателю правительства [РФ Дмитрию Медведеву]», - поручил президент.

«Да, у нас установлены конкретные сроки, мы этим занимаемся», - ответил ему Токарев. «Сейчас межведомственная группа, которая создана по поручению председателя правительства, как раз будет выходить с инициативой дополнить нормативную базу, отраслевые регламенты мерами, которые дополнительно усилят возможность контроля за приемом нефти в систему магистральных нефтепроводов», - подчеркнул он.

При этом Токарев подчеркнул, что «Транснефть» не снимает при этом с себя ответственность за произошедшее.

«Ущерб для нас [для России] и экономический, и материальный, да и имиджевый очень серьезный!» - заявил Путин.

Отповедь Шредеру

Со своими предложениями о том, как не допускать впредь подобных ситуаций обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву глава совета директоров «Роснефти», бывший канцлер Германии Герхард Шредер.

По его мнению, привлечение независимых инспекторов для контроля за качеством российской нефти в трубопроводной системе позволит усилить качество сырья, а также продемонстрировать рынку, что оно стабильно.

Шредер подчеркнул, что сейчас, когда российским поставщикам нанесен «огромный репутационный ущерб, и доверие к качеству российской нефти у европейских потребителей подорвано, внедрение подобного инструмента критически важно».

Кроме того, экс-канцлер также предложил ужесточить требования к содержанию хлоорганических соединений в нефти до уровня 1 ppm (миллионных долей). Сейчас максимальный уровень - 6 ppm. По мнению экс-канцлера, необходимо усилить контроль за мини-НПЗ вплоть до их закрытия, если они сдают нефть несоответствующего качества.

Предложения Шредера вызвали неожиданную реакцию со стороны «Транснефти».

Так, официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин помимо прочего выразил уверенность, что бывший канцлер Германии «зря переживает». В «Роснефти» ответ «Транснефти» назвали «неприемлемыми по сути и неуважительными по форме», а также потребовали от компании извинений перед Шредером.

Взгляд из Германии

Проблема «грязной нефти» ещё очень далека от своего разрешения, пишут немецкие СМИ.

Как отмечает ведущее немецкое деловое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), речь идет о двух моментах: как избавиться от нефти, которая сейчас находится в хранилищах, и кто за это заплатит.

По оценкам газеты, в Германии сейчас хранится более 200 тысяч тонн «грязной нефти».

Переработка этой нефти будет возможна, по мнению экспертов, только после очень сильного разбавления.

«Транспортировка загрязненной нефти обратно в Россию, вероятно, обойдется дорого, — пишет FAZ, — возможно, придется использовать железнодорожный транспорт, и возникнет вопрос о трубопроводе из Шведта в Росток, с которого нефть может быть загружена на танкеры, за которые операторы немецких НПЗ не хотят платить. Есть только одно приемлемое решение — это экспорт нефти и ее замена на незагрязненную нефть за счет «Транснефти».

«Кроме того, — продолжает издание, — стоит вопрос о компенсации расходов и упущенной прибыли, образовавшихся в результате двухмесячного перерыва в поставках. По имеющимся данным, они могут составить, если производить расчет на основе рыночных цен, 60 евро за баррель нефти (159 литров). Это — трехзначные миллионные суммы. Однако «Транснефть» предложила всего 15 евро за баррель».

Уголовное дело

Изначально в уголовном деле, возбужденном самарским управлением СК РФ, было шесть фигурантов. По мнению следствия, они украли нефть на сумму не менее 1 миллиона рублей и, чтобы скрыть хищение, этой весной влили в трубопровод «грязную» нефть с хлорсодержащими соединениями.

Загрязненная нефть попала в магистральную трубопроводную систему, в результате чего восемь резервуаров парка «Лопатино» пришли в непригодное состояние.

Первыми фигурантами дела стали гендиректор ООО «Нефтеперевалка» Светлана Балабай и ее зам Рустам Хуснутдинов, гендиректор ООО «Петронефть актив» Владимир Жоголев, замдиректора ООО «Магистраль» Сергей Баландин, бывший гендиректор ООО «Самаратранснефть-Терминал», которое входит в ГК «Петронефть», Роман Ружечко и бывший владелец этой группы Роман Трушев.

В середине июня агентство «Прайм» сообщило об увеличении числа фигурантов дела до 10 человек — суд отправил под домашний арест четырех сотрудников «Транснефть-Дружбы».

В свете продолжающегося расследования причин инцидента с загрязнением нефти в нефтепроводе «Дружба», встает вопрос, можно ли было уже сейчас со стопроцентной точностью определить, является ли высказанное в »Независимой газете» мнение об истоках проблемы действительно ошибочным.

«Нельзя рассматривать два этих дела — следствие о причинах загрязнения трубопровода «Дружба» и иск в отношении статьи Бондаренко — в разрыве друг от друга», - уверены представители ответчиков.

В противном случае, без внятного выявления причин, еще до завершения следствия «Транснефть» заранее предстает как пострадавшая сторона, приводит РАПСИ позицию ответчиков. И это при том, что еще в конце апреля руководство компании заявляло, что не снимает с себя ответственности за произошедшее.