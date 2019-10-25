Дестабилизируют мир: Медведев обвинил США в торговых войнах

Слова министра торговли США Уилбура Росса о том, что сотрудничество Узбекистана с Евразийским экономическим союзом может затруднить процесс присоединения республики к Всемирной торговой организации, показывают нечестную конкуренцию со стороны Вашингтона, подчеркнул председатель правительства России Дмитрий Медведев.

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По словам российского премьера, американские власти являются инициатором крупнейших мировых торговых войн и в целом стремятся дестабилизировать всю архитектуру международной торговли, передает ФАН.

«Процессы интеграции, которые осуществляются в рамках Евразийского экономического союза, не сильно нравятся западным коллегам. Это, очевидно, применение методов неконкурентной борьбы. Но мы, вне всякого сомнения, эту работу с нашими партнерами по всем направлениям продолжим», — пообещал глава российского кабмина.

Год назад около 800 торгово-инвестиционных соглашений и меморандумов на $25 млрд были подписаны между Россией и Узбекистаном в рамках первого межрегионального форума двух стран, который 19 октября проходил в Ташкенте при участии лидеров двух стран — Владимира Путина и Шавката Мирзиеева.

Россия и Узбекистан подписали также программу экономического сотрудничества на 2019-2024 годы. Для ее реализации разработаны план мероприятий (15 разделов и 82 пункта) и перечень из 109 перспективных проектов.

«Как вы видели, подготовили целую программу сотрудничества по самым различным направлениям, которая на первом этапе составляет $25 млрд», — сказал Путин, добавив, что накопительный эффект у программы гораздо больше, поскольку будет включать в себя прибыль и создание дополнительных рабочих мест.

В последнее время, продолжил глава государства, в Узбекистане происходят серьезные изменения, которые позволяют вывести сотрудничество Москвы и Ташкента на новый уровень.

«Объем накопленных российских инвестиций в узбекскую экономику приближается к $9 млрд, но я считаю, что это только начало», — отметил он.

Сейчас, по словам Путина, в Узбекистане зарегистрировано более 1 тыс. предприятий с участием капитала из России.

Стоит напомнить также, что Вашингтон ведет торговую войну с Пекином. Противостояние связано с желанием США добиться от Китая более выгодных условий для американских товаров. Спор длится уже больше года — с лета 2018 года.

Тогда Вашингтон ввел пошлины в 25% на импорт китайских товаров общим объемом $34 млрд в год. Пекин принял зеркальные меры.

В начале октября этого года прошел очередной раунд торговых переговоров, по итогу которых стороны условились отложить введение пошлин.

В этой связи президент США Дональд Трамп рассказал об изменениях, которые произошли после торговых переговоров с Китаем. Об этом он написал в Twitter. Американский лидер заявил, что китайская сторона уже начала выполнять свою часть сделки.

Американский лидер отметил, что одним из пунктов было условие немедленной закупки, еще до подписания сделки, сельскохозяйственных товаров США Китаем.

«Китай уже начал покупать сельскохозяйственную продукцию у наших великих патриотов-фермеров», — сказал глава Белого дома.

Президент США также добавил, что после завершения первой фазы торговых договоренностей стороны приступят ко второй, передает НСН.

За последнее время МВФ пять раз менял свой прогноз по темпам экономического роста, и каждый раз изменения происходят в худшую сторону. Согласно октябрьскому докладу фонда, мировая экономика в 2019 году вырастет на 3%, хотя еще в апреле специалисты МВФ ожидали роста в 3,3%. Если последний прогноз оправдается, этот показатель роста станет минимальным со времен глобального кризиса 2008-2009 годов.

Прогноз темпов экономического роста на 2020 год также был снижен — пока до 3,4% (в апреле прогнозная величина составляла 3,6%).

Так, экономика Евросоюза, согласно ожиданиям МВФ, в 2019 году увеличится всего на 1,2%, в следующем году – на 1,4%. В МВФ ожидают, что экономики развитых стран в целом замедлятся до 1,7% в 2019 и 2020 годах (по сравнению с 2,3% в 2018 году). «Мировая экономика находится в синхронном замедлении», — констатировали специалисты фонда.

Главный экономист фонда Гита Гопинат назвала торговые войны и напряженность в геополитической сфере одними из главных виновников замедления мировых темпов роста. Они подталкивают инвесторов к схожим стратегиям инвестирования в рискованные активы. По ее словам, рост мирового ВВП из-за торгового конфликта США и Китая в 2020 году окажется на 0,8 п.п. ниже.