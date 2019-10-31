Нулевой вариант: Путин предложил Украине снять претензии по газу

Необходимо прекратить «абсурдные споры» России и Украину в судах, чтобы продолжить конструктивную работу по транзиту газа, считает президент России Владимир Путин. Вместе с тем он отметил, что российская сторона готова пойти навстречу партнерам – установить значительно более низкую цену на поставки газа на Украину.

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«Вопрос исключительно в сфере споров арбитражного характера, на наш взгляд, абсолютно абсурдных, когда, например, $7 млрд пытаются предъявить через украинские суды «Газпрому» к выплате за то, что он занимает монопольное место на транзитном рынке. Хотя «Газпром» ничего не транзитирует, транзитируют украинские компании. Это просто абсурд! То же самое и в Стокгольме», — приводит ТАСС слова Путина.

Ранее Стокгольмский арбитражный суд вынес решение, по которому «Газпром» обязан выплатить «Нафтогазу Украины» $2,56 млрд. Стоит отметить, что изначально была назначена сумма почти в два раза больше — $4,63 млрд, однако позже Россия обжаловала судебное решение. Споры возникли из-за якобы недопоставленных объемов газа по транзитному договору.

Киев уже предпринимал попытки взыскания средств с российской компании. Так, украинские власти ранее покушались на активы «Газпрома» в Швейцарии, Нидерландах, Люксембурге и Великобритании. Однако пока эти попытки ареста ни к чему не привели.

Пока Киев пытается взыскать средства, Москва оспаривает решение арбитража, отмечая процедурные нарушения, которые должны привести к пересмотру дела. Вместе с тем, как отметил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с «Газетой.Ru», арест акций не приведет к потере собственности «Газпрома». По крайней мере, сейчас.

Возвращаясь к заявлению Путина стоит отметить, что он призвал избавиться «от этого абсурда», обнулив «все требования с обеих сторон».

«Мы готовы к конструктивной работе и по прокачке газа через Украину, и по поставкам газа на Украину, причем со значительным снижением цены в отличие от той, которую потребители газа российского получают на Украине сегодня», — пообещал президент России, комментируя недавнюю трехстороннюю встречу по этому вопросу.

В то же время Путин подчеркнул очевидную выгоду для украинской стороны. «То, что газ этот российский, сомнений нет. Никакого реверса там на самом деле нет. Это не реверс, это — ложный реверс. Но бог с ним, с этим ложным реверсом, главное, что выгода для Украины очевидна. И для конечного потребителя, и для комбыта, и для граждан, и для экономики в целом», — обратил он внимание.

Вместе с тем глава государства подчеркнул, что состоявшиеся два дня назад переговоры прошли успешно, несмотря на то что европейские представители считают иначе. «Наши оценки расходятся, мы считаем, что они [переговоры] были конструктивными. Причем со всех сторон, включая наших украинских партнеров», — добавил Путин.

Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил ту же позицию – если говорить о договоренностях между странами, то не должно быть «каких-то судебных претензий» на повестке дня.

Пока Россия выступает за отказ от судебных исков, украинская сторона «время не теряет». Ранее исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко сообщил, что готовит новый иск в отношении российской компании.

«Я время не терял, поскольку работал над исковыми требованиями к «Газпрому» в новом арбитражном процессе», — написал он в Facebook. Известно, что этот иск будет подан на взыскание с «Газпрома» $11 млрд, если транзит российского газа через территорию Украины будет прекращен.

Исковые заявления не единственный пункт, по которому позиции сторон не сходятся. Ранее глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что наша страна выступает за подписание «пакетного» соглашения. Однако в украинском «Нафтогазе» не собираются обсуждать этот формат.

Вместе с тем в компании отметили, что от российской стороны не поступали никакие «официальные предложения по урегулированию открытых вопросов». «Поэтому говорить о любых «пакетных решениях всех проблем», включая вариант погашения долга «Газпрома» по результатам Стокгольмского арбитража, до этого невозможно. Ждем новых контактов», — заявили в «Нафтогазе».