Вечное безденежье: сколько еще россиянам выживать

У бедняков всего мира есть один день в году, чтобы сплотиться и заявить о своих проблемах — 17 октября. В 1987 году в этот день более ста тысяч человек собрались в Париже, чтобы почтить память жертв крайней нищеты, насилия и голода. Эту дату ООН установила международным днем борьбы за ликвидацию нищеты.

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О том, насколько актуальна сегодня для мира тема нищего населения, свидетельствует тот факт, что даже Нобелевскую премию по экономике в этом году присудили за борьбу с бедностью.

Большинство россиян скорее всего не помнит и не знает про 17 октября. О нем не говорят на улицах и не рассказывают в школе.

Вместе с тем очевидно, что бедность для огромного населения России – это даже не проблема, это жизнь. 18,6 млн россиян имеют доходы ниже прожиточного минимума. Иными словами, выживают.

У России есть амбициозный план по борьбе с бедностью. Так, к 2024 году бедность в России должна сократиться в два раза — с ожидаемых по результатам текущего года 12,5% до 6,6%.

В правительстве признают – желанного роста экономики в стране с нищим населением быть не может.

Ликвидация бедности — это комплексная задача. Она включает в себя не только такие очевидные меры как льготы и пособия, но и улучшение уровня жизни в целом, а это и транспорт, и медицина, и образование. Закрыть пробелы премьер-министр Дмитрий Медведев обещал с помощью нацпроектов.

Власти уже предприняли ряд конкретных мер для борьбы с бедностью. Так, чиновники пошли на повышение в прошлом году ряда социальных выплат и пособий. По словам Медведева, это спасло от бедности 400 тысяч человек.

С 1 января минимальный размер оплаты труда был доведен до прожиточного минимума, были проиндексированы выше инфляции страховые пенсии, а в апреле — пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные. Пособия по безработице выросли в два раза.

Кроме увеличения пособий, в рамках борьбы с бедностью власти помогают найти работу женщинам, которые воспитывают детей, ведут учет бедных семей в регионах и занимаются созданием специальных для них программ.

При этом есть и обратные шаги – желание властей не поднять пособия, а урезать. Так, Минтруд недавно предложил лишить пособия работающих матерей с детьми до полутора лет.

Это несмотря на то, что пособия по уходу за ребенком и так очень маленькие. Логично, что многим женщинам приходится выходить на работу или брать какую-либо подработку, чтобы прокормить семью.

В целом пока что усилия правительства пока не привели к кардинальным изменениям. Уровень бедности в России после повышения прожиточного минимума выше инфляции во втором квартале 2019 года составил 12,7% против 12,5% год назад.

И в достижение амбициозной цели по борьбе с бедностью не верят не только эксперты, но и некоторые чиновники. Например, Счетная палата считает прогнозные темпы завышенными.

Хотя некоторые пособия увеличились, но финансовая помощь фактически обращается в ноль, учитывая, что доходы россиян падают шесть лет подряд. Последний раз они росли в 2013 году — на 4%. Реальные доходы населения в первом полугодии 2019 году упали в годовом выражении на 1,3%.

Число сообщений о банкротстве физлиц за три года существования этой процедуры выросло вдвое: с 19 тысяч до 44 тысяч. При этом чаще банкротятся не только малоимущие, но и россияне с доходом выше среднего.

Борьба с бедностью ведется, но предпринятых шагов мало, полагают эксперты.

«Прежде чем оценивать реальное количество бедных в России, хотелось бы услышать адекватную формулировку российских властей самого понятия бедности в нашей стране. Потому что вряд ли можно всерьез воспринимать борьбу с абсолютной бедностью, где единственным мерилом является совершенно неадекватный, целям и задачам «экономических прорывов», прожиточный минимум в 11 185 рублей», — сказал «Газете.Ru» главный аналитик Центра аналитики и финансовых технологий (ЦАФТ) Антон Быков.

Так, в настоящее время методика Росстата к бедным относит тех граждан, которые не могут получить минимум социальных благ и услуг, конкретный набор которых описан в потребительской корзине. Денежный эквивалент «корзины» называется прожиточным минимумом. Иными словами, бедный — это тот, чей доход ниже него. В среднем по всем группам населения прожиточный минимум сейчас составляет 11 185 рублей.

По словам Быкова, необходимо изменить подход к расчету уровня бедности — с абсолютного на депривационный (метод лишений – «Газета.Ru»). То есть, исходить не из прожиточного минимума, а из недоступности при данном уровне дохода качественного питания, услуг здравоохранения, образования и так далее.

При таком подходе, число бедных в России увеличится с текущего уровня почти в 21 млн человек до 35-37 млн, полагает эксперт.

Директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев считает, что предпринимаемых правительством мер по борьбе с бедностью мало, они не меняют ситуацию, и о выполнении цели 2024 года речи не идет.

Власти смотрят на проблему однобоко, не пытаясь подступиться к ней со всех фронтов.

«Я уверен, что сократить бедность в два раза не удастся. Путь, который выбран сейчас, — это бороться с проблемой с помощью бюджетных средств, — не самый эффективный.

Тем более он бесперспективный, если государство начнет испытывать трудности», — сказал Николаев.

По его словам, было бы правильнее обратить внимание на структуру реально располагаемых доходов населения. Они состоят не только из зарплаты и соцвыплат, но и из доходов от предпринимательской деятельности и доходов от собственности.

«С начала 2000-х годов доходы от предпринимательской деятельности снизились более чем в два раза, снизились и доходы от собственности, доля соцвыплат выросла. Было бы правильнее развивать предпринимательство, малый бизнес, чтобы доходы людей в большей степени зависели от того, что они сами зарабатывают», — заключил эксперт.

Ни ложки ни плошки

Между тем из многочисленных докладов и статистических вкладок, можно составить портрет бедности в России. Это люди, у которых нет денег даже на еду, все, о чем они думают изо дня в день, — это пропитание для семьи. Неудивительно, что россияне не чувствуют замедление инфляции. Для самых бедных все в магазине – дорого.

Почти половина российских семей не могут приобрести товары длительного пользования, так как их доходов хватает только на покупку еды и одежды, писал, например, Росстат. 15% семей сообщили, что им денег хватает только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ уже стала для них проблемой. Ведомство сообщало, что 0,7% семей не хватает средств даже на еду.

Вместе с тем совсем другую статистику приводил ВЦИОМ. Согласно опросу, 10% россиян не хватает денег даже на продукты. 29% пожаловались, что у них нет средств даже на одежду.

Большой резонанс вызвало сообщение Росстата о том, что около трети российских семей не имеют возможности приобрести каждому члену семьи по две пары обуви (данные за 2018 год).

Причем такое же исследование до этого проводили в 2016 году. Тогда две пары обуви на человека не могли приобрести 48% опрошенных семей. Однако в тот момент эти данные никого не заинтересовали.

При этом Росстат выяснил, что почти 80% российских семей испытывают трудности в тем, чтобы обеспечить себя необходимым минимумом товаров, уложившись при этом в семейный бюджет.

Для многих россиян роскошь – это купить стиральную машинку, позволить срочный ремонт, устроить дома праздник для друзей и даже съездить в отпуск хотя бы на одну неделю в год.

Россияне недоедают. 10% опрошенных не могут покупать мясо, птицу, рыбу или равноценную вегетарианскую пищу хотя бы один раз за два дня из-за нехватки денег. Каждая пятая семья не может позволить себе есть фрукты в любое время года.

Самые большие трудности испытывают многодетные семьи. Росстат привел ранее крайне удручающую статистику, согласно которой четверть российских детей живут в бедности. Самый высокий процент бедности среди несовершеннолетних зафиксирован в многодетных семьях — 52,2%.

«Семьи с детьми составляют почти 80% от всех малообеспеченных домохозяйств. Наиболее тяжелое положение в многодетных семьях. Бедными являются более 51% многодетных семей. Среди неполных семей уровень бедности – 28%», — говорили «Газете.Ru» ранее в Минтруде.

Дети чаще, чем другие категории населения, испытывают лишения в питании.

Так, каждый десятый ребенок не питается полноценно, то есть его питание не содержит достаточного количества мяса, курицы, рыбы или вегетарианского эквивалента.

Пугает то, что такой гнетущей статистики очень много. О лишениях россиян рассказывают много, но в жизни бедных мало что меняется.