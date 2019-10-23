«Антисоциальные меры»: на кого не нашлось денег в будущем бюджете

Доходы федерального бюджета в 2020 году составят 20,379 триллионов рублей, расходы — 19,503 триллионов рублей. Такие показатели содержатся в принятом в среду, 23 октября, в первом чтении проекте бюджета на 2020-2022 годы. Законопроект поддержали 353 депутата, 62 парламентария выступили против, воздержавшихся не было.

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При этом самыми крупными статьями расходов бюджета станут социальное обеспечение, национальная оборона и безопасность, а также правоохранительная деятельность.

В частности, на социальную сферу в 2020 году направят 5,010 триллиона рублей. В 2021-м эта статья расходов вырастет до 5,046 триллиона.

На первый взгляд, в бюджете прописан целый ряд получателей пособий.

Так, выплаты предусмотрены для граждан с пенсиями ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе. Прибавка позволяет доходу пенсионера «дотянуть» до прожиточного минимума. Схема выплат была изменена Минтрудом по поручению Владимира Путина.

«В качестве примера, не очень хорошего примера для нашей работы, хочу сказать о следующем: в этом году были проиндексированы пенсии в рамках пенсионной реформы. Но если доход пенсионера превысил прожиточный минимум, то ему перестали выплачивать социальную доплату в прежнем размере, или вообще перестали, или снизили ее», — говорил 20 февраля президент.

Так, раньше сначала происходила индексация пенсии, и если и с учетом этой индексации материальное обеспечение пенсионера не дотягивало до прожиточного минимума, то уже доплачивал бюджет. Это вызывало недовольство пенсионеров. Теперь малоимущим пенсионерам сначала доводят материальное обеспечение до прожиточного минимума, а после этого индексируют получившуюся сумму.

Целый комплекс мер в законопроекте предусмотрен по поддержке российских семей.

В принятом в первом чтении законопроекте предусмотрено повышение выплачиваемого семьям при рождении второго ребенка материнского капитала. В 2020 году его размер составит 466 617 рублей.

Со следующего года расширится круг получателей пособий по уходу за первым и вторым ребенком. Сейчас оно назначается нуждающимся семьям, чей доход в расчете на каждого члена семьи ниже полутора прожиточных минимумов в регионе.

Пособие выплачивается, пока ребенку не исполнится полтора года. Однако с 2020 года выплаты получат нуждающиеся с доходом менее двух прожиточных минимумов на одного члена семьи, а не полутора, как сейчас.

197,3 млрд рублей из бюджета с 2019 по 2022 год выделяется на увеличение ежемесячного пособия по уходу за ребенком-инвалидом. Пособие вырастет с 5,5 тыс. до 10 тыс. рублей.

Помогут семьям с выплатой ипотеки. Так, на льготную ставку в 6% на покупку первичного жилья на весь срок кредита получат право семьи с двумя и более детьми. При этом для Дальнего Востока ставка составит 5%. По программе можно покупать вторичное жилье.

Врачей поддержат через отмену ценза в программе «Земский доктор». Ранее поддержка отказывалась для граждан моложе 50 лет. С 2012 года врачам выплачивают 1 млн руб., а фельдшерам — 500 тыс. руб. за переезд в малый город или село на пять лет.

Впрочем, по мнению экспертов, опрошенных «Газетой.Ru», новый бюджет нельзя назвать социально ориентированным.

Например, не нашлось денег на поддержку работающих пенсионеров. Возобновление индексации пенсии работающих пенсионеров потребует в 2020 году порядка 368 млрд рублей, заявил глава ПФР Антон Дроздов в Госдуме, отвечая на вопросы депутатов.

«Чтобы восстановить индексацию работающим пенсионерам, в 2020 году нам потребуется 368 млрд рублей. Это большие деньги, и таких денег сейчас нет»,

— сказал он.

Дроздов сообщил, что сегодня в РФ зарегистрировано 43 млн пенсионеров. Из них 9,6 млн - работают. При этом индексация пенсии работающих пенсионеров прекращена с 2016 года. У неработающих пенсионеров пенсия по старости будет проиндексирована с 1 января 2020 года на 6,6%.

Также в принятом в первом чтении нет статьи расходов на компенсацию вкладов советского периода. Вопрос этот откладывается не первый раз.

«В нынешнем бюджете отсутствуют меры по поддержке уровня рождаемости: четко не прописана помощь многодетным семьи, которые зачастую обречены на нищету. Также нет работающих инструментов по поддержке молодых мам. Принимаются какие-то локальные разрозненные меры, откровенно неспособные повысить рождаемость в стране»,

— указал в разговоре с «Газетой.Ru» депутат Госдумы РФ, член комитета по охране здоровья Алексей Куринный.

Кроме того, в документе не определены параметры поддержки российских пациентов жизненно важными медикаментами, добавляет спикер. В бюджете не заложено достаточного количества средств на закупку лекарств. Также «хромает» сегмент санаторно-курортного лечения, на которых вновь не выделили необходимого объема финансирования.

«Сейчас в экономике страны сложилась позитивная динамика, учитывая, что цены на энергоносители на мировых рынках держатся на высоком уровне. Однако правительство по-прежнему занимается складированием доходов и переводом денег в иностранные активы. И делают они это вместо того, чтобы предпринять меры по стимулированию реальных доходов населения. Вновь в бюджете не нашлось финансов для индексации пенсий работающим пенсионерам, а также поддержки других социально незащищенных слоев населения», — сетует Куринный, добавляя, что с таким бюджетом роста экономики выше мировых темпов России ожидать не стоит.

«Прибавка ВВП составит не более 1,7%, в то время как у страны есть все ресурсы для достижение более высоких целей по показателю», — указывает он.

В текущем бюджете не выделено достаточно денег, чтобы сократить очереди на выделение жилплощади ветеранам военных действий и сиротам, признает и председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Кроме того, в нем не заложены траты на предоставление путевок в санатории ветеранам. Совершенно кощунственно выглядит ситуация, когда ветеран ВОВ приходит за путевкой, а ему советуют подождать еще пару лет»,

— отмечает собеседник «Газеты.Ru».

Также в бюджете не прописаны меры по поддержке не работающих молодых мам. Если женщина не ушла в декретный отпуск от официального работодателя, то она будет получать в течение 1,5 лет всего 3 тыс. за первого и 6 тыс. за второго ребенка, перечисляет он.

«Логично, что этих денег ей не хватит, чтобы обеспечить достойную жизнь малышу», — добавляет Нилов.

В целом «антисоциальной» депутат назвал историю с заморозкой индексаций пенсий работающим гражданам.

«У нас пенсионеры работают вовсе не от хорошей жизни, а потому, что на такую пенсию сложно прожить. При этом работодатель все равно отчисляет за них страховые выплаты. Поэтому в этой ситуации отсутствие индексации пособий по-другому как антисоциальной мерой не назовешь», — заметил депутат.

В целом, как отмечает аналитик ГК АЛОР Алексей Антонов, расходы, которые заложены в нынешнем бюджете на образование и здравоохранение, гораздо ниже, чем в развитых странах.

«Ежегодно в мире тратится на сферу здравоохранения не менее $8 триллионов, почти 10% мирового ВВП. Лидерами в этой сфере выступают США (около 17% ВВП), Великобритания (до 12%), а также Канада, Франция, Германия, Италия и Япония. На образование развитые страны тратят около 5% ВВП», — комментирует Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.