Обрушение нефтяных цен: сколько продержится Россия

Россия заинтересована в том, чтобы стоимость нефти была стабильной, однако приняла ряд мер для минимизации ущерба в случае падения цен на энергоноситель. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в интервью журналистам американского телеканала CNBC.

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На данный момент Москву «вполне устраивает текущая стоимость нефти». При этом чиновник подчеркнул, что «низкие цены на нефть» могут «оказывать влияние на динамику в российской экономике».

Задача России — снижение зависимости от мировых цен на энергоносители.

Как сказал первый вице-премьер, «с этой целью в бюджет заложена стоимость нефти в размере $42 за баррель».

«Независимо от того, что произойдет с ценами, у нас будут средства для выполнения наших обязательств», — пообещал Силуанов.

Россия, по его мнению, аккумулировала достаточные резервы. Так, объем средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), формируемого за счет дополнительных доходов федерального бюджета от нефтегазового комплекса и доходов от управления собственными средствами, на начало сентября составил 8,170 трлн рублей.

Как заявляли ранее представители Минфина, объем ФНБ на конец 2020 года составит 8,5% ВВП.

Резерв позволит «выполнять свои обязательства в течение трех лет без шоков и проблем для бюджета» даже в случае значительного падения стоимости нефти, к примеру, до $30 или $20 за баррель, заверил первый вице-премьер.

«Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы стоимость нефти была стабильной и предсказуемой», — подытожил он.

Ранее Минфин спрогнозировал потери бюджета в случае падения цены на нефть до $10, если такая ситуация продлится десять лет.

Согласно самому худшему сценарию, при котором цены на нефть марки Urals упадут до $10 за баррель и будут сохраняться на этой отметке на протяжении десяти лет, российский бюджет потеряет доходы на сумму более 70% ВВП. По итогам 2018 года годовой ВВП составил 103 триллиона рублей.

Но это шоковый сценарий. Он подсчитан чисто теоретически. Как отмечали эксперты, вероятность такого сценария — ниже 5%. Это может произойти только в силу мирового финансового кризиса.

При этом базовый прогноз Минэкономразвития предполагает снижение стоимости нефти марки Urals с $62-63 в этом году до $57 в 2020 году. К 2024 году цена упадет до $53.

Согласно данным торгов в пятницу, 18 октября, фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в декабре торгуется ниже $60 за баррель — $59,29 (-1,03%).

По данным московской биржи, курс доллара расчетами в пятницу, 18 октября, составлял 63,7 рубля. Курс евро — 71,19 рубля.

Официальный курс доллара, установленный Банком России на понедельник, 21 октября, — 63,9 рубля. Курс евро — 71,12 рубля.

В ближайшее время эксперты не ждут значительного падения цен на нефть.

Так, на прошлой неделе Китай представил неплохие данные по промпроизводству в минувшем месяце год к году (+5,8% при прогнозе 5%). Оценки по другим макропоказателям вышли в рамках ожиданий — прогнозируемое замедление. Так, динамика ВВП в третьем квартале замедлилась до 6%

«Это несколько снизило уровень рыночных опасений по поводу возможной «просадки» китайской экономики», — отмечает в своем прогнозе Сергей Дейнека, финансовый аналитик «БКС Премьер».

В целом в обзорах экспертов на ближайшее время фигурируют оценки стоимости барреля марки Brent на уровне $59--$60.

Опрошенные ранее «Газетой.Ru» аналитики подчеркивали, что сценарий драматического падения цены на нефть до $50 маловероятен в среднесрочной перспективе.

Однако, если это все-таки произойдет, то энергоноситель моментально потянет за собой и рубль.

При очень низких ценах на нефть зависимость рубля высокая, а при условно высоких, например, начиная с $58 и выше — колебание «ничтожное», пояснял корреспонденту «Газеты.Ru» член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян.

По мнению эксперта, для рубля не так важно — будет баррель торговаться в районе $50 или $60, на курсе это почти не скажется.

«Разницы для экономики никакой нет — все равно все будет изъято (в соответствии с бюджетным правилом, все нефтегазовые сверхдоходы выше базовой цены на нефть направляются в ФНБ, а не идут на расходы бюджета. В 2019 году это все, что образуется при цене барреля нефти сорта Urals выше $41,6 — «Газета.Ru»)», — напоминал Микаелян.

Но когда нефтяные котировки падают к $50 и ниже, то это уже начинает серьезно влиять на рубль. Если нефть будет ниже $40 — влияние будет огромным, курс начнет скакать, предупреждал эксперт.