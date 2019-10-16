Обмануть машину: как фальшивки попадают в банкоматы

Пока кредитные организации модернизируют банкоматы, внедряют новые функции и повышают уровни защиты, мошенники тоже не спят – в их среде «прогресс» не стоит на месте. О еще одном виде фальшивомонетничества рассказала представитель Генеральной прокуратуры России Елена Малык. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Речь идет о фальшивых купюрах, которые вносятся в банкоматы, оснащенные устройствами с функцией приема наличных. Такие машины появились в банках для того, чтобы снизить нагрузку на кассиров. В специальный купюроприемник вносятся банкноты, которые потом зачисляются на счет клиента. Обычно так погашаются взятые в банках кредиты и происходит пополнение средств на карточках.

Банк России для борьбы с подделками уведомляет граждан о защитных признаках подлинности купюр. Это так называемые органолептические защитные признаки. Человеку надо просто посмотреть на банкноту, пощупать ее, наклонить под определенным углом и проверить, что на купюре в таком положении видно.

Самые известные потребителю признаки подлинности купюр — это металлические нити, наличие на купюре которых тоже проверяют устройства банковского самообслуживания.

Также в бумаге подлинной банкноты должны содержаться волокна определенной структуры, а на определенных местах изображения должны быть невидимые глазу человека знаки, которые может проверить, например, кассир в свете ультрафиолетовой лампы.

Банкоматы тоже «распознают» банкноты – только не глазом, а своим «интеллектом».

Для обмана банкомата мошенники на те места, по которым устройство определяет подлинность купюр, наносят так называемые машиночитаемые признаки.

Признаки машиночитаемости купюр Банк России — а именно он является тем ведомством, которое принимает решение о выпуске новых купюр и изъятия старых из обращения — не разглашает, чтобы затруднить жизнь преступникам. Но те люди, которые посвящают себя «профессии» фальшивомонетчика, эти признаки рано или поздно все равно узнают.

Благодаря тому, что мошенники наносят на банкноты верные признаки машиночитаемости купюры, банкоматы принимают такие «денежные средства» за подлинные и зачисляют их на счет. После этого преступники снимают деньги в другом банкомате, который выдает им настоящие купюры, так как перед загрузкой в банкомат все банкноты проходят проверку.

Обычный банкомат проверяет купюру на подлинность по не менее, чем четырем машиночитаемым признакам,

сообщил «Газета.Ru» заместитель председателя Комиссии по цифровым финансовым технологиям Торгово-промышленной палаты РФ Тимур Аитов. По его словам, в сообщении Генпрокуратуры речь идет про обычные банкоматы, то есть те, купюры из которых изымаются в процессе инкассации и пересчитываются и проверяются на подлинность уже в банке — с помощью как живых людей, так и техники.

Поэтому сложность и состоит в том, что выявить фальшивые бумажки можно лишь после того, как наличность в устройстве заканчивается, и возникает необходимость пополнить банкомат.

Аитов говорит, что обычно те подделки, которые «съедают» подобные банкоматы, очень грубо изготовлены. И обычный человек за деньги такие банкноты никогда и не примет – просто мошенники знают, в каком месте купюры какой знак читаемости должен быть размещен. В качестве примера он приводит такие случаи, когда, например, с порванной купюры в 1 тыс. рублей признаки машиночитаемости были перенесены на купюру в 5 тыс. рублей.

Фальшивки, которые изготовляются для обмана живых людей, выглядят гораздо более похожими на настоящие деньги.

Современные банкоматы, которые работают в режиме рециркуляции — ресайклинга, оснащаются более серьезными модулями, которые проверяют купюры на подлинность уже по 8 машиночитаемым признакам.

Соответственно, и вероятности «обмануть» их меньше.

Такой банкомат выдает деньги из той кассеты, в которую принимает деньги от клиентов. Эти аппараты тоже нужно обслуживать: нужно балансировать купюры по номиналам – довносить те, которых стало мало, или, если каких-то купюр стало много, то эти номиналы нужно изымать.

Представитель Генпрокуратуры добавила, что за первую половину 2019 года ущерб от преступлений в банковской сфере составил более 154 миллиардов рублей, что значительно превышает показатели 2018 года.

В любой стране чаще всего подделываются два самых старших номинала денежных знаков. Самые подделываемые банкноты в России – это 1 и 5 тыс. рублей. Банкнота в 2 тыс. рублей среди фальшивок не так распространена, так как введена в обращение всего несколько лет назад.