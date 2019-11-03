«Делают Москву сильнее»: Норвегия отказывается от санкций

Норвежский политик заявила о важности снятия санкций с России

В Норвегии выступают против продления санкций в адрес Москвы. Ограничения приносят многомиллионные убытки европейскому бизнесу, хотя должны были бить по России, утверждает глава совета самой крупной части страны Рагнхильд Вассвик. Между тем россияне также платят за санкции из своего кармана и теряют около 500 млрд рублей в год.

Глава губернского совета Финнмарка, которая считается самой северной и крупной административно-территориальной единицей Норвегии, Рагнхильд Вассвик выступила за отмену санкций в отношении России. Свое мнение она высказала в статье для издания iFinnmark.

По словам Вассвик, прежде всего санкции затрагивают двухстороннее сотрудничество, а потому влияют на норвежских представителей бизнеса. В то же время, отметила она, Россия заменяет ранее импортируемые продукты продукцией собственного производства, которая уже начала конкурировать с западными товарами на мировом рынке.

«Это делает Россию сильнее, а не слабее»,

— считает она.

Кроме того, заявила политик, «странно и неестественно» вводить ограничительные меры в отношении тех, кто считается добрыми соседями. «Не слишком ли наивно думать, что с помощью принуждения и санкций можно изменить экономические и геополитические приоритеты России?», — задалась вопросом Вассвик. В то же время политик призвала задуматься о том, есть ли более эффективные методы, «такие как торговля и диалог».

Вассвик уже не в первый раз заявляет о значимости снятия санкций с России. Во время празднования 75-летнего юбилея освобождения Восточного Финнмарка в Норвегии прошла двухдневная конференция с Россией. Выступая на ней, Вассвик также говорила о необходимости устранения торговых ограничений.

Однако после той речи на нее обрушился шквал критики со стороны соотечественников,

вспоминает чиновница.

При этом до введения санкций Норвегия активно наращивала торговые связи с Россией. Например, в 2013 году товарооборот двух стран составил около $2,3 млрд. Среди ныне запрещенных товаров норвежские бизнесмены ввозили в РФ тонны сырой и замороженной рыбы и морепродуктов. Страна входила в топ-10 самых значимым торговых партнеров Москвы среди членов ЕС.

Впрочем, несмотря на ограничения, Осло все же старается увеличить свой экспорт в Москву по тем позициям, которые пока еще не попали в санкционный список. Так, Норвегия поставляет в РФ сейчас в основном продукцию секретного назначения по коду ТН ВЭД SSSS — на эту группу товаров приходится более 20% от всего экспорта. Также она продает нам ферросиликомарганец — хрупкий сплав железа, кремния и марганца, применяющийся в металлургии как раскислитель стали и для ее легирования.

Всего по итогам 2018 года взаимный товарооборот двух стран составил $1,62 млрд и увеличился в 2,5 раза по отношению к предыдущему году. Примечательно, что это произошло за счет роста в 1,5 раза экспортных поставок из России в Норвегию — до $1,14 млрд. Москва везет в страну в основном минеральные удобрения, металлы, дистилляты и нефтепродукты.

Санкционное наказание

Санкции ЕС против России были введены в 2014 году после того, как Крым вошел в состав страны. С тех пор ограничительные меры многократно продлевали и расширяли. В данный момент из-за ограничений приостановлены переговоры о безвизовом режиме, а многим российским должностным лицам и предпринимателям запрещен въезд в страны ЕС и там также заморожены их активы.

При этом ЕС с завидным постоянством продлевает ограничения. В июне Совет Евросоюза вновь пролонгировал действие экономических санкций против России до 31 января 2020 года, заявив, что они «идут на пользу демократии и равенства». Однако европейский бизнес, в отличие от политиков, от продления ограничений не пришел в восторг.

По подсчетам экономистов из Кильского института мировой экономики, на Европейский союз приходится 92% от всех убытков, которые западные страны несут из-за антироссийских санкций. При этом львиную долю потерь вынуждена нести Германия. Экономический локомотив Европы в месяц теряет около 38% от потенциальной прибыли или $667 млн.

Впрочем, россияне также несут значительные издержки из-за продовольственного эмбарго, которое Россия ввела против ЕС в качестве ответных мер. По оценкам специалистов РАНХиГС и ЦЭФИР, контрсанкции обходятся российским потребителям в 530 млрд рублей в год в ценах 2013 года. Чистые потери россиян составляют около 3 тыс. рублей с человека, или почти 5% минимальной потребительской корзины.

Между тем власти считают итоги пятилетних контрсанкций позитивными, хотя и признают, что они очень дорого обошлись государству — счет идет на триллионы рублей. Чтобы наладить импортозамещение, в 2018 году из бюджета было выделено 600 млрд рублей, заявлял в прошлом году президент РФ Владимир Путин. Он поставил задачу удвоить экспорт аграрной продукции, доведя его до $45 млрд в 2024 году, и это обойдется еще в 400 млрд рублей в следующие шесть лет. Ежегодная поддержка агросектора с 2019 года в итоге превысит 300 млрд рублей.