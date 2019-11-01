IT и образование за рубеж: что экспортирует Россия

Россия может стать мировым поставщиков туристических, образовательных, медицинских и других услуг. Именно такую цель заложили в один из 13 национальных проектов – «Международная кооперация и экспорт».

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Правительство всерьез намерено заняться поддержкой несырьевого экспорта. В расширении международной торговли видится залог роста российской экономики. Одна из задач правительства – достичь в 2024 году объема экспорта услуг в $100 млрд путем предоставления государственной поддержки и снятия административных барьеров.

В сентябре министр экономического развития России Максим Орешкин предложил выделить 245 млрд рублей на экспорт услуг. С такой инициативой он обратился к первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову, писали «Известия». Предполагается, что эти средства будут направлены в том числе на продвижение продуктов интеллектуального труда россиян за рубежом, съемки кино и развитие туризма.

Ранее министерство разработало стратегию развития экспорта услуг до 2025 года. Ключевые направления — это деловые, информационно-телекоммуникационные, транспортные, строительные, туристские, финансовые и другие услуги.

Ежегодный рост объема экспорта услуг из России, согласно нацпроекту «Международная кооперация и экспорт», должен превысить мировой показатель. Основной динамики в Минэкономразвития ожидают в таких секторах, как IT-услуги, деловые услуги и плата за пользование интеллектуальной собственностью.

«Тренд, который нам задает национальный проект и федеральный проект, мы к 2024 году должны дать $100 миллиардов. По оценкам МВФ, рынок в мире растет в среднем на 5% в год, согласно этой динамике, Российская Федерация должна расти ежегодно примерно на 8%. Конечно, такой рост, опережающий мировой, потребует усилий, как на федеральном уровне, так и на региональном», - отмечал замглавы Минэкономразвития Тимур Максимов.

Поэтому регионы уже активно подключаются к проекту. Власти Ставропольского края сообщили, что планируют развивать не только экспорт сельхозпродукции, но и экспорт IT-услуг, туризма и образования.

«Что касается экспорта услуг, в приоритете - привлечение туристов, освоение новых ниш. Мы не стоим на месте и берем пример с наших коллег из Санкт-Петербурга и Москвы, которые уже вводят систему электронных виз», - рассказала заместитель министра экономического развития края Сузанна Дамир (цитата по ТАСС).

Ожидаемый результат - рост объемов платных туристских услуг и увеличении числа иностранных туристов в регионе на 50%.

Экспорт услуг в Ульяновской области вырастет в полтора раза благодаря разработке системы поддержки для предприятий, говорил губернатор Сергей Морозов. По словам главы региона, экспорт услуг уже представлен в области транспорта, туризма, IT. Кроме того, стали появляться медицинские и деловые услуги.

Поставки IT-услуг из Свердловской области к 2024 году составят $48,5 млн, сообщали в регионе. Это обусловлено высокой стоимостью услуг и при этом простой логистикой поставок.

Кстати, IT-услуги развиваются на высоком уровне во многих регионах России. Ранее замглавы Минкомсвязи Михаил Мамонов говорил ТАСС, что министерство прорабатывает механизмы поддержки российского IT-экспорта. По его словам, национальные чемпионы в сфере информационно-коммуникационных технологий должны сразу расти с прицелом на глобальные рынки и быть глобально конкурентоспособными.

Свердловская область планирует экспортировать и медицинские услуги. Так, экспорт услуг в сфере здравоохранения должен к 2024 году вырасти в четыре раза, сообщали в области.

Чувашская республика ориентируется на туризм. Весной Чувашия представила свой стенд о туристической привлекательности, предстоящих мероприятиях, достопримечательностях и туристических маршрутах региона на международных выставках «Интурмаркет» и MITT.

Российское образование также востребовано за рубежом. Ранее компания «Яндекс» сообщила, что выводит на рынок США свою образовательную программу «Яндекс.Практикум» - это сервис онлайн-образования. Компания уже запустила первые четыре бесплатных IT-курса.

Ранее экспортеры получили возможность возвращать НДС при экспорте услуг – до этого такая возможность была предоставлена только при экспорте товаров. НДС смогут компенсировать, в том числе, экспортеры транспортных и туристических услуг, услуг инжиниринга и IT. Возможность возврата налога - часть первого регуляторного пакета мер, направленного на сокращение административных процедур в экспорте. В дальнейшем планируется и облегчение валютного контроля для экспортеров.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» состоит из пяти федеральных проектов: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции агропромышленного комплекса», «Логистика международной торговли», «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта». Проект потребует государственного финансирования в объеме почти 1 трлн руб. до 2024 года. По оценке Минпромторга, он позволит привлечь в экономику от 7 трлн до 12 трлн руб. частных инвестиций.