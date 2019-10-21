По трубе: где в России самый доступный газ

По соотношению заработной платы к цене газа самый доступный в России регион — Ямало-Ненецкий автономный округ. Здесь жители на среднюю чистую зарплату могут купить более 20 тысяч кубометров сетевого газа, свидетельствуют результаты исследования «РИА Новости», обнародованные в понедельник.

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Рейтинг агентства подготовлен на основании данных Росстата. Он строился на основе распределения регионов по количеству кубических метров сетевого газа, которое может приобрести житель субъекта РФ на среднюю в регионе чистую (за вычетом НДФЛ) зарплату. В рейтинг включены 73 региона РФ, где население пользуется сетевым газом и по которым Росстат публикует данные о потребительских ценах.

В числе лидеров не только ЯНАО, но и другой северный регион — Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

А также Сахалинская область и Москва, где на зарплату доступно более 10 тыс. кубов газа.

Во всех этих регионах заработные платы высокие, при этом в Ямало-Ненецком, Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах и в Сахалинской области цена на газ существенно ниже общероссийской, что отчасти объясняется тем, что эти регионы являются крупнейшими газодобывающими провинциями страны. Здесь добывается более 90% российского природного газа.

Наименее доступен газ в Саратовской, Ивановской, Иркутской и Кировской областях.

Жители этих регионов могут купить менее 3 тыс. кубометров газа.

Доступный. когда дешевый

Низкая доступность в этих регионах обусловлена высокими ценами на газ.

По данным исследования, средние потребительские цены на сетевой газ в августе 2019 года в наименее обеспеченных регионах были выше 8 рублей за кубометр газа.

Результаты рейтинга свидетельствуют, что в целом по стране на среднюю заработную плату можно купить чуть более 6,3 тысячи кубометров сетевого газа. При этом значение показателя в разных регионах отличается более чем в 7 раз.

Выше общероссийского уровня (в 6,3 тысячи кубов) доступность газа в 14 регионах. Ниже этого уровня цены в 42 регионах.

Самая высокая цена сетевого газа в Иркутской области — 13,56 рубля за кубический метр. Это более чем вдвое выше, чем в целом по стране, и более чем в 3 раза дороже, чем в регионах с самыми низкими ценами.

Как свидетельствуют результаты рейтинга, стоимость газа в России одна из самых низких в Европе. Дешевле, чем в России, население покупает газ только в Казахстане.

При этом по доступности газа для населения Россия занимает третье место среди стран Европы.

По данным «Газпрома», менее 70% России обеспечено газом. Глава концерна Алексей Миллер пообещал президенту решить проблему за 10 лет.

Но подобные обещания звучали и раньше. В 2007-м Дмитрий Медведев, возглавлявший тогда совет директоров газовой монополии, называл такие же сроки. Но почему до сих пор страна, являющаяся одним из крупнейших добытчиков газа в мире, не обеспечила им собственное население? Это нерентабельно, заявляли ранее в «Газпроме».

Но зато газовый монополист планирует наращивать экспорт в Европу. К 2035 году объемы собственной добычи газа в Европе снизятся вдвое, что откроет для России новые возможности по экспорту топлива, сообщал ранее Миллер на Петербургском международном экономическом форуме.

Росстат все напутал

Ранее в мае этого года Росстат признался в неточностях в подсчетах добычи природного газа в России.

Ведомство было вынуждено отозвать ранее опубликованные данные о росте промышленного производства в России в январе — апреле 2019 года в связи с обнаруженной в них ошибкой.

«Расследование выявило, что одно из добывающих предприятий в Ямало-Ненецком АО предоставило территориальному органу государственной статистики неточные данные. Это привело к тому, что данные о динамике и объемах добычи природного газа, а также индекс промышленного производства, указанные в публикации, были рассчитаны неверно», — поясняли в Росстате.

Таким образом, согласно обновленным данным, рост промпроизводства в апреле в годовом выражении составил 4,6%, а не 4,9%, как подсчитало ранее статистическое ведомство.

Росстат также уточнил оценку роста добычи газа и нефти в России в апреле. Теперь, согласно обновленным данным, добыча газа выросла на 2,6% в годовом выражении вместо 16%, нефти и конденсата — на 2,5% вместо 7,4%.