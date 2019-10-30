Келейное соглашение: Венгрия прильнет к «Турецкому потоку»

В среду Владимир Путин прибыл в Будапешт с рабочим визитом по приглашению венгерского премьера Виктора Орбана. Встреча состоялась в новой рабочей резиденции премьера «Кармелитское подворье», бывшей церкви кармелитов рядом с действующим монастырем.

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Лидеры встречались в течение дня в закрытом для прессы режиме, если не считать протокольной съемки, поэтому о теме переговоров можно было только догадываться, ориентируясь на расплывчатую формулировку – обсуждались вопросы сотрудничества в сфере экономики и энергетики.

Основной темой переговоров стало строительство газопровода «Турецкий поток», по которому газ из России будет поступать в Центральную Европу в обход Украины. По крайней мере, на итоговой пресс-конференции, куда наконец пригласили прессу, эта тема звучала, как ключевая.

Отвечая на вопросы журналистов, Путин отметил, что участие Венгрии в «Турецком потоке» возможно. «В конце следующего года вместе с Болгарией закончим на их территории. А по венгерской территории - всего 15 км и мы можем это сделать быстро, если Венгрия заинтересована, а она, насколько можно судить, положительно относится к этому», — сказал глава России.

В свою очередь Орбан, комментируя тот же вопрос, начал с главного для него. «Для венгров всегда важен суверенитет, независимость. Поэтому очень важный вопрос, откуда мы получаем энергоснабжение? Сейчас мы получаем газ из России, но мы не хотим зависеть от транзитных стран», — сказал премьер.

По его словам, если газ идет со стороны Украины, «это не очень приемлемое решение». Поэтому Венгрия, дал понять Орбан, одобряет присоединение к «Турецкому потоку».

Всего же стороны подписали восемь соглашений, среди которых ключевыми стали меморандум о сотрудничестве в области транспорта, здравоохранения, спорта и культуры.

Газовый приоритет

Накануне визита Путина в Будапешт министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что «Турецкий поток» должен быть построен как можно быстрее. Действующее соглашение между РФ и Венгрией о транзите газа в Европу истекает 31 декабря.

Напомним, до конца этого года Россия планирует запустить первый участок газопровода «Турецкий поток» мощностью 15,75 млрд кубометров в год. Он предназначен для турецких потребителей. Вторая ветка примерно такой же мощности должна пройти через Болгарию в Сербию и Венгрию.

Ежегодное потребление газа Венгрией — 10 млрд кубометров.

Европейские страны критикуют Венгрию за тесное сотрудничество с Россией в газовой сфере. Но в ответ на эту критику венгерское руководство, тот же Сийярто заявлял, что Венгрия может пересмотреть свою позицию по санкциям в отношении России.

Примечательно, что Орбан – непростой переговорщик. Он успешный политический менеджер. Всего через три года после окончания юридического факультета был избран депутатом Госсобрания по партийному списку ФИДЕС (Союз молодых демократов). А еще через три года стал председателем партии. А через пять лет в 1998 году партия под его руководством одержала победу на парламентских выборах и Орбан стал премьером. Потом ФИДЕС дважды проигрывала выборы, но в 2010 Орбан снова занял пост премьера. В 2014 и 2018 годах снова переизбирался премьером.

Путин дважды бывал в Венгрии – в 2015-м и 2017 годах.

Алексей Макаркин говорит, что Орбан хотя и считается «другом Кремля», но это друг условный. «Он, скорее, числится другом. Орбана правильнее было бы считать партнером России в Европе», — отмечает Макаркин, объясняя, почему именно такая характеристика Орбана была бы точнее.

Во-первых, Венгрия не поддерживает санкции ЕС против России. Это очень важно, учитывая, что санкции ЕС пролонгируются каждые полгода-год и всякий раз для их продления необходим 100% консенсус всех 28 стран-членов ЕС. Если одна из стран выступит против продолжения санкционного давления, то санкции придется отменять.

После введения антироссийских санкций в 2014 году Москва питала иллюзии, что Орбан в какой-то момент может их не поддержать. «Аналогичные надежды Москва возлагала на Ципраса, считает Макаркин. Греческий премьер тоже считался «другом Кремля». Но Ципрас был слишком зависим от займов «тройки кредиторов» — ЕЦБ, МВФ и не оправдал надежд.

Венгерский премьер также не спешит настраивать против себя европейских политиков. Не говоря уже о том, чтобы получить проблемы по линии венгерской экономики, максимально встроенной в экономику Евросоюза.

Причем, товарооборот с Россией довольно скромен. Всего $7 млрд по итогам прошлого года. Да и эти семь миллиардов стали возможными лишь после неожиданного роста на 29,5% к итогам 2017 года. Россия и Венгрия договорились поднять планку товарооборота до $10 млрд. Но в январе-июле этого года товарооборот обвалился на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил $3,6 млрд.

Шансы нарастить товарооборот тем не менее высоки. По крайней мере, за счет новых поставок в Венгрию российского природного газа.

«У России как бы есть рычаги воздействия на Орбана – газ и мирный атом. Но это слабые рычаги. Россия и без просьб со стороны Будапешта сама предлагает наращивать поставки газа и строит атомную станцию «Пакш». Кто в ком больше заинтересован, мы в венграх или они в нас, еще большой вопрос», — заключает Макаркин.

Впрочем, надежда на установление прочных связей все же есть. И на это косвенно указывает место встречи двух лидеров - бывшая церковь кармелитов. Пути и Орбан, конечно, не монахи, но среди европейского истеблишмента они в некотором смысле отшельники. Отношение к обоим лидерам неоднозначное с точки зрения либеральных европейских ценностей.

Венгерский премьер ранее даже заявлял Европарламенту, что не уступит шантажу ЕС. Конфликт разгорелся на фоне обвинений Венгрии в отказе следовать европейской политике в области миграции, в нарушении прав меньшинств в стране, в коррупции представителей власти. К Путину у Европейского союза еще больше претензий. Так что, по идее, оба лидера могли найти общий язык.