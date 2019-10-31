«Украина победила»: в Германии рассказали про «Севпоток-2»

Дания выдала «Газпрому» разрешение на строительство экспортного газопровода «Северный поток — 2», но победителем в споре Москвы с Киевом все равно стали США и Украина – утверждается в материале немецкого издания Die Welt.

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В статье говорится, что, хотя американцы не достигли своей главной цели — полностью предотвратить строительство трубопровода, но Белому дому, предположительно, путем дипломатического вмешательства, удалось отсрочить проект на достаточно длительный срок, чтобы дать Украине важное преимущество в переговорах с Россией о продолжении транзита газа.

Контракт на транспортировку российского газа через территорию Украины истекает 31 декабря этого года. Без последующего соглашения «Газпром» не сможет выполнить свои обязательства по поставкам для своих западноевропейских клиентов, пишет автор.

Поэтому российская компания уже к концу года сделала все, чтобы СП-2 имел альтернативный маршрут, однако «Газпром» потерпел неудачу, поясняется в заметке — потому что в экономической зоне Дании еще предстоит проложить 147 километров двухпроводной трубы, то есть в общей сложности — почти 300 км.

При средней скорости прокладки около 3 км в день «Газпрому» понадобится еще около 100 дней для завершения строительства газопровода. Также еще понадобится срок для необходимого тестового пуска. Это означает, что у россиян нет альтернативы, кроме нового транзитного соглашения с Украиной, утверждается в статье.

«Таким образом, Киев может рассчитывать на более выгодные условия в переговорах с Россией по срокам и цене на транзит газа.

Это позволит достичь второстепенной цели правительства США — стабилизации энергетического положения Украины», — выразил уверенность автор статьи Даниэль Ветцель.

Между тем, президент Украины Владимир Зеленский считает, что благодаря строительству СП-2 Россия усиливает свои позиции, ослабляя вместе с тем Европу, передает НСН. Свое мнение он выразил на брифинге по итогам заседания комиссии Украина — НАТО.

«Это не просто вопрос строительства «Северного потока — 2», это не просто вопрос энергетической безопасности, это вопрос геополитический. Это усиливает Россию и ослабляет Европу. Это, наверное, мое мнение и мнение нашего правительства», — так украинский лидер прокомментировал решение Дании дать разрешение на строительство российского газопровода в своих территориальных водах.

Вместе с тем он отметил, что киевские власти были готовы к такому повороту событий. «Если бы все зависело только от меня, то Дания, наверное, бы не подтвердила. Мы готовы были к такому решению [Дании]», — добавил Зеленский.

Накануне Датское энергетическое агентство разрешило компании Nord Stream 2 прокладывать газопровод «Северный поток — 2» по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм. В строительной компании, вместе с тем, отметили, что уже в ближайшие недели будет начата подготовительная работа и сама прокладка газопровода.

В документе, подтверждающем решение датских властей, отмечается, что разрешение выдается в соответствии с законом о континентальном шельфе и с обязательствами Дании по конвенции ООН по морскому праву. Теперь Копенгаген обязан разрешить строительство транзитных трубопроводов с учетом ресурсов и окружающей среды и при необходимости обозначить маршрут таких трубопроводов.

В России поприветствовали это решение и отметили, что оно продиктовано европейскими интересами.

Вместе с тем российская сторона неоднократно повторяла, что СП-2 — коммерческий проект, который не стоит политизировать и делать заложником геополитических игр.

Как отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров, разрешение Дании является примером ответственного подхода.

«Дания, как европейская страна, присоединилась к консенсусу, который сформировался достаточно давно в отношении «Северного потока — 2» как проекта, который будет повышать энергобезопасность европейских стран», — указал дипломат.

Однако кандидат на пост посла США в РФ Джон Салливан заявил, противодействие прокладке СП-2 является приоритетом внешней политики Вашингтона, передает ФАН.

Стоит отметить, что президент России Владимир Путин призвал прекратить «абсурдные споры» России и Украину в судах, чтобы продолжить конструктивную работу по транзиту газа. Вместе с тем он отметил, что российская сторона готова пойти навстречу партнерам – установить значительно более низкую цену на поставки газа на Украину.

«Вопрос исключительно в сфере споров арбитражного характера, на наш взгляд, абсолютно абсурдных, когда, например, $7 млрд пытаются предъявить через украинские суды «Газпрому» к выплате за то, что он занимает монопольное место на транзитном рынке. Хотя «Газпром» ничего не транзитирует, транзитируют украинские компании. Это просто абсурд! То же самое и в Стокгольме», — пояснил глава государства.