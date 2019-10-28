Массовое закрытие? Что происходит с бизнесом

В Кремле ознакомились с данными СМИ о том, что в России за год закрылись почти 700 тыс. юридических лиц, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Но они не совпадают с официальной статистикой, отметил он.

Реклама

Ранее газета «Известия» со ссылкой на Минэкономразвития сообщала о том, что в России за последний год закрылись 668 тыс. юридических лиц.

«По данным ФНС, за четыре года их число уменьшилось на 5,2%, таким образом к началу сентября в России действовало 2,4 млн юрлиц», — отмечали в издании.

При этом больше всего фирм было закрыто в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Московской области и Краснодарском крае, следует из данных на сайте ФНС. Прирост компаний зафиксирован только в одном регионе страны — в Чукотском округе.

По утверждению газеты,

это могло быть связано с повышением НДС с 18% до 20%, отменой пониженных тарифов страховых взносов для предприятий, которые работали по упрощенной налоговой схеме, и массовым внедрением контрольно-кассовой техники.

Однако Минэкономразвития при этом утверждало, что вряд ли такой масштаб закрытия предприятий способен сорвать достижение целей по национальному плану развития малого и среднего предпринимательства. В соответствии с принятым проектом, число занятых в секторе малого и среднего бизнеса должно вырасти с нынешних 15 млн человек до 25 млн к 2025 году.

По словам Пескова, эта информация не совпадает ни с данными налоговой службы, ни с данными корпорации малого бизнеса.

«Эти данные абсолютно не совпадают с данными, которые мы получили из Корпорации по малому и среднему бизнесу и из налоговой службы, там другие данные, и они свидетельствуют о более благоприятных процессах», — заявил пресс-секретарь президента.

Песков признал, что развитие малого и среднего бизнеса в России идет «не без проблем».

Корректной статистике, по мнению Кремля, мешают и «некоторые нюансы».

«Существует целый ряд, например, налогоплательщиков, юридических лиц, которые до этого платили налоги по «упрощенке», но, перейдя потолок оборота, который предусмотрен для «упрощенки», они, соответственно, перестают быть малым бизнесом и переходят в категорию среднего», — объяснил он.

В целом, как признал Песков, есть «разнонаправленные процессы, и поэтому где-то количество сокращается, а где-то оно увеличивается, но в целом данные, о которых вы говорите, они не подтверждаются теми данными, которые мы получили».

Впрочем, опрошенные «Газетой.Ru» эксперты с этим не согласны. Они говорят о постепенно уходе с рынка малых и средних предприятий.

«Как бы в правительстве ни пытались приукрасить, на постепенный уход компаний влияет удорожание товаров и услуг, связанных с ростом НДС с нового года, поскольку доходы населения не могут расти в силу низкого экономического роста. При этом покупательская способность россиян на услуги малого предпринимательства начала еще быстрее снижаться как раз в этом году.

Если тенденция по уходу предприятий МСП продолжится, то о достижении показателей нацпроекта по развитию малого и среднего бизнеса с привлечением до 25 млн трудоспособного населения за пять лет можно забыть.

Вряд ли ситуация из негативного перейдет в позитивный рост за короткий срок — в 2020 году возможен небольшой прирост за счет усилий государства и созданных условий для развития бизнеса, но для полного восстановления в рамках всей страны при текущем темпе роста доходов населения в том числе понадобится от трех до пяти лет», — говорит управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

За прошлый год в России ликвидировали в два раза больше компаний, чем открыли, свидетельствовали более ранние результаты исследования аудиторско-консалтинговой компании FinExpertiza.

В 2018 году в нашей стране было открыто более 290 тыс. предприятий, а прекратили свою деятельность свыше 600 тыс. компаний. Число закрывшихся за год предприятий превысило число открывшихся в 2,14 раза. В «Финэкспертизе» объясняли эти данные целым рядом фактором: в частности, проблемами с деловым климатом и убыточностью бизнеса.

Между тем чиновники обещают целый ряд послаблений для предпринимателей в будущем. Так, правительство подготовило поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые позволят уйти от такой формы наказания, как приостановка деятельности компании на срок до 90 суток, сообщал недавно вице-премьер Константин Чуйченко.

«На сегодняшний момент КоАП предусматривает такой вид наказания, как приостановление деятельности на срок до 90 суток. Мы понимаем, что для бизнеса, особенно для среднего и малого, это фактически смертный приговор», — сказал Чуйченко на встрече президента с членами правительства.

Эти поправки «позволят уйти от этой одной из самых одиозных норм», заявлял вице-премьер.

На днях первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил в эфире Первого канала о том, что налоговая нагрузка на малый бизнес не увеличится до 2024 года.

«Договорились, что в течение шести лет, до 2024 года никаких налоговых повышений не будет. Это однозначно, и эта позиция будет выдерживаться», — резюмировал Силуанов.