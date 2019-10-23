Работать до смерти? В Германии хотят повысить пенсионный возраст

Федеральный банк Германии (Бундесбанк) предложил повысить пенсионный возраст для граждан страны до 69,3 года. Если инициативу примут, изменения коснутся рожденных в 2001 году. Пенсионный возраст предлагают поднять к 2070 году.

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Уточняется, что ситуация с пенсионным страхованием в Германии сложилась «напряженной», в частности, из-за неблагоприятной демографии.

Фактически это означает, что правительству Германии скоро не хватит средств на выплаты пенсионерам, так как взносы, которые уплачивают работники сегодня в страховую пенсионную систему, уменьшились, а выплаты на содержание пенсионеров, наоборот, выросли.

В итоге нехватка ресурсов на выплату пособий по старости может привести к реформе пенсионного страхования. Поскольку урезать выплаты в Германии вряд ли решатся, то остается манипулировать с пенсионным возрастом.

Так, дефицит рождаемости в Германии увеличился со 147 тысяч в 2017 году до 150-180 тысяч в 2018-м году.

При этом средняя продолжительность жизни сейчас составляет в стране 80 лет.

Поскольку население Старого Света стареет, а рождаемость снижается, то может получиться так, что лет через 30–50 в Европе некому будет создавать ту добавленную стоимость, на которую страны сейчас содержат своих пенсионеров.

Так что европейские страны планомерно повышают пенсионный возраст.

Сейчас в Германии он составляет 65 лет и 7 месяцев, а к 2029 году он должен увеличиться до 67 лет.

При этом повышается пенсионный возраст по всей Европе.

В частности, поднятие планки анонсировали власти Дании: в следующем десятилетии подданные королевства будут выходить на пенсию не в 65, а в 67 лет. К 2035 году пенсионный возраст в Дании может достичь 72 лет. Ранее решено было увеличить и возраст для выхода датчан на досрочную пенсию — с 60 до 66 лет.

В Норвегии, где мужчины выходят на пенсию в 67 лет, а женщины — в 64 года, предполагается к 2030 году уравнять всех в правах и сделать единый пенсионный возраст — 67 лет.

Еще в 2010 году Еврокомиссия выступила с рекомендацией странам ЕС рассмотреть возможности повышения пенсионного возраста до 65 лет. Цель, которая называлась в этой рекомендации, – достичь такого соотношения работающего населения и пенсионеров, при котором на две трети трудящегося населения приходилась бы всего одна треть пенсионеров.

Тем не менее, это были лишь рекомендации, так как у Евросоюза нет единой пенсионной системы. В странах еврозоны структура отчислений на пенсию каждого работающего человека, да и сама система распределения средств из пенсионного бюджета построена по-разному. Поэтому и процесс планомерного повышение возраста, с которого можно выходить на пенсию, отдан на усмотрение каждой отдельно взятой европейской стране, пояснил в беседе с «Газетой.Ru» главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах.

Глава аналитической службы НПФ «Сафмар» Евгений Биезбардис полагает, что прагматичность немцев вновь возьмет верх над политическими приоритетами. Наверняка решение поднять пенсионный возраст до 69 лет оздоровит пенсионную систему страны и повысит конкурентоспособность экономики.

«Ведь прежняя модель «абсорбации» мигрантов в результате развития современных технологий постепенно исчерпывает себя», — отметил Биезбардис.

Отнюдь не все мигранты, которые переезжают в Европу, рвутся работать и платить налоги в отличие от дисциплинированных немцев.

То, что Бундесбанк рассказывает о том, что надо бы сделать через 50 лет, — как раз характерно для Германии, комментирует Антон Табах.

Действия прогнозируются и закладываются на пять десятилетий вперед, а расчеты делаются и вовсе на 75 лет. А вот что будет с экономикой в 2070 году — сейчас точно не известно, говорит Табах.

Россия приняла решение о повышении пенсионного возраста в 2018 году. Реформа началась с этого года. Начиная с 2019 года срок отработки до пенсии будет расти в среднем на полгода для работающего человека в каждом календарном году.

В результате поэтапного повышения возраста выхода на пенсию женщины смогут получать выплаты от государства в 60 лет, а мужчины — в 65 лет. Трудиться надо будет на 5 лет дольше.

Продолжительность жизни в России за первое полугодие 2019 года увеличилась в среднем до 73,7 года. Правда, мужчины живут, в среднем, 68,5 лет. Для женщин этот показатель выше — 78,5 лет.

На развивающихся рынках, в том числе и в России, решения о повышении пенсионного возраста всегда принимаются оппортунистическим путем и проходят быстро, считает Антон Табах.

В итоге страна часто получает не совсем тот результат, который ожидает, – как было в нашей стране в прошлом году, когда решение о возрасте было принято волевым путем и встречено населением, мягко говоря, в штыки.

При этом возникает логичный вопрос – следует ли в России быть уверенным в том, что нового повышения пенсионного возраста не будет? Ведь даже в благополучной Германии пенсионный возраст только что повысили и хотят поднять еще раз, пусть и в далеком будущем?

В ближайшие годы серьёзных изменений в российской страховой пенсионной системе не предвидится, считает Биезбардис.

«Можно лишь предсказать дальнейшее ужесточение требований к возникновению пенсионных прав, не связанных с возрастом. К примеру, может произойти еще большее повышение минимального страхового стажа для назначения пенсии или изменение формулы его расчета», — говорит эксперт.

Государством будет и дальше проводиться борьба за легализацию доходов населения и стимулирование россиян, чтобы они сами копили на свою будущую пенсию, отмечает Биезбардис.

«В России обязательно будет новое повышение пенсионного возраста. Может, оно состоится очень нескоро, – это будет зависеть как раз от текущей ситуации с демографией и занятостью в наше стране», — возражает Табах.

В любом случае, Германия решает свою проблему старения населения куда мягче, чем это было сделано в России, считают эксперты.

Так, в Европе такие решения анонсируются заблаговременно, и к нему немцам будет легче адаптировать свои жизненные стратегии, резюмирует Табах.