Прибавка к зарплате: как подтянули «минималку»

Увеличение МРОТ было одобрено в четверг депутатами Госдумы в первом чтении. Сейчас МРОТ составляет 11 тысяч 280 рублей. «Минималку» предполагается увеличить до величины прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал 2019 года — на 850 рублей до 12 тысяч 130 рублей.

Реклама

Таким образом МРОТ увеличится на 7,5%. Это почти в два раза больше прогнозируемой инфляции. Чиновники ожидают ее на уровне до 4% в этом году.

Показатель минимального размера оплаты труда влияет на величину пособий по безработице, налогов, а также различных социальных выплат. Согласно законодательству, регионы имеют право устанавливать более высокий МРОТ.

Принятие законопроекта приведет к росту зарплат около 3,2 миллиона работников, подсчитали в кабмине. Из них примерно половина — это работники, занятые в государственных и муниципальных учреждениях, уточнил замминистра труда Всеволод Вуколов.

Чукотский МРОТ лучший в России

На практике зарплаты будут расти в разных регионах по-разному, поскольку действуют еще районные коэффициенты и процентные надбавки к заработной плате. То есть прибавка к зарплате в 850 рублей — это минимум, эту сумму, например, получат в центральных и южных районах, а в Чукотском автономном округе, где установлены наибольшие значения коэффициентов и надбавок, увеличение составит 2550 рублей.

Расходы на повышение зарплат бюджетников составят 20,9 миллиарда рублей, из которых на работников федеральных госучреждений придется 5,8 миллиарда, а на сотрудников региональных и муниципальных учреждений — 15,1 миллиарда.

При этом треть расходов вернется в бюджет в виде страховых взносов и налога на доходы физических лиц. Кроме того, говорится в законопроекте, дополнительные расходы организаций реального сектора экономики составят 20,8 млрд рублей.

Механизм ежегодного повышения МРОТ до прожиточного минимума был предложен профсоюзами. «И у нас есть возможность с 1 мая уравнять МРОТ и прожиточный минимум, и мы это сделаем», — пообещал в январе прошлого года президент РФ Владимир Путин, отвечая на просьбу рабочих во время посещения Тверского вагоностроительного завода.

Это затрагивает очень большое количество людей: примерно четыре миллиона, сказал глава государства. На тот момент МРОТ составлял 9489 рублей, а прожиточный минимум — 11 136 рублей. «Сколько себя помню, все время говорили и продолжаем говорить о необходимости уравнять МРОТ с прожиточным минимумом», — напомнил президент. «Совершенно очевидно, что это несправедливо, искривляет рынок труда, он должен быть цивилизованным», — подчеркнул Путин.

Хорошо, но мало

Ранее предполагалось, что увеличение МРОТ произойдет в 2021 году, но позже Минтруда выступил с инициативой внести изменения уже в следующем году. В то же время в третьем квартале на фоне дефляции ведомство предлагало понизить величину прожиточного минимума россиянина до 11 012 рублей. Сейчас проходит обсуждение по этому вопросу. Впрочем, глава Минтруда Максим Топилин уже обещал, что если размер прожиточного минимума будет снижаться, то МРОТ останется прежним.

Повышение минимального размера оплаты труда происходит на фоне борьбы с бедностью. В России в настоящее время за чертой бедности проживают 20,9 млн людей, свидетельствуют данные Росстата за первый квартал этого года.Работнику по закону не вправе начислять зарплату меньше минимального размера оплаты труда.

Однако в то же время, по официальным данным, в стране около 775 тысяч трудоспособных занятых россиян получают зарплату ниже МРОТ. Это 2,9% рабочей силы.

Повышению МРОТ на 850 рублей, конечно, обрадуются семьи в депрессивных регионах РФ. Однако прибавка эта чисто номинальная, отмечают эксперты. Какой эффект может быть от такого повышения, если, например, литровый пакет молока стоит 100 рублей?

«Повышение на 850 рублей ощутимо выше заложенной на 2020 год инфляции, но все равно это мало, показатель следовало бы увеличить в 1,5 раза», — говорит директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев.

При этом показателям об официальной инфляции в районе 4% едва ли стоит доверять. Реально эти цифры гораздо больше. Так, население ощущает рост цен на уровне как минимум 9-10%. «Все мы ходим в магазины и понимаем, что то, как считает Росстат инфляцию — по ограниченному набору потребительских товаров и услуг — не реалистично», — добавляет Николаев.