Дорого обойдется: власти отказались от «налога Чубайса»

Министерство экономического развития исключило предложенные главой «Роснано» Анатолием Чубайсом положения, касающиеся углеродного налога, из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов. Это произошло после замечаний, представленных Минэнерго, Минпромторгом и Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП). О том, что скорректированный вариант законопроекта ведомство направило в правительство, сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК.

Реклама

Издание ссылается на письмо заместителя министра экономического развития Михаила Расстригина в правительство.

Идея введения налога принадлежит главе «Роснано» Анатолию Чубайсу. Он выдвинул ее на Петербургском экономическом форуме в июне 2019 года.

По его словам, новый налог поможет стимулировать промышленников снижать выбросы. При этом Чубайс хотел на первом этапе установить по нему минимальные ставки.

«Не все знают, что за последние несколько лет Евросоюз принял целый список решений, по которым товары, поставляемые в ЕС, в случае если они не удовлетворяют требованиям по предельным выбросам СО2 (углекислого газа — «Газета.Ru») при производстве, облагаются дополнительным налогом»,

— пояснял он в интервью агентству РИА-«Новости».

Введение налога было прописано в проекте закона Минэкономразвития. В документе ведомством предлагалось установить общий максимально допустимый объем прямых выбросов парниковых газов для предприятий — 150 тыс. т СО2-эквивалента.

В случае превышения этого показателя с 2025 года компании могли обязать выплачивать «углеродный сбор». При этом предприятие должно самостоятельно предоставлять властям отчет о выбросах парниковых газов.

Предполагалось, что собранные деньги пойдут в Фонд поддержки реализации проектов по сокращению выбросов и увеличению поглощения парниковых газов.

Однако идея ввести дополнительный налог не нашла поддержки.

Так, в Российском союзе промышленников и предпринимателей раскритиковали подготовленный Министерством экономического развития законопроект об углеродном налоге. В РСПП говорили, что его введение приведет к росту тарифов на услуги ЖКХ и ускорит инфляцию.

К тому же это негативно отразится на инвестиционной активности российского бизнеса и станет препятствием для выполнения майского указа Владимира Путина обеспечить темпы экономического роста выше мировых.

При этом, как писал глава РСПП Александр Шохин в письме правительству от 23 сентября, на которое ссылается РБК, для выполнения национальных обязательств России в рамках Парижского соглашения к 2030 году «достаточно корректного учета поглощающей способности российских лесов и реализации уже запланированных программ по повышению энергоэффективности».

Напомним, Парижское соглашение в 2016 году подписали 195 стран. Цель — не позволить средней температуре на Земле увеличится более чем на 2˚С по отношению к показателям доиндустриальной эпохи, причем желательно ограничить ее рост 1,5˚С.

То есть все действия должны быть направлены на сдерживание глобального потепления. Речь идет в первую очередь о мерах по снижению углекислого газа в атмосфере.

Согласно документу, каждые пять лет необходимо пересматривать и увеличивать вклад каждой страны в снижение вредных выбросов в атмосферу.

Развитые страны должны выделять средства в специальный климатический фонд для помощи более бедным государствам. В период с 2050 по 2100 год необходимо ограничивать выброс парниковых газов, получаемых в результате промышленной деятельности человека, до уровня, который деревья, почва и мировой океан могут переработать естественным образом.

Глава российского правительства Дмитрий Медведев ратифицировал присоединение нашей страны к Парижскому соглашению в сентябре 2019 года. Предполагалось, что вкладом России в Парижское соглашение станет ограничение эмиссии парниковых газов к 2030 году до 70% от базового уровня 1990 года.

Вместо нового налога Шохин предлагал стимулировать реализацию проектов по сокращению выбросов парниковых газов и по увеличению их поглощения на добровольной основе, а также выстроить систему учета выбросов.

Совет Федерации также не поддержал редакцию законопроекта и отправил замечания руководителю аппарата правительства РФ Константину Чуйченко.

Платежи, которые предприятия обяжут совершать за превышение квоты на выбросы парниковых газов, негативно скажутся на экономическом росте, считают в СФ.