$600 млн под вопросом: Россия откажет Белоруссии?

Россия может отказать Белоруссии в выдаче государственного кредита в размере 600 миллионов долларов, заявил первый вице-премьер — министр финансов России Антон Силуанов, передает «Интерфакс».

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По его словам, вопрос предоставления кредита пока не решен. «Его (решения — «Газета.Ru»), может, и не будет», — сказал Силуанов.

Чиновник добавил, что выдача займа зависит от переговоров по экономической интеграции России и Белоруссии. Тем временем работа над актуализацией Союзного договора продолжается.

«У нас же задача в рамках утвержденной премьером дорожной карты, каждое ведомство по своим разделам отрабатывает», — указал Силуанов.

Ранее Минск обратился к РФ за кредитом на $600 млн. При этом в апреле Силуанов сообщил, что Россия согласилась выдать этот займ. По его словам, средства должны пойти на рефинансирование платежей в погашение основного долга по ранее предоставленным Москвой кредитам.

Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вскоре опроверг это и пояснил, что вопрос о предоставлении займа белорусам находится «в проработке».

«Позиция, которую мы высказали Белоруссии: нам необходимо принимать комплексные решения, которые бы касались видения нашей дальнейшей интеграции в части Союзного договора. Просто так выхватывать какие-то позиции — компенсация налогового маневра, кредит или еще что-то, — все это нужно смотреть в комплексе в части того, как мы будем двигаться по интеграции», — объяснял Силуанов.

В вопросе заимствований у Белоруссии есть «план Б». Минск рассчитывает до конца 2019 года подписать кредитное соглашение с государственным банком развития Китая, отмечал ранее в разговоре с «Газетой.Ru» глава Минфина Белоруссии Максим Ермолович. Как пояснял чиновник в кулуарах Московского финансового форума, кредитная ставка пока обсуждается и заимствования будут осуществлять в юанях.

Деньгами китайцев страна может «заместить» так и не полученный кредит от России. По словам Ермоловича, объем выделений средств Минску— до $500 млн в эквиваленте.

На данный момент Белоруссия является крупнейшим должником России. На 1 июля 2019 года ее обязательства исчислялись $7,55 млрд.

Годом ранее Белоруссия получила от России $700 млн, и тоже на рефинансирование своих долгов. В текущем году почти треть платежей Белоруссии по госдолгу ($8,7 млрд) придется на погашение кредитов России.

МВФ в конце 2016 года оценивал общую поддержку белорусской экономики со стороны России в $106 млрд за 2005-2015 годы, затем она пошла на спад.

Кроме того, ранее на возведение АЭС Москва выделила кредит Минску в $10 млрд. Кредитная линия на строительство Белорусской АЭС открыта до 2035 года. В сентябре президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил об отсрочке платежей и снижении ставки по этому займу.

В январе этого года Дмитрий Медведев заявил, что Минску следует больше ценить поддержку со стороны Москвы, ведь страна безвозмездно дает «деньги из нашей экономики».

«По сути, мы помогаем [Белоруссии], вынимая деньги из нашей экономики. Это надо ценить. Причем мы не требуем возврата этих кредитов, мы пролонгируем эти кредиты по просьбе наших партнеров в условиях, когда для нас закрыты финансовые рынки западных стран», — заявил Медведев.

Ранее стало известно, что президенты России и Белоруссии могут утвердить программу интеграции двух стран до 8 декабря, когда исполнится 20 лет с момента подписания договора о создании Союзного государства.

Документ предполагает создание единого налогового кодекса, объединение таможенной политики и создание единого регулятора в сфере энергетики.

Странам предстоит заполнить конкретными мерами дорожные карты по 31 направлению.

Минск и Москва не готовы к объединению эмиссионных банков и единой валюте, следует из программы экономической интеграции. Однако стороны планируют договорится об объединении платежных систем и унификации валютного контроля.

Интересно, что о единой валюте не раз заявлял президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, платежным средством должен стать не белорусский и не российский, а «общий» рубль.

Однако министр финансов Белоруссии Максим Ермолович назвал разговоры о единой валюте «фантастическими», заявив, что такой переход состоится «очень нескоро».

В свою очередь министр экономического развития РФ Максим Орешкин говорил ТАСС, что интеграция не предполагает объединение стран — речь идет об «объединении двух экономик на правах равного партнерства».