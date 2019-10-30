Ближе к нулю: Трамп добил ключевую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) в очередной раз ожидаемо снизила ставку на 25 базисных пунктов, опустив границы целевого диапазона до 1,5-1,75%. Об этом стало известно по итогам двухдневного заседания, которое закончилось в среду, 30 октября.

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Согласно опросу CNBC экономистов, стратегов и управляющих фондами, почти 80% из них ожидали, что ФРС снизит процентную ставку.

По сложившейся в США традиции перед решением по ключевой ставке ФРС его главу Джерома Пауэлла раскритиковал американский президент Дональд Трамп. Он снова упрекнул финансистов в недостатке сообразительности.

«ФРС не имеет ни малейшего понятия! – начал новую твиттер-атаку Трамп. — У нас неограниченный потенциал, сдерживаемый только Федрезервом».

Критиковать ФРС США уже привычная для Трампа линия, в отличие от предыдущих глав Белого дома. Американский президент считает центробанк страны некомпетентным, поскольку тот держит ставку на высоком уровне. Лидер страны считает, что ее следовало бы снизить до нуля или сделать отрицательной.

На этот раз ФРС США снизила ставку уже в третий раз за 2019 год после паузы длиной в 10 лет. До этого впервые с 2008 года было понижение в июле на 25 б.п. до 2 – 2,25%, а затем еще в сентябре на 25 б.п. до 1,75 – 2,00%.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты ожидали снижения ставки на 25 б.п. с высокой вероятностью. Снижение ставки ФРС уже заложено во всех рыночных инструментах и не приведет к существенному импульсу развития экономики, указала финансовый директор «Росгосстрах Банк» Анна Гольдина. По ее словам, для более значимого влияния на экономику рынок закладывал снижение ставки ФРС до 1,25–1,50%.

При этом такая политика Федрезерва на российский рубль может оказать не самое выгодное влияние.

«При сохранении темпов снижения ставок ЦБ с темпами снижения ставок ФРС и сужении спреда ставок в долларах США и рублях рубль будет более уязвим, поскольку при снижении стоимости денег (% ставки), инвесторы будут уходить в более предсказуемую валюту (американский доллар), а спекулянты выходить из рубля, фиксируя прибыль от сужения спредов», — прогнозирует Гольдина.

При этом агрессивное снижение ставки приведет к фиксации прибыли и оттоку иностранного спекулятивного капитала, считает эксперт, однако смогут ли эту нишу заполнить отечественные инвесторы – вопрос открытый.

Тем не менее серия снижения ставок со стороны ФРС не оправдывается статистическими данными, указывало накануне Bloomberg. Однако точку в череде понижения американский центробанк мог поставить именно сегодня.

В частности, как писал Bloomberg, рынок жилья в последние месяцы восстановился, потребительские настроения по-прежнему высокие, а разговоры о технической рецессии в третьем квартале преждевременны. Так, согласно прогнозной оценке, в третьем квартале ожидается экономический рост на 2%. Во втором квартале ВВП США вырос на 2% в годовом выражении, в первом квартале – на 3,1%. Напомним, техническая рецессия в экономике наступает при снижении экономического роста два квартала подряд минимум. Значит, в третьем квартале рецессии ожидать рано.

Между тем аргументы в пользу смягчения денежно-кредитной политики усиливает устойчиво низкая инфляция и снижение инфляционных ожиданий, отмечает Bloomberg. В годовом выражении она не выходит выше 2%.

Стоит отметить, что ФРС США и не пыталась разубедить рынок, ожидающий более низкой ставки на этой неделе. Джером Пауэлл испытывает огромное давление со стороны Дональда Трампа, который требует более радикального смягчения денежно-кредитной политики, отмечает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Причина снижения — желание снизить риски экономического спада, вызванные торговой войной с Китаем. Поэтому вероятность снижения на 25 б.п., по его словам, была высокой.

Однако такое смягчение денежной политики не окажет существенного влияния на сильный доллар, но может его укрепить в моменте до диапазона 64,1–64,4 рубля, прогнозирует эксперт.

Тем не менее более важным будет не само понижение ключевой ставки, так как оно уже заложено в цены на рынках, а те слова со стороны регулятора, которые последуют после и будут касаться планов по дальнейшей денежно-кредитной политике,

подчеркнул в беседе с «Газетой.Ru» начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян.

«В том случае, если комментарии будут мягкими, это повлечет рост рисковых активов, в особенности рост рынков развивающихся стран, снижение курса доллара к мировым валютам и, возможно, увеличение цен на сырьевые активы», — пояснил Авакян.

По словам эксперта, в этом случае рубль и российский фондовый рынок получит дополнительную поддержку и обновление новых исторических максимумов по индексу МосБиржи «не за горами».

А вот если риторика ФРС после снижения будет нейтральной или жесткой, то это повлечет за собой умеренную коррекцию на рынках, и до конца года возобновление восходящего тренда будет уже маловероятным, сказал Авакян.