Цена контрсанкций: сколько мы теряем

Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года. Об этом сообщает газета «Коммерсант», ссылаясь на совместное исследование РАНХиГС и Центра экономических и финансовых исследований и разработок (ЦЭФИР).

Каждый год за последние пять лет потребители потеряли около 530 млрд рублей. Однако часть этих средств удалось «отбить» благодаря успешному импортозамещению птицы, свинины и помидоров.

К 2016 году реальные цены на них выросли, однако последующий рост внутреннего производства к 2018 году обеспечил падение стоимости ниже уровня 2013 года и рост потребления. Выгода для потребителей составила порядка 75 млрд рублей.

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Всего один российский потребитель из-за борьбы с «санкционными» продуктами теряет около 3 тыс. рублей ежегодно. Эта сумма составляет чуть менее 5% стоимости минимальной продовольственной корзины.

Отмечается, что большая часть из утрачиваемых 445 миллиардов каждый год перераспределяется в пользу российских производителей — около 84% суммы. Тем не менее, 13% были потеряны экономикой России «вчистую».

Большинство «санкционки» заместить так и не удалось, говорят авторы исследования.

Еще 3% от потерянных миллиардов ушли к новым поставщикам более дорогой импортной продукции. Главными бенефициарами стали Белоруссия, Аргентина, Швейцария, Чили и Уругвай.

Хотя импортозамещение оказало положительное влияние на некоторые отрасли российской промышленности, для изменения динамики цен этого не хватит. «Российские потребители продолжают платить за контрсанкции из своего кармана», — заявляют специалисты.

Чтобы эффективно заместить зарубежную продукцию отечественной, России не хватает объемов внутреннего производства и высококачественной продукции.

Впервые о «санкционке» заговорили, когда власти РФ ввели запрет на импорт ряда продуктов питания из США, Канады, Австралии и стран Европейского союза (а также Норвегии) в ответ на антироссийские санкции. Ограничительные меры были введены в 2014 году в связи с воссоединением Крыма с Россией по итогам референдума, не признанного Украиной и Западом.

Спустя год был запрещен также импорт продуктов из Исландии, Лихтенштейна, Албании и Черногории. В 2016 году в Россию был ограничен поток товаров с Украины.

При этом в 2015 году президент России Владимир Путин подписал указ об уничтожении санкционных товаров прямо на границе, где они были изъяты.

23 августа этого года правительство России до конца декабря 2020 года продлило правила ликвидации «санкционки». За пять лет действия контрсанкций пограничники сожгли более 21 тыс. тонн запрещенных к ввозу в РФ продуктов — львиную долю на границе с Белоруссией.

Кроме того, популярным направлением для попыток ввоза в РФ «санкционки» остается граница с Казахстаном.

Из-за продуктового эмбарго растут цены, а против ликвидации товаров выступают и члены правительства. В середине лета 2019 года вице-премьер Алексей Гордеев, отвечающий за сельское хозяйство, раскритиковал такие меры.

«Продукты питания уничтожать — это в принципе неправильно. Другое дело, их изымать и дальше думать, как их использовать именно по назначению», — подчеркнул чиновник.

В июне Роспотребнадзор предложил разработать нормативно-правовые акты о запрете на захоронение и уничтожение продуктов питания, пригодных для еды.

Кроме того, в Федеральной службе по защите прав потребителей также выступили с инициативой законодательно определить порядок использования пищевых отходов и невостребованных продуктов в качестве источников биоэнергетики.

В августе Минсельхоз РФ не одобрил идею ввести запрет на уничтожение запрещенных к ввозу продуктов, поскольку это может привести к увеличению оборота нелегальных товаров.

Согласно письму замглавы Минсельхоза Оксаны Лут, нелегальная продукция поступает в Россию в сопровождении поддельных документов либо вообще без них. Такие продукты могут быть опасными для здоровья граждан, а также грозят принести на территорию страны карантинные организмы и заболевания животных.