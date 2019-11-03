«Делают Москву сильнее»: Норвегия отказывается от санкций

Глава губернского совета Финнмарка, которая считается самой северной и крупной административно-территориальной единицей Норвегии, Рагнхильд Вассвик выступила за отмену санкций в отношении России. Свое мнение она высказала в статье для издания iFinnmark.

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По словам Вассвик, прежде всего санкции затрагивают двухстороннее сотрудничество, а потому влияют на норвежских представителей бизнеса. В то же время, отметила она, Россия заменяет ранее импортируемые продукты продукцией собственного производства, которая уже начала конкурировать с западными товарами на мировом рынке.

«Это делает Россию сильнее, а не слабее»,

— считает она.

Кроме того, заявила политик, «странно и неестественно» вводить ограничительные меры в отношении тех, кто считается добрыми соседями. «Не слишком ли наивно думать, что с помощью принуждения и санкций можно изменить экономические и геополитические приоритеты России?», — задалась вопросом Вассвик. В то же время политик призвала задуматься о том, есть ли более эффективные методы, «такие как торговля и диалог».

Вассвик уже не в первый раз заявляет о значимости снятия санкций с России. Во время празднования 75-летнего юбилея освобождения Восточного Финнмарка в Норвегии прошла двухдневная конференция с Россией. Выступая на ней, Вассвик также говорила о необходимости устранения торговых ограничений.

Однако после той речи на нее обрушился шквал критики со стороны соотечественников,

вспоминает чиновница.

При этом до введения санкций Норвегия активно наращивала торговые связи с Россией. Например, в 2013 году товарооборот двух стран составил около $2,3 млрд. Среди ныне запрещенных товаров норвежские бизнесмены ввозили в РФ тонны сырой и замороженной рыбы и морепродуктов. Страна входила в топ-10 самых значимым торговых партнеров Москвы среди членов ЕС.

Впрочем, несмотря на ограничения, Осло все же старается увеличить свой экспорт в Москву по тем позициям, которые пока еще не попали в санкционный список. Так, Норвегия поставляет в РФ сейчас в основном продукцию секретного назначения по коду ТН ВЭД SSSS — на эту группу товаров приходится более 20% от всего экспорта. Также она продает нам ферросиликомарганец — хрупкий сплав железа, кремния и марганца, применяющийся в металлургии как раскислитель стали и для ее легирования.

Всего по итогам 2018 года взаимный товарооборот двух стран составил $1,62 млрд и увеличился в 2,5 раза по отношению к предыдущему году. Примечательно, что это произошло за счет роста в 1,5 раза экспортных поставок из России в Норвегию — до $1,14 млрд. Москва везет в страну в основном минеральные удобрения, металлы, дистилляты и нефтепродукты.

Санкционное наказание

Санкции ЕС против России были введены в 2014 году после того, как Крым вошел в состав страны. С тех пор ограничительные меры многократно продлевали и расширяли. В данный момент из-за ограничений приостановлены переговоры о безвизовом режиме, а многим российским должностным лицам и предпринимателям запрещен въезд в страны ЕС и там также заморожены их активы.



При этом ЕС с завидным постоянством продлевает ограничения. В июне Совет Евросоюза вновь пролонгировал действие экономических санкций против России до 31 января 2020 года, заявив, что они «идут на пользу демократии и равенства». Однако европейский бизнес, в отличие от политиков, от продления ограничений не пришел в восторг.

По подсчетам экономистов из Кильского института мировой экономики, на Европейский союз приходится 92% от всех убытков, которые западные страны несут из-за антироссийских санкций. При этом львиную долю потерь вынуждена нести Германия. Экономический локомотив Европы в месяц теряет около 38% от потенциальной прибыли или $667 млн.

Впрочем, россияне также несут значительные издержки из-за продовольственного эмбарго, которое Россия ввела против ЕС в качестве ответных мер. По оценкам специалистов РАНХиГС и ЦЭФИР, контрсанкции обходятся российским потребителям в 530 млрд рублей в год в ценах 2013 года. Чистые потери россиян составляют около 3 тыс. рублей с человека, или почти 5% минимальной потребительской корзины.

Между тем власти считают итоги пятилетних контрсанкций позитивными, хотя и признают, что они очень дорого обошлись государству — счет идет на триллионы рублей. Чтобы наладить импортозамещение, в 2018 году из бюджета было выделено 600 млрд рублей, заявлял в прошлом году президент РФ Владимир Путин. Он поставил задачу удвоить экспорт аграрной продукции, доведя его до $45 млрд в 2024 году, и это обойдется еще в 400 млрд рублей в следующие шесть лет. Ежегодная поддержка агросектора с 2019 года в итоге превысит 300 млрд рублей.