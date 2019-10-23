«Слишком мало»: Россия списала Африке $20 млрд

Россия предоставляет торговые преференции и участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки. Об этом в среду на саммите «Россия-Африка» заявил Владимир Путин.

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«К настоящему времени общая сумма списания задолженности превышает $20 млрд», — уточнил президент.

Он добавил, что с государствами Африки запущены совместные программы, предполагающие использование долговых средств для финансирования национальных проектов экономического роста.

Традиционной областью российско-африканского взаимодействия, по словам Путина, является подготовка квалифицированных кадров. Он напомнил, что в середине 1980-х годов наша страна в Африке построила около 100 учебных заведений, порядка полумиллиона африканцев прошли профподготовку для работы в различных отраслях своих стран.

«Сейчас в России учатся 17 тыс. студентов из Африки, из них около четырех тысяч обучаются за счет бюджета России», — добавил президент.

Путин видит возможности удвоения товарооборота России и Африки в течение четырех-пяти лет.

«Полагаю, нам вполне по силам в ближайшие четыре-пять лет еще раз удвоить объем товарооборота — это как минимум», — поставил задачу Путин.

Он привел пример, по каким направлениям можно было бы нарастить товарооборот. «Мы экспортируем сейчас сельскохозяйственной продукции на рынки третьих стран больше, чем оружия».

Оружия экспортируется примерно на $15 млрд, а сельхозпродукции – на $25 млрд, добавил Путин.

«Африканский континент с его более чем миллиардным населением и ВВП свыше $3 трлн, несомненно, представляет интерес для отечественного бизнеса. В прошлом году объем нашего товарооборота со странами Африки увеличился на 17,2% и составил $20,4 млрд. Положительное сальдо торговли – у России – экспорт достиг $17,5 млрд. К нам ввозятся африканские товары на сумму около $3 млрд. Стабильным спросом у африканцев пользуется продукция российского машиностроения, химической промышленности, автотехника, удобрения и минеральные продукты, продукция фармацевтики и вакцины», — пояснили «Газете.Ru» в департамент информации и печати МИД России.

Отдача очень маленькая

В общем потенциал для сотрудничества огромный.

К 2050 году ВВП африканских государств достигнет $25 трлн.

Нынешний рост российско-африканского товарооборота Владимир Путин считает «слишком маленьким».

Причем из общей суммы товарооборота $7,7 млрд приходится только на Египет, не самую значимую экономику африканского континента.

По словам российского лидера, дополнительные возможности для сотрудничества создает зона свободной торговли, созданная в рамках Африканского союза. Главы российских компаний совместно с Минэкономразвития «подготовили презентации ключевых российских компетенций» для совместных проектов.

Традиционно лучше всех развиваются совместные проекты с Египтом. В этой стране завершается создание индустриальной зоны на площадке Суэцкого канала, где компании из России смогут локализовать свои производства. Сюда планируют прийти около 20 предприятий из России.

Списание долгов соответствует амбициям

Наша страна традиционно прощает задолженности многим государствам.

Рекордное списание долгов случилось в 2014-м. Тогда Москва «простила» Кубе $30 млрд. Задолженность не могли урегулировать 20 лет, но Госдума сделала это накануне визита Владимира Путина в Гавану.

Когда правительство внесло в Госдуму законопроект о ратификации межправительственных соглашений с Кубой, выяснилось, что латиноамериканской стране прощаются сразу $31,7 млрд из $35,2 млрд задолженности перед Россией.

То есть депутатам было предложено простить острову Свободы 90% долга. Остаток — $3,5 млрд — подлежит погашению 20 равными долями в течение десяти лет, пояснял тогда представитель Минфина Сергей Сторчак.

Кстати, когда Госдума ратифицировала списание долгов Кубе, предполагалось, что возражений не будет. Но гладко провести ее не получилось. Депутат Антон Ищенко (ЛДПР) тоже вспомнил былое, но совсем с другим прицелом.

«Когда речь заходит о списании задолженности даже братским странам, почему-то мы всегда забываем о своих собственных гражданах», — возмутился депутат.

Он огласил внушительный список предложений по списанию долгов: списать селянам кредиты, взятые в государственном Россельхозбанке, сделать скидку в 90% всем россиянам, взявшим кредиты в госбанках на ипотеку...Но закон о списании долгов все равно ратифицировали.

Кубинский долг — последний из долгов стран, бывших советскими сателлитами.

В 2008 году Россия списала Ираку $12 млрд, Афганистану — $12 млрд. Эти долги были реструктурированы в 2007 - 2008 годах.

Всего с 1996 года Россия простила долги 23 странам почти на $100 млрд (не считая Кубы).

В комментарии «Газете.Ru» директор Института стран Латинской Америки Владимир Давыдов так оценил кубинский долг: «соответствует масштабу былых геополитических амбиций СССР, враждовавшего с США».

А кто спишет России?

России до сих пор должны за строительство атомных станций две страны — это Бангладеш и Венгрия. В прошлом году президент Владимир Путин сообщал о планах выделить Египту госкредит на $25 млрд для строительства АЭС, но в египетской госстатистике этой суммы нет, отмечали ранее СМИ.

Минфин Индии подтверждает задолженность перед Россией в $1,1 млрд по итогам прошлого года. Этот долг номинирована в индийских рупиях и относится к кредитам бывшего Советского Союза, а погашает его Индия экспортом в Россию товаров.

Среди должников России могут быть также Китай и Марокко, но они не раскрывают своих двусторонних кредиторов. Итого, у России порядка 17 стран-должников, размер долга которых сложно подтвердить по открытым источникам.

Долги самой России перед другими странами незначительные. Ранее в июле пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген заявил, что Россия должна заплатить Совету Европы €55 млн. Речь шла о выплатах в бюджет СЕ за 2017-2018 годы. Из них $33 млн Россия погасила – за 2019 год.

Россия урегулировала свои долговые обязательства перед Парижским и Лондонским клубом кредиторов в начале 2000-х. То есть, долг СССР не растворился вместе со страной, а лег грузом на российскую экономику, которая почти все 90-е годы находилась в состоянии рецессии. К советской задолженности еще и добавились кредиты МВФ. В итоге к концу прошлого века страна подошла с огромным долговым бременем.

На 1 января 1999 года внешняя задолженность органов госуправления России достигла максимума в $154,4 млрд. Россию спас рост цен на нефть, позволивший начать гасить кредиты. К 1 апреля 2009 года задолженность снизилась до $27,4 млрд. То есть за десятилетие Россия отдала кредиторам $127 млрд.

Списание долгов странам — это в большинстве случаев, если не всегда, политически мотивированная история.

Но ничего необычного в этом нет, заявил «Газете.Ru» Константин Корищенко, доктор экономических наук, эксперт РАНХиГС.

«Обычно за этим следует второй шаг во взаимоотношениях — выдача кредита, что вполне может способствовать наращиванию взаимной торговли», — заключает Корищенко.

Ранее в феврале 2018 года замглавы Минфина Сергей Сторчак рассказал «Газете.Ru», почему Россия прощает займы других стран, а свои долги отдает с процентами.

«Это очень большая «вульгарщина» так говорить и думать. В каждом конкретном случае и выданном займе нужно разбираться. Свои долги, обязательства, которые должным образом оформлены и номинированы в резервных валютах, — это наши обязательства. А те требования, которые были прописаны и остались нам от бывшего Советского Союза, — это экзотика», — заявил Сторчак на вопрос корреспондента «Газеты.Ru».