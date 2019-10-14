Не умереть с голоду: как россияне готовятся к зиме

Большая часть россиян заготавливают соленья из огурцов и помидоров. Это помогает экономить. Такие результаты получил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) после проведения опроса в октябре.

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Всего домашними заготовками запасаются 85% семей, среди сельского населения доля еще выше — 93%. В основном готовят соленья старшее поколение (более 60%) и чаще всего женщины (69%). Едят консервированные соленья 90% наших сограждан, 52% — их заготавливают.

Большая часть россиян, которые готовят на зиму, проживают в малых городах с населением до 100 тысяч человек, следует из результатов исследования.

35% россиян в ходе опроса пояснили, что делают консервы ради экономии семейного бюджета.

Традиционно россияне закупают овощи и фрукты в период дефляции, чтобы в декабре-январе, когда будет традиционный рост цен, перейти на домашние заготовки.

По официальной статистике по 2019 году, килограмм свежих помидоров в январе в среднем по России стоил 152,32 руб., а в сентябре — 68,9 руб. За килограмм огурцов в среднем в российском магазине в начале года нужно было отдать 158,75 руб., в сентябре — 69,19 руб.

Домашние заготовки для россиян — это традиция, которая стала частью кулинарной культуры,

подчеркивает директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.

Впрочем, традиция это вытекает в основном из нужды экономить. Жители страны уже давно стали урезать траты на отдых и развлечения, лекарства, а также экономить на потреблении газа, горячей воды и электричества, свидетельствуют многочисленные опросы.

Из-за роста цен на товары и услуги в России почти половина наших сограждан — 46% — вынуждены экономить на отдыхе. Это на 3% больше, чем годом ранее. Такой вывод сделали в недавнем исследовании Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) на основе проведенного опроса.

Согласно полученным данным, 29% опрошенных, то есть почти треть взрослого населения страны, экономят на походах в театры и кино, 27% — на лечении и здоровье, 21% стараются покупать меньше одежды и предметов домашнего обихода.

Кроме того, заметно выросло число россиян, которые экономят на образовании для детей и взрослых членов семьи — 10% и 9% соответственно.

В 2019 году половина населения страны получает зарплату ниже 34,5 тыс. рублей. Средний по России оклад равняется 48,4 тыс. рублей, свидетельствует статистика Росстата за второй квартал текущего года.

«Если на протяжении шести лет реальные располагаемые доходы [населения] сокращаются, то это ведет к упрощению потребительской корзины и, конечно, к экономии средств»,

— комментирует эти результаты директор Центра структурных исследований РАНХиГС, бывший замминистра экономического развития Алексей Ведев в беседе с «Газетой.Ru».

Поэтому сокращается и розничный оборот. Даже официальный прогноз Минэкономразивития на 2020 год по торговой динамике предполагает рост товарооборота всего на 0,6% в годовом выражении, то есть это около нуля, напоминает Ведев.

В этом году, по мнению эксперта, реальные доходы населения не вырастут и во втором полугодии продемонстрируют отрицательную динамику. Уже примерно понятно, что у нас будет стагнация с отрицательными реальными располагаемыми доходами населения и меньше процента рост ВВП, указывает Ведев.

Реальные доходы (прибыль семей после обязательных платежей, скорректированные на инфляцию — «Газета.Ru») населения падают шестой год подряд.

По данным Росстата, в 2014 году они сократились на 0,7%, в 2015 — на 3,2%, в 2016-м — 5,8%, в 2017 — 1,7%.

За 2018 год статведомство сначала дало данные о падении доходов на 0,2%, потом на 0,1%, затем скорректировало их по новой методике — после чего получился рост доходов на 0,1%.

Доходы населения и в 2019 году продолжают падать. Так, реальные располагаемые денежные доходы за первое полугодие снизились на 1,3%. Это произошло несмотря на позитивную динамику по заработным платам — рост на 1,8%, а также пенсий на 0,8%.

Даже чиновники признают, что в ближайшее время рост будет около нуля. Увеличение реальных доходов россиян по итогам 2019 года составит 0,1%, рассказали недавно в Минфине. Об этом говорится во внесенном в Госдуму проекте бюджета на период 2020–2022 годов. При этом рост начисленной заработной платы прогнозируется ведомством на уровне 1,5%.

В материалах Минфина поясняется, что динамика роста доходов населения остается негативной в том числе в силу увеличения обязательных платежей, в частности, выплат процентов по кредитам.