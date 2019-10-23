Расплата за самозанятых: ФНС доберется до «ушлых предпринимателей»

Российские предприятия в четырех регионах обяжут с 2020 года выплачивать страховые взносы и НДФЛ за работающих на них самозанятых. Об этом 23 октября заявил первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов на заседании Госдумы.

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В настоящее время есть компании, которые нанимают самозанятых граждан вместо штатных сотрудников с целью обойти налоговые выплаты. Поступают они и иначе: увольняют штатных и нанимают их в качестве самозанятых.

Делается это опять же с целью обойти налоговые выплаты.

С 2020 года такие предприятия начнут выявлять. А после Федеральная налоговая служба (ФНС) будет обязывать их платить НДФЛ и страховые взносы.

«ФНС видит все те предприятия, которые сегодня пытаются взять к себе вместо штатных работников самозанятых. Поэтому мы договорились о том, что в течение этого года мы не будем проводить специальные проверки таких предприятий и вводить меры ответственности за таких штатных работников. А со следующего года это ограничение снимается. И со следующего года налоговая служба будет досчитывать в случае, если самозанятый оказывает услуги только одному предприятию, этому предприятию страховые взносы и, соответственно, подоходный налог», — сказал Силуанов в Госдуме (цитата по «РИА Новости»).

Накануне в программе «Право на справедливость» на «Первом канале» Силуанов отметил, что налоговая служба уже отслеживает «ушлых предпринимателей», которые нанимают самозанятых вместо штатных сотрудников.

Как пояснили «Газете.Ru» в пресс-службе ФНС, специальный налоговый режим разрабатывался максимально простым. И в нем «учитывались возможные риски, в которых недобросовестные игроки могут оптимизировать налогообложение за счет подмены трудовых отношений на договоры гражданско-правового характера с самозанятыми».

В пресс-службе пояснили, что ФНС выработала алгоритм работы с инструментами контроля таких нарушений. Например, существует онлайн-база данных, позволяющая проводить автоматизированный анализ, применять риск-ориентированный подход и выявлять попытки подобной оптимизации в режиме онлайн.

«Сейчас мы видим единичные случаи нарушений недобросовестными игроками рынка, в отношении которых будут проводиться контрольные мероприятия», — заверили в ФНС.

Эксперимент по налоговому режиму для самозанятых стартовал 1 января 2019 года. В нем приняли участие четыре субъекта — Москва, Московская и Калужская области, а также Татарстан.

В этих регионах был введен налог на профессиональный доход (НПД) для самозанятых физических лиц. Физлица и индивидуальные предприниматели, которые зарегистрируются как самозанятые, получат льготный налоговый режим: 4 % — от доходов, полученных при работе с физическими лицами, 6 % — от доходов, полученных от индивидуальных предпринимателей (ИП) и юридических лиц. Получить статус самозанятого могут те, чей годовой доход не превышает 2,4 млн рублей.

Между тем пока что эксперимент привлек мало желающих. С начала года в качестве самозанятых зарегистрировались 240 тыс. россиян, сообщали в Минфине. 90% из них ранее работали «всерую», признал Силуанов. %

При этом большая часть из «новичков» из столицы. На Москву пришлось 60%, или 131 тыс. человек, зарегистрированных в рамках эксперимента. Об этом сообщал заммэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Москвы Владимир Ефимов.

Федеральные власти ожидают, что через пять лет с момента эксперимента число самозанятых по России достигнет 2,4 млн человек.

Тем не менее пока с начала эксперимента прошло немногим меньше года, а власти уже размышляют над изменениями. Например, ранее в Минфине предложили ограничить список профессий для которых будет доступна самозанятость. Сужение перечня профессий поможет избежать ситуаций, когда рабочих на заводе оформляют как самозанятых, пояснял Силуанов.

Есть множество рабочих процессов, которые как раз и подразумевают, что человек может не быть оформлен в штат на постоянную работу, а нанят на выполнение временных работ как самозанятое лицо, по форме гражданско-правового договора (ГПХ), пояснила в беседе с «Газетой.Ru» аудитор компании «Бизнес-Партнер» Анаит Тушина.

«Речь идет о тех профессиях, которые сами по себе подразумевают возможность выполнения дискретных, разовых работ. Это, например, репетиторы, которые занимаются с учащимися или студентами определенное количество часов, водители, выполняющие определенное число рейсов, и другие», — сказала Тушина.

В свою очередь председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко уже предложила распространить налоги для самозанятых на все регионы России.

«Учитывая, что в качестве самозанятых зарегистрировалось более 200 тысяч человек и специальный налог на профессиональный доход в целом оправдал себя, предлагаем со следующего года распространить его на все регионы», — указала чиновница.

Министр экономического развития России Максим Орешкин до этого говорил, что проект с налоговым режимом для самозанятых можно считать успешным: в бюджет России он привлек сотни миллионов рублей.

Между тем в «теневом» секторе экономики в настоящее время задействованы около 25 млн человек,

показало исследование Института общественных наук РАНХиГС в октябре.

К числу трудящихся в теневом секторе относятся граждане, которые не оформляют отношения с работодателем, официально трудоустроенные, но получающие часть зарплаты «в конверте», а также подрабатывающие на стороне.