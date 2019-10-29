Налоговые льготы: дачникам сделали послабление

Владельцев дачных участков с 29 октября освободили от налога на прибыль. Об этом пишет »Парламентская газета» со ссылкой на изменения в Налоговом кодексе.

Реклама

Теперь взносы собственников и иных правообладателей земельных участков не будут облагаться налогом.

То есть россияне не будут платить налоги за приобретение и создание, а также содержание общего имущества, текущий и капитальный ремонт объектов, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, за управление и услуги в отношении имущества.

Для индивидуальных дачных хозяйственников такого налога не было. Закон распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

От налога освобождены собственники садовых и огородных земельных участков, которые не являются членами товарищества, обращают внимание эксперты. А это означает, что далеко не все собственники дач или загородных домов с земельным участком смогут пользоваться такими послаблениями, прокомментировал «Газете.Ru» изменения аналитик «Алор» Алексей Антонов.

По данным из единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) на первый квартал 2019 года,

в России в настоящее время более чем 60 млн земельных участков.

«Поправки сделаны для того, чтобы исключить неправомерное взимание средств с дачников за пользование объектами общего пользования, что в целом логично. Они будут считаться рабочими только для тех, чьи правоотношения были оформлены с начала текущего года, чтобы исключить поток требований по возврату уплаченных средств со стороны уже «бывалых» дачников», — указал Антонов.

Напомним, федеральный закон 217 о ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд вступил в силу 1 января 2019 года. До этого дачники руководствовались «старым» ФЗ от 1998 года.

В новом законе нет таких понятий, как «дачный дом», «дачное некоммерческое объединение граждан», «дача», «ведение дачного хозяйства» и т.д. Закон предусматривает разъединение земельных участков исключительно на садовые и огородные.

С 1 января отдельным постановлении также предусмотрен и прописан порядок признания садового дома жилым и наоборот. Для этого необходимо решение местного самоуправления и заявление собственника.

В новом 217 законе понятие «садовый дом» определяется следующим образом. Это «здание сезонного использования, предназначенное для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их временным пребыванием в таком здании».

Налоги убрали, штрафы прибавили

При этом ранее в России упростили порядок взыскания с дачников долгов.

Раньше садоводческие товарищества должны были обращаться с иском в суд. После чего начинался полноценный процесс, который мог длиться месяцами. Согласно новым правилам, теперь организации смогут взыскать долги дачников, направив заявление в мировой суд о выдаче судебного приказа.

Суд, ознакомившись с документами, как правило, выносит решение о взыскании долга. Далее заявитель может просто направить решение суда в банк, и задолженность будет списана со счета или карты должника.

В результате если раньше долги возвращались годами, то теперь это можно сделать за месяц и гораздо проще.

Дачникам не стоит забывать об одном правовом нововведении. С 1 ноября этого года владельцев заросших участков будут штрафовать. Те, на чьей территории проросло большое количество сорняка, будут облагаться штрафом от 2 до 5 тыс. рублей. Для должностных лиц предусмотрены штрафы от 20 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 150 тысяч до 1 млн рублей.

Некоторые виды сорняков могут представлять угрозу для жизни. Одно из таких растений — борщевик Сосновского. Сок и пыльца такого растения могут вызвать у человека ожог кожи и слизистых оболочек и привести к летальному исходу.

При этом, по данным проведенного опроса ВЦИОМ, более 60% россиян летом с разной регулярностью выезжают на дачу. При этом 20% бывают там каждую неделю, 21% выезжают в загородный дом редко — около трех-четырех раз за лето. Еще 8% респондентов сказали, что проводят за городом весь сезон.

56% россиян в 2019 году заявили, что приезжают на дачу для отдыха и развлечений. С этой целью загородные участки чаще всего используют москвичи и петербуржцы. Однако самое главное — выращивание сельхозпродуктов для собственного потребления (71%).