Без воды и зарплаты: чем грозит финансовый кризис в ООН

Перед зданием штаб-квартиры ООН отключили знаменитый фонтан, построенный в 1952 году на деньги американских школьников и декорированный белым мрамором и черной галькой, собранной женщинами и детьми Родоса. На обслуживание этой красоты у международной организации теперь нет денег. Как и на многое другое.

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В связи с жесточайшим за десятилетие финансовым кризисом генсек ООН Антониу Гуттериш ввел меры жесткой экономии средств. Набор новых сотрудников приостановлен. Закупки новой оргтехники и мебели без крайней необходимости запрещены. Встречи и приемы во внеурочные часы отменены, сообщает The New York Times. Среди них – и традиционные пятничные посиделки с коктейлем. Да что там посиделки – на конференциях теперь участникам даже не будут давать воду.

Гуттериш сгустил тучи: в ноябре организация может столкнуться с трудностями при выплате зарплат и отправить часть сотрудников в отпуск.

«Наша работа и наши реформы под угрозой», — заявил генсек.

Меры экономии касаются подразделений ООН по всему миру.

Урезанию подверглись и самые затратные статьи, касающиеся коммунальных расходов. Для учреждений ООН они огромны. К примеру, только к центральным учреждениям ООН относятся 39-этажная зеркальная башня секретариата, куполообразное здание Генеральной Ассамблеи, Конференционный корпус и библиотека. Весь этот массивный комплекс располагается в Нью-Йорке, который был выбран местом размещения штаб-квартиры ООН в 1946 году. Теперь колоссальные сооружения, где размещаются тысячи людей, огромные залы (самый большой – зал Генассамблеи) и даже «Колокол мира» и маятник Фуко, стали обузой.

В штаб-квартире введены ограничения на работу систем кондиционирования и отопления – с 18.00 до 8.00 следующего дня, некоторые лифты и эскалаторы в здании секретариата отключены.

Мало того, ООН поступилась своей мультикультурностью – не все документы теперь будут переводиться на все шесть официальных языков организации, а само изготовление этих документов будет задерживаться.

«Это не бюджетный кризис, это кризис свободного денежного потока», — заявила замгенсека Кэтрин Поллард. Она пояснила, что функционирование мировой бюрократии зависит от поступления взносов. А вот их платят не все.

Всего в ООН состоят 193 члена. В бюджет 2019 года к 4 октября 128 стран внесли $1,99 млрд взносов.

$1,386 млрд задолжали 65 государств. Самый крупный должник – США с $1 млрд.

По словам контролера Чандрамоули Раманатхана, $674 млн Вашинтон должен в бюджет этого года, а $381 млн – за прошлые годы. Но чиновник отметил, что обычно США вносят какие-то деньги в конце года. Американские средства составляют 22% бюджета ООН и 28% расходов на миротворческие операции. Без них организация просто не сможет выжить. Так, некоторые меры экономии были введены еще в начале года – это помогло наскрести деньги на проведение сентябрьской Генассамблеи.

Президент США Дональд Трамп, который придерживается невысокого мнения об ООН и жалуется на слишком большие взносы со стороны США, уже отреагировал на жалобы Антониу Гуттериша.

«Так заставьте платить все страны, а не только Соединенные Штаты!» — написал американский лидер в твиттере.

Помимо США, самыми крупными должниками являются Бразилия, Аргентина, Мексика, Иран, Израиль и Венесуэла, которая поражена экономическим кризисом. Долги хронические – они копятся из года в год. Взносы рассчитываются по специальной формуле индивидуально – в зависимости в том числе от объема экономики страны и уровня ее госдолга.

Вашингтон поднял вопрос об урезании своих взносов еще перед принятием бюджета ООН на 2018-2019 годы. В конце 2017 года постпред Никки Хейли заявила, что по сравнению с прошлым двухлетним бюджетом взносы США должны быть снижены на $285 млн. Практически на эту же сумму был урезан объем двухлетнего бюджета – по сравнению с 2016-2017 годами.

Проект бюджета ООН на следующий год предусматривает расходы в объеме $2,87 млрд. На вопросы о возможности приостановления работы организации в штаб-квартире отвечают уклончиво.

Стоит отметить, что США не только финансово дестабилизируют работу крупнейшей международной организации. Так, в сентябре Вашингтон не выдал визы ряду членов Совета Федерации и другим делегатам из России, которые планировали принять участие в мероприятии в рамках сессии Генассамблеи — в конференции по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Российская сторона в ответ предложила проводить заседания Первого комитета Генассамблеи ООН, который занимается вопросами разоружения и связанными с ними вопросами международной безопасности, за пределами Америки.