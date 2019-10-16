Цена кредита: Киев поднимет цены на газ в обмен на займ МВФ

Делегация правительства Украины отправилась с визитом в Вашингтон на переговоры с МВФ и другими потенциальными инвесторами. Об этом сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова. Делегация будет вести переговоры с коллегами из европейских минфинов, американского казначейства и инвесторами, написала чиновник в Facebook.

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При этом одно из условий выделения нового транша от МВФ — весьма болезненное для простых украинцев повышение цен на газ для населения до рыночного уровня. Этого требует от Киева Международный фонд.

Пока компания «Нафтогаз» объявила 16 октября о снижении цены на газ для населения на 4,9%, до уровня 4 272,76 гривны за 1 тыс. кубических метров газа.

Но с 2020 года население Украины будет вынуждено покупать газ уже по «рыночной» цене. Об этом 10 октября заявил директор «Газоснабжающей компании» НАК «Нафтогаз Украины» Максим Рабинович.

Оксана Маркарова 4 октября напомнила, что установить для населения рыночные цены на газ требует от правительства МВФ. Ориентировочная стоимость газа может составить 12,3 тыс. гривен за тысячу кубометров газа.

То есть топливо для населения с 1 января 2020 года, в разгар сезона, может подорожать почти в три раза.

В последний раз встреча МВФ с киевскими чиновниками проходила в сентября и закончилась неудачно.

Миссия МВФ посещала Киев 12-26 сентября. В Украине надеялись на подписание новой программы сотрудничества. Как прогнозировал тогда Национальный банк Украины (НБУ), соглашение о новой программе расширенного финансирования с МВФ на срок 3-4 года объемом от $5 млрд до $10 млрд может быть достигнуто до конца этого года.

Первый транш в рамках новой программы МВФ, по прогнозам Национального банка, мог поступить до конца 2019 года.

Но по итогам этого визита МВФ заявил, что в ближайшие недели продолжит обсуждать новую кредитную программу для Украины. В заявлении были отмечены слишком низкие темпы роста экономики Украины.

При этом получить очередной займ для Киева, учитывая состояние украинских финансов, задача сверхважная.

По данным на начало сентября этого года государственный долг Украины достиг суммы $82,4 млрд. Внешний долг составляет $49,6 млрд.

Согласно данным Нацбанка, Украина в 2019-2021 годах будет проходит период пиковых выплат по внешнему долгу. Общая прогнозируемая Минфином сумма платежей за год составляет 487,96 млрд гривен или около $19,3 млрд.

Бюджет Украины на 2019 год был принят с дефицитом.

Так, правительство и Рада, принимая его, планировали получить 1,026 трлн грн (примерно $37 млрд) доходов. Расходы по плану должны составить 1,112 трлн грн или $40 млрд). То есть дефицит бюджета этого года должен составить 2,3% ВВП.

При его принятии планировалось, что почти 40% пойдет на выплату кредитов и долгов.

Рассчитан бюджет исходя из курса 29,4 грн за доллар. 16 октября 2019 года доллар стоит 24,79 грн.

Эксперты говорят, что, судя по состоянию экономики Украины, без займа из МВФ Украина не осилит возврат ранее взятых долгов.

Партнер юридической компании BMS Law Firm Алексей Гавришев уверен, что МВФ одобрит выделение нового займа для Украины. Но главный вопрос заключается в том, что фонд потребует от нынешнего руководства Украины взамен выделения новых денег.

В сентябре, во время визита миссии МВФ в Киев, речь также шла о том, что МВФ может выделить Украине очередной транш, напоминает старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов.

Цели, на которые планировалось направить средства, — это во многом решение социальных вопросов, например, погашение задолженности по зарплатам и пенсиям, на продление дотаций по газу для населения.

Часть средств правительство страны планировало направить на пополнение золото-валютных резервов.

Переговоры не будут легкими, так как МВФ недоволен не только медленными темпами роста экономики на Украине, но и высокой коррумпированностью во власти страны.

Так, напоминает Суверов, сейчас остро стоит вопрос, добьется ли олигарх Игорь Коломойский, чьим протеже называют президента Украины Владимир Зеленский, возврата ему Приватбанка.

Запрет на отмену решения о национализации банка – это тоже одно из краеугольных требований для МВФ, наряду с повышением тарифов на газ для населения.

Нацбанку Украины пришлось за счет бюджетных денег докапитализировать Приватбанк.

Как следовало из меморандума о сотрудничестве между Украиной и МВФ, фонд на момент принятия решения о национализации оценивал потребности Приватбанка в докапитализации в сумму 136−144 млрд гривен.

Сейчас, если Зеленский и его команда примут решение вернуть кредитное учреждение Коломойскому, то получается, что бюджет заплатит за спасение банка двойную цену, отмечает аналитик. Поэтому до выделения кредита никакого решения о Приватбанке принято не будет.

Впрочем, считает Суверов, правительство Украины рассчитывает вернуть долг МВФ после реализации программы масштабной приватизации украинской собственности, например, газопроводов, железной дороги и почты, а также за счет продажи земель сельскохозяйственного назначения. Такие планы правительства озвучил в сентябре этого года премьер-министр Украины Алексей Гончарук.