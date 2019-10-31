Массовый отток: почему врачи бегут из больниц

В 2018 году в России увеличилось количество врачей — рост составил 0,07%, или 404 специалиста. Однако в 54 регионах число врачей сократилось, говорится в справке Минздрава о состоянии здравоохранения в регионах, пишет РБК.

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Самая негативная динамика зафиксирована в Бурятии. В республике число врачей сократилось на 59% — с 3673 до 1499. На втором месте Новосибирская область с 58%. Из 11 тыс. врачей в области остались 4613.

В пятерку «антилидеров» также вошли Томская (сокращение на 18%) и Кемеровская (на 17,3%) области и Якутия (на 17,2%).

Ранее Минздрав сообщал, что только поликлиники испытывают дефицит более 25 тыс. врачей и около 130 тыс. медсестер и среднего персонала.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что многие специалисты переезжают в соседние области, поскольку там предлагают более высокую зарплату.

«Нужно понимать, что в каждом субъекте своя специфика, и нужно анализировать каждый регион в отдельности, так как проблемы оттока врачей из субъектов, от которых сравнительно недалеко добираться до Москвы, будут иными, нежели в отдаленных территориях с низкой плотностью населения», — заявила министр РБК.

По ее словам, на миграцию специалистов внутри страны влияют самые разные причины, в том числе и социальные.

В том числе из-за такой миграции есть и те регионы, в которых количество врачей в прошлом году увеличилось. В Хакасии произошел рост на 313% — с 1862 до 8476. Омская область показала прирост в 303% — с 7930 до 32781 врача. Всего 31 субъект.

В первичном звене здравоохранения Минздрав обнаружил отток докторов в 46 регионах. В первой пятерке регионов по худшей динамике находятся Бурятия (отток 61% врачей) и Новосибирская область (60%). На третьем месте Красноярский край — сокращение с 5860 до 4971 специалистов.

Увеличилось число врачей первичного звена в 38 регионах, в том числе в столице и в Санкт-Петербурге. Больше всего выросло число врачей первичного звена в Хакасии, Омской области и Забайкальском крае.

По словам министра, в первичном звене здравоохранения в 2019 году заняты 305 тыс. врачей. Из них 74 тыс. работают участковыми врачами.

Президент России Владимир Путин ранее выделял приоритетность решения проблем в первичном звене здравоохранения.

Пациенты российский больниц жалуются на плохие условия, говори президент. К врачам наблюдаются постоянные очереди из-за нехватки специалистов, а сами медицинские работники недовольны уровнем зарплаты и высокой нагрузкой.

«Если первичное звено здравоохранения у нас будет в том состоянии, в котором оно находится до сих пор, то количество инфарктов и инсультов не уменьшится, потому что в первичном звене провал. Вот в чем проблема, - отметил президент. - Поэтому нам, безусловно, нужно принять дополнительные меры по укреплению первичного звена здравоохранения».

Вне зоны доступа первичного звена здравоохранения в 2018 году находились 499 населенных пунктов, в каждом из которых проживают от 100 до 2000 человек. К 2021 году учреждениями первичного звена должно быть охвачено 100% таких населенных пунктов.

Слишком низкие зарплаты

Другой острый вопрос – это зарплаты медиков. Согласно «майским указам» Путина, зарплаты среднего и младшего медперсонала должны были быть доведены до 100% от средней зарплаты в регионе. При наличии у медиков высшего образования зарплата должна составить 200% от средней.

Счетная палата ранее констатировала, что достичь этой цели не удалось. Почти 60% регионов не повысили зарплату работникам больниц и поликлиник до должного уровня.

Более того, младший персонал даже пострадал от указа. Его численность за 2013–2018 годы снизилась с 687 тысяч до 299 тысяч человек, писали эксперты РАНХиГС.

«Активно применялась практика перевода младшего медперсонала на должности уборщиц, хотя их обязанности в результате не менялись», – говорилось в исследовании.

В итоге медсестры теряли некоторые льготы, например, сокращенную рабочую неделю и дополнительный отпуск, отмечали эксперты.

Сейчас зарплату врачам начисляют по-разному. В ее структуру входит базовый оклад, из которого высчитываются надбавки и другие стимулирующие выплаты. По данным Минздрава, по итогам первого полугодия 2019 года в некоторых регионах доля оклада в зарплате врача не доходит до 30% от зарплаты. Согласно исследованию общественной организации «Гильдия защиты медицинских работников», по состоянию на октябрь 2017 года средний базовый оклад российского медработника без доплат составлял всего лишь 13,8 тыс. руб.

Глава Минздрава отмечала, что в стране складывается нечестная система начисления зарплаты медикам, поскольку региональные власти не выполняют рекомендации по структуре выплат. Теперь ведомство совместно с Минтрудом готовит законопроект, который позволит вводить единые требования к отраслевой системе оплаты труда.

До 1 ноября правительство должно предоставить Владимиру Путину предложения по введению ежемесячных дополнительных денежных выплат специалистам первичной медико-санитарной помощи.

Согласно данным Росстата, в прошлом году средняя зарплата врачей увеличилась на 32,9% по сравнению с 2017 годом и составила 75 тыс. руб., среднего медперсонала – на 22,2% и составила 36,9 тыс. руб. Но это «средняя температура по больнице».

Тем временем региональные СМИ постоянно пишут о бегстве врачей из-за низких зарплат. Видимо, так хорошо, как пишет Росстат, зарплата поднялась не везде.

Так, в начале октября врачи-неонатологи пермской городской больницы №6 заявили, что отказываются работать в условиях постоянных переработок и низких зарплат. В середине августа о массовом увольнении в связи с переработками и низкими зарплатами заявили шестеро хирургов ЦГБ №1 в Нижнем Тагиле Свердловской области. Вслед за ними массово уволились травматологи в Пятигорске Ставропольского края, хирурги МСЧ №72 ФМБА России в городе Трехгорном Челябинской области и медсестры Александровской больницы во Владимирской области.