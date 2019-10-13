Помогли России: за что Москва может сказать спасибо Трампу

Как утверждает издание National Interest, бывшие партнеры Венесуэлы и Ирана перешли на российскую нефть после введения санкций США в отношении этих стран, а торговая война США и Китая, в свою очередь, способствовала тому, что российские энергетические компании смогли закрепиться на китайском рынке.

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За все это Москва может сказать «спасибо» президенту США Дональду Трампу. Таким образом США помогли росту российской экономики, делают вывод журналисты.

В частности,

из-за ограничений ряд партнеров Венесуэлы и Ирана эту нефть стали закупать в России. Увеличили закупки нефти в России и сами США.

Автор статьи указывает, что, по данным Bloomberg, только эти закупки дали российским компаниям $905 млн прибыли на фоне санкций против Каракаса и Тегерана.

С апреля по май 2019 года на фоне ограничений, введенных США против Венесуэлы, Россия увеличила поставки нефти и нефтепродуктов в США почти в три раза по сравнению с тем же периодом 2018 года. В мае текущего года США в общей сложности закупили 17,4 млн баррелей российских нефти и нефтепродуктов, что считается максимумом с апреля 2013 года. К тому же в этом году Россия уже заняла второе место, после Канады, по поставкам нефтепродуктов в США.

При этом, несмотря на ухудшившиеся на фоне ситуации на Украине отношения между Россией и Европой, Москва сохраняет сильные позиции, пишет издание. Так, за последние годы экспорт российского газа в Европу вырос, а в 2018 году «Газпром» достиг рекордных продаж на континенте.

Как полагают авторы публикации, после завершения в этом году проектов «Северный поток — 2 » и «Турецкий поток» Россия будет продавать дополнительно 86,5 млрд кубометров газа.

Еще одним фактором роста для экономики России стала торговая война между США и Китаем, пишет издание. Разногласия Вашингтона и Пекина укрепили позиции нашей страны в качестве поставщика энергоресурсов в КНР.

После того, как в Китае ввели повышенные тарифы для американских производителей сжиженного газа, энергетические компании этой страны начали активно покупать акции российских СПГ-проектов в Арктике.

К тому же в 2016 году Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай, обойдя по объемам продаж даже Саудовскую Аравию.

Как пишет автор статьи, после открытия газопровода «Сила Сибири», который должен быть введен в строй с 1 декабря этого года, Россия намерена прокачивать в Китай 38 млрд куб. м природного газа в год.

В итоге Китай станет вторым по величине потребителем российского газа после Германии.

Растет и в целом товарооборот между Москвой и Пекином. Так, за январь-май 2019 года он составил до $42 млрд. Рост — 4%.

Как сообщалось ранее, от тарифной войны между США и Китаем страдает экономика всего мира, и конфликты этих двух стран способствуют перераспределению денежных поток между странами. Ведь примерно из $80 трлн номинального мирового ВВП на долю США приходится порядка $20 трлн, на Китай — $13 трлн.

При этом Россия официально признает, что наша страна страдает от введения санкций, но считает, что уровень ВВП под их влиянием снизился не так сильно, как на это рассчитывали американские сенаторы.

Так, в ходе «прямой линии» с россиянами 20 июня Владимир Путин обозначил масштаб ущерба. По его словам, потери России с момента введения против нее санкций в 2014 году, то есть с момента после присоединения Крыма к России, составили $50 млрд.

По мнению президента, Евросоюз потерял от разрыва отношений с Россией порядка $240 млрд. Впрочем, как производился подсчет, указано не было.

Как заявил недавно кандидат на пост верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, в современном мире политические деятели используют санкции как оружие.

По его словам, геополитические конфликты происходят сейчас не на поле боя, а в киберпространстве и областях, связанных с торговлей, экономикой и доступом к сырьевым ресурсам, заявил Боррель.

Современное оружие — это санкции, пошлины, девальвация валют и принудительная передача технологий, перечислил он.