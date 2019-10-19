$600 млн под вопросом: Россия откажет Белоруссии?

Россия предупредила о возможном отказе Белоруссии в кредите

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Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в... Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в...
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в...

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Санкт-Петербурге, 2017 год

Dmitri Lovetsky/AP
Россия может отказаться от идеи предоставить Белоруссии кредит в $600 млн. Выдача займа зависит от того, как страны «будут двигаться на треке интеграционном», заявил министр финансов России Антон Силуанов. Долг Минска перед Москвой растет, каждый новый кредит идет на рефинансирование старых. Между тем у Белоруссии есть и другой план, как расплатиться по долгам с соседом, - взять деньги у Китая.

Россия может отказать Белоруссии в выдаче государственного кредита в размере 600 миллионов долларов, заявил первый вице-премьер — министр финансов России Антон Силуанов, передает «Интерфакс».

По его словам, вопрос предоставления кредита пока не решен. «Его (решения — «Газета.Ru»), может, и не будет», — сказал Силуанов.

Чиновник добавил, что выдача займа зависит от переговоров по экономической интеграции России и Белоруссии. Тем временем работа над актуализацией Союзного договора продолжается.

«У нас же задача в рамках утвержденной премьером дорожной карты, каждое ведомство по своим разделам отрабатывает», — указал Силуанов.

Ранее Минск обратился к РФ за кредитом на $600 млн. При этом в апреле Силуанов сообщил, что Россия согласилась выдать этот займ. По его словам, средства должны пойти на рефинансирование платежей в погашение основного долга по ранее предоставленным Москвой кредитам.

Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вскоре опроверг это и пояснил, что вопрос о предоставлении займа белорусам находится «в проработке».

«Позиция, которую мы высказали Белоруссии: нам необходимо принимать комплексные решения, которые бы касались видения нашей дальнейшей интеграции в части Союзного договора. Просто так выхватывать какие-то позиции — компенсация налогового маневра, кредит или еще что-то, — все это нужно смотреть в комплексе в части того, как мы будем двигаться по интеграции», — объяснял Силуанов.

В вопросе заимствований у Белоруссии есть «план Б». Минск рассчитывает до конца 2019 года подписать кредитное соглашение с государственным банком развития Китая, отмечал ранее в разговоре с «Газетой.Ru» глава Минфина Белоруссии Максим Ермолович. Как пояснял чиновник в кулуарах Московского финансового форума, кредитная ставка пока обсуждается и заимствования будут осуществлять в юанях.

Деньгами китайцев страна может «заместить» так и не полученный кредит от России. По словам Ермоловича, объем выделений средств Минску— до $500 млн в эквиваленте.

На данный момент Белоруссия является крупнейшим должником России. На 1 июля 2019 года ее обязательства исчислялись $7,55 млрд.

Годом ранее Белоруссия получила от России $700 млн, и тоже на рефинансирование своих долгов. В текущем году почти треть платежей Белоруссии по госдолгу ($8,7 млрд) придется на погашение кредитов России.

МВФ в конце 2016 года оценивал общую поддержку белорусской экономики со стороны России в $106 млрд за 2005-2015 годы, затем она пошла на спад.

Кроме того, ранее на возведение АЭС Москва выделила кредит Минску в $10 млрд. Кредитная линия на строительство Белорусской АЭС открыта до 2035 года. В сентябре президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил об отсрочке платежей и снижении ставки по этому займу.

В январе этого года Дмитрий Медведев заявил, что Минску следует больше ценить поддержку со стороны Москвы, ведь страна безвозмездно дает «деньги из нашей экономики».

«По сути, мы помогаем [Белоруссии], вынимая деньги из нашей экономики. Это надо ценить. Причем мы не требуем возврата этих кредитов, мы пролонгируем эти кредиты по просьбе наших партнеров в условиях, когда для нас закрыты финансовые рынки западных стран», — заявил Медведев.

Ранее стало известно, что президенты России и Белоруссии могут утвердить программу интеграции двух стран до 8 декабря, когда исполнится 20 лет с момента подписания договора о создании Союзного государства.

Документ предполагает создание единого налогового кодекса, объединение таможенной политики и создание единого регулятора в сфере энергетики.

Странам предстоит заполнить конкретными мерами дорожные карты по 31 направлению.

Минск и Москва не готовы к объединению эмиссионных банков и единой валюте, следует из программы экономической интеграции. Однако стороны планируют договорится об объединении платежных систем и унификации валютного контроля.

Интересно, что о единой валюте не раз заявлял президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, платежным средством должен стать не белорусский и не российский, а «общий» рубль.

Однако министр финансов Белоруссии Максим Ермолович назвал разговоры о единой валюте «фантастическими», заявив, что такой переход состоится «очень нескоро».

В свою очередь министр экономического развития РФ Максим Орешкин говорил ТАСС, что интеграция не предполагает объединение стран — речь идет об «объединении двух экономик на правах равного партнерства».