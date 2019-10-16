Пилотируемый визит: как Россия дружит с Эмиратами

Владимир Путин завершил блицкриг в страны Персидского залива. Сначала он побывал в Королевстве Саудовская Аравия, а потом в Объединенных Арабских Эмиратах. Внешне оба визита очень похожи. И в Эр-Рияде и в Абу-Даби Путина встречали с максимальными почестями – конная нацгвардия в кортеже, почетный караул, представление местной элите, подарки, а в Эмиратах еще и 21 залп пушек и даже пролет истребителей, расцветивших небо российским триколором.

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И тут и там играл военный оркестр. И тут и там оркестр фальшиво исполнил гимн России.

«У них иное от европейской теории музыки соотношение ладов, звуков и их количества в тональностях», — пояснял потом в комментарии РИА Новости начальник Военного образцового оркестра Почётного караула Павел Гернец.

Даже ответные подарки со стороны России и тут и там были одинаковые. Российские президент подарил главам Саудовской Аравии и Эмиратов по белому кречету.

«Сокол — красивейшая птица. Мы занимаемся соколиной охотой более двух тысяч лет», — сказал наследный принц Абу-Даби, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.

Но при всей схожести это две разные страны. По субъективным оценкам, Эмираты – это светлое будущее Саудовской Аравии. Контраст разителен во всем. От состояния улиц до параметров внешнего товарооборота. В том числе с Россией. В 2018 году саудиты наторговали с Россией на $1 млрд. Это просто крохи для двух нефтяных держав.

С Эмиратами у России тоже скромный товарооборот.

«В прошлом году достигли $1,7 млрд товарооборота, увеличение составило 3,6%», — констатировал Путин, поблагодарив при этом наследного принца Абу-Даби за его личную поддержку партнерства.

По данным Кремля, Российский фонд прямых инвестиций и эмиратский инвестфонд «Мабудала» вместе инвестируют в экономику нашей страны $2,3 млрд.

Народная туристическая дипломатия

Самое смешное, что без очевидных усилий правительств двух стран россияне вносят заметный вклад в экономику Эмиратов. Эта страна — популярное направление для российских туристов. В Персидском заливе вода остается теплой, когда на Средиземном море, не говоря уже о Черном, пляжный сезон финиширует. В прошлом году увеличение турпотока из России составило 23%, отметил Путин.

При этом российские «туристы потратили в Эмиратах более $1,3 млрд, что сопоставимо с объемом [двустороннего] товарооборота».

Складывается впечатление, что России нечего предложить Эмиратам, кроме своих туристов, которые тратят здесь немалые средства. К этой мысли приходишь, когда сравниваешь итоги переговоров российской делегации в Саудовской Аравии и в Эмиратах.

Меморандумы о больших и хороших намерениях

С саудитами был подписан 21 документ. Большинство из них не прямого действия, это не конкретные договора с указанием объема сделок и дедлайнами по срокам реализации, а всего лишь меморандумы о намерениях.

Но в Абу-Даби и этого не было. Почти ничего. Все документы, подписанные российскими и эмиратскими министрами, сформулированы как «меморандумы о взаимопонимании». В лучшем случае – это «рамочное соглашение».

Например, «меморандум о взаимопонимании между министерством энергетики РФ и министерством энергетики и промышленности Объединённых Арабских Эмиратов по сотрудничеству в сфере энергетики». Или меморандум о взаимопонимании между «Росатомом» и Корпорацией по атомной энергии ОАЭ о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях.

Более или менее конкретно заключенное соглашение — «о реализации национальных проектов, включая проекты в сфере искусственного интеллекта».

Всего шесть документов и только одно реально оформленное — концессионное соглашение между российской нефтяной компанией «Лукойл» и национальной нефтяной компанией Абу-Даби по газовому месторождению «Гаша» (Ghasha).

Но если вникнуть в детали этого соглашения, то видно, что к росту товарооборота оно мало что добавит. То есть, частная нефтяная компания закрыла сделку по приобретению 5% в концессии по разработке шельфового проекта Ghasha за $190 млн. Этот проект объединяет девять мелководных месторождений газа, нефти и газового конденсата в Персидском заливе. Начало добычи начнется в следующем году, а на полную мощность проект должен выйти в 2025-м (40 млн куб. м газа и 120 000 баррелей нефти и газового конденсата в сутки).

На долю российского концерна придется 300 000 т нефти (0,34%) и 730 млн куб. м газа в год (2,2%) к уровню добычи компании. А, например, доля в этой концессии итальянской Eni (25%), немецкой Wintershall (10%). Это уже значительные деньги.

То есть, само участие российской компании в международном концерне — уже не плохо. Но это, скорее всего, имиджевый проект, для поддержания так сказать дружеских политических контактов на уровне глав государств.

Эмираты готовы поддерживать с Россией еще пару имиджевых контрактов: участвовать финансово в проекте «Аурус», например.

«Мы приветствуем вхождение наших эмиратских друзей в акционерный капитал компании — производителя автомобилей представительского класса Aurus. Мы делаем и будем делать все необходимое, чтобы инвесторы, в том числе из Объединенных Арабских Эмиратов, чувствовали себя на нашем рынке комфортно», — резюмировал Путин.

И Саудовская Аравия и Эмираты готовы совершать пилотируемые полеты в космос. Саудиты еще только собираются это делать, а Эмраты уже сделали. И возможно, еще полетят. С эмиратским космонавтом, как с национальным героем Путин встречался в ходе своего визита.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сказал, что «тут без вариантов». «А с кем еще латать? И для них это престиж страны, выход на новый уровень развития», — поделился с корреспондентом «Газеты.Ru» Рогозин.

Хотя проблем с дружбой и сотрудничеством между Россией и ОАЭ как раз и нет. Приветствуя Путина во дворце Мухаммед бен Заид Аль Нахайян назвал его своим другом и братом. Это можно расценить как дежурное приветствие. Но Нахайян добавил, что считает Россию «своим вторым домом». Это было похоже не просто на политес.

С другой стороны, было и такое: во время традиционного представления делегаций обеих стран наследный принц, поравнявшись с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, тепло его приветствовал с объятиями и рукопожатиями. Складывается впечатление, что наследный принц знает немного не всю Россию.

Получается, что России выгоднее дружить с Саудовской Аравией, чем с Эмиратами. Саудиты ни от чего не отказываются, хотя и долго созревают для сделок. А Эмиратам ничего от нас не нужно, кроме дружбы и имиджевых проектов.