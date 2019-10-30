Дожали трубу: Дания покорилась «Северному потоку-2»

Дания выдала разрешение на строительство «Северного потока-2». «Датское энергетическое агентство предоставило компании Nord Stream 2 AG разрешение на строительство участка газопровода Nord Stream 2 на датском континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море», — отмечается в официальном сообщении Энергетического агентства страны (DEA).

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В документе также обозначено, что разрешение выдается в соответствии с законом о континентальном шельфе и с обязательствами Дании по конвенции ООН по морскому праву. Теперь Копенгаген обязан разрешить строительство транзитных трубопроводов с учетом ресурсов и окружающей среды и при необходимости обозначить маршрут таких трубопроводов.

До этого исторического решения Россия неоднократно посылала заявки в датские энергетические ведомства. Первая была отправлена в 2017 году. В Датском энергетическом агентстве (ДЭА) подтвердили получение заявки, но сообщили, что не могут назвать конкретные сроки решения по запросу. Там же отметили, что агентству необходимо провести экологическую оценку проекта, в том числе соответствующие консультации с другими странами. Последнюю попытку «Газпром» предпринял в апреле текущего года.

Тогда же президент РФ Владимир Путин убеждал европейских коллег в том, что Москва относится к проекту «исключительно как к экономическому» и не рассматривает газопровод в качестве инструмента влияния.

Это последнее европейское разрешение, которое «Газпром» пытался получить от ЕС по строительству трубы. Дело в том, что Дания долгое время оставалась единственной страной Евросоюза, которая не согласовала маршрут «Северного потока-2».

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Итоговая стоимость проекта оценивается в 9,5 млрд евро. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Полностью завершить строительство трубопровода Россия намерена уже к концу 2019 года. По состоянию на 1 октября проект завершен на 83%, отмечали представители «Газпрома». Согласно их данным, по дну Балтийского моря уже проложено более двух тысяч километров трубопровода.

Решение Дании закономерно, поскольку Россия зарекомендовал себя, как надежного партнера, отмечал глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. «Нет ничего важнее репутации надежного поставщика. Это важно, чтобы потребитель не отвернулся, чтобы у Европы не возникло желания закупать газ у США и вообще где угодно и по какой угодно цене, лишь бы не иметь дел с Россией, которая, как считается, размахивает газовой дубиной над бедной старушкой Европой», — указывал эксперт.

В то же время от строительства «Северного потока-2» закономерна страдает Украина, которая оказывается без транзита российского газа. Однако официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт уже заявил, что Европа будет бороться за газовые интересы Киева. «Украина должна сохранить роль транзитера газа и после постройки газопровода», - пообещал политик.

Газовые противоречия

Датские энергетические власти пошли на контакт с Россией после того, как разрешили строительство на своей территории польского газопровода Baltic Pipe, напоминают опрошенные «Газетой. Ru» эксперты.

У страны просто не осталось другого выбора, указал начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян. По его словам, в противном случае Дания бы признала, что проводит дискриминационную политику по отношению к российской компании и одновременно нарушает антимонопольное законодательство ЕС. При таком раскладе «Газмпром» мог бы в суде доказать свою правоту и получить компенсацию от Дании в случае, если бы последняя отказывалась дать разрешение, напомнил эксперт.

На прошлой неделе Копенгаген одобрил прокладку морского участка для оператора польской газотранспортной системы GAZ-SYSTEM SA. В официальном сообщении Министерства климата страны говорилось, что начало прокладки трубопровода намечено на декабрь, но сам проект реализуется с опережением графика.

Новую трубу планируется протянуть с норвежских газовых месторождений в Польшу через Данию, в том числе по дну Балтики. Пропускная способность газопровода составит 10 млрд кубометров в год. Кроме Польши газ может поставляться еще и в Швецию, а также датским потребителям. Стоимость сооружения газопровода оценивается в 1,6-2,1 млрд евро, финансирование предполагалось на паритетных условиях с польской и норвежской сторон. Запуск маршрута намечен на 2022 год.

После разрешения Дании на строительство Baltic Pipe польские власти заявили о том, что уже в этом году готовы отказаться от российского газа.

Однако в России назвали подобные заявления попыткой выторговать более выгодные условия.

Впрочем, сам Baltic Pipe вряд ли может стать реальной угрозой для российского рынка сбыта газа, указывал управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. « Это локальный проект с определенной целью поставок конкретному потребителю. При этом «Северный поток – 2» является ключевым проектом, который призван обеспечить энергетическую безопасность западной Европы», - отметил эксперт.