Дорогое удовольствие: почему снизился спрос на бензин

Спрос на бензин в России в 2019 году упал на 1%. Об этом сообщают «Известия», публикуя результаты исследования группы «Петромаркет» и агентства «Аналитика товарных рынков».

Такое снижение спроса стало рекордом за последние годы.

По мнению экспертов, тенденция объясняется не высокими ценами на бензин, а снижением реальных доходов населения.

Реклама

Автомобиль стал «довольно дорогим удовольствием», утверждают исследователи. Машина требует затрат на штрафы, техобслуживание и содержание. В результате россияне пересаживаются на такси и общественный транспорт. Некоторые автомобилисты переходят на более дешевый газ.

При этом почти 50% россиян считают, что цены на бензин слишком высоки, и из-за этого машиной приходится пользоваться реже. Об этом свидетельствуют данные сентябрьского опроса ВЦИОМ.

Среди других причин – дороговизна в обслуживании авто, выплата страховки и налогов (16%), попытки сэкономить средства (15%), пробки на дорогах (14%), забота об экологической обстановке (8% россиян) и плохое состояние дорожного полотна (так считают 7% опрошенных).

Реальные располагаемые доходы — это доходы после выплаты всех обязательных платежей и с поправкой на инфляцию. Показатель почти не растет в последнее время. В прошлом году реальные доходы сократились на 0,2%. В 2017-м речь шла снижении на 1,2%, в 2016-м показатель упал на 5,8% в реальном выражении, в 2015-м — на 3,2%, а в 2014-м — на 0,7%.

При этом на прошлой неделе статистическое ведомство сообщило, что реальные располагаемые располагаемые доходы с вычетом обязательных платежей и скорректированные на инфляцию в третьем квартале выросли на 3%, но если считать с января по сентябрь, то всего на 0,2%.

Между тем отнюдь не везде в России бензин покупать одинаково выгодно. В августовском исследовании, опубликованном РИА «Новости», говорится, что самый выгодный для автомобилистов регион — Ямало-Ненецкий автономный округ, на среднюю зарплату здесь можно залить в бензобак 2 080 литров, в Москве — 1 798 л.

Еще в десяти регионах жители могут купить более 1 тыс. литров АИ-92: Чукотка, Магаданская и Сахалинская области, Ханты-Мансийский автономный округ, Камчатка, Санкт-Петербург, Мурманская область, Якутия, Московская область и Коми.

Согласно исследованию, россиянам невыгодно покупать бензин на Северном Кавказе. Это объясняется не только ценами на бензин, которые здесь выше среднероссийских, но и крайне низкими официальными зарплатами.

На среднюю зарплату в Республике Дагестан в месяц можно купить 514 литров топлива АИ-92, в Карачаево-Черкесии — 520 литров, в Кабардино-Балкарии — 525 литров. В конце бензинового списка оказались также Адыгея (547 литров), Ивановская область (547 литров), Тамбовская область (558 литров) и Чечня (558 литров).

В середине июля президент России Владимир Путин поддержал умеренное повышение цен на моторное топливо. Серьезное ограничение роста стоимости бензина и дизеля в стране будет тормозить развитие нефтепереработки. Сейчас цены на топливо растут ниже уровня инфляции, а правительство держит ситуацию под контролем, заверил президент.

«Совсем завинтить, задушить — это очень опасно, потому что тогда не будут вкладывать средства в предприятия по переработке нефти, и это в какой-то момент может дать очень большой всплеск цен», — подчеркнул российский лидер.

При этом Путин заявил, что сейчас рост цен на бензин и дизель в стране ниже уровня инфляции: в этом году ценовых всплесков, аналогичных прошлогодним, не было. С начала года повышение цен на бензин АИ-95 составило 1,8%, а инфляция за то же время — 2,5%.

В начале того же месяца глава правительства России Дмитрий Медведев пообещал наказывать компании, которые будут задирать цены на бензин.

«Если все-таки кто-то заиграется и посчитает, что в отсутствие соглашений можно проводить какую-то самостоятельную политику на этом рынке, он за это поплатится, придется тогда все-таки вернуться к той непопулярной идее для компаний, которую мы с вами неоднократно обсуждали», — сказал он на встрече с вице-премьерами.

Сами же россияне, как тогда отметил Медведев, ничего не понимают в умных словах типа «обратный акциз», «демпфер», «цена отсечения» — они видят цены на заправках. И поскольку вопросы о росте цен на моторное топливо от граждан поступают властям с завидной регулярностью, то население этому, очевидно, не сильно радуется.