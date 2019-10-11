На лице написано: алкоголь продадут по фото

Проверка возраста покупателя алкоголя в ближайшем будущем может быть проведена через единую биометрическую систему, которую ведет «Ростелеком». Об этом сообщил президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов в кулуарах форума Finopolis, который сейчас проходит в Сочи, передает РИА «Новости» .

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Биометрия — это система распознавания людей по одной или нескольким физическим или поведенческим чертам. Например, по трехмерной фотографии лица, голосу или отпечатку пальца. Для продажи алкоголя потребуется только фотография, считает Соколов.

Единая биометрическая система начала работать по инициативе Банка России, Минфина и Минкомсвязи России в июне 2018 года. Ведет базу биометрических данных «Ростелеком», авторизация в ней проходит через портал госуслуг. Сдать свой биометрический отпечаток можно в отделениях 175 банков России. Пройдя идентификацию в системе, с помощью сочетания «Отпечаток голоса плюс и фотоизображения» можно, например, удаленно открыть счет или заказать выпуск карты на портале.

Правда, пока банки работают с биометрией неохотно, называя наработки системы весьма сырыми.

«Мы считаем, что эту систему можно использовать для онлайн-продажи алкоголя. Самое главное — чтобы у компании был выбор. Она может самостоятельно проверять паспорт у клиента и нести риски потери лицензии, если окажется, что получатель заказа несовершеннолетний, а курьер его не проверил, или паспорта не оказалось под рукой. Или же переложить этот риск на информационную систему, которая будет проверять возраст через фото клиента», — рассказал президент АКИТ.

Онлайн-торговля алкоголем в России официально запрещена в 2007 году. Но сам рынок никуда не исчез.

По оценкам ассоциации, объем онлайн-заказов алкогольной продукции в 2018 году составил 1,4 млн литров — это без учета пива и пивных напитков. То есть, по мнению ассоциации, речь идет об обороте товара на 3,2 млрд рублей в год. Количество запросов на покупку алкоголя в интернете в месяц превышает 300 тысяч.

При этом, согласно исследованию компании Group-IB, которая специализируется на кибербезопасности, рынок торговли алкоголем через интернет вырос за 2018 год на 23% до 2,1 млрд руб. То есть АКИТ оценивает объем рынка нелегальной продажи алкоголя даже выше, чем Group-IB.

При оценке компания исходила из числа посетителей интернет-магазинов и их конверсии в покупателей: средняя посещаемость подобного сайта составляет 190 пользователей в сутки, конверсия — 0,7%, стоимость одной покупки — 1100 рублей.

Как отмечала Group-IB, в 2018 году алкоголем через интернет торговало 4 тысяч сайтов и еще около 3 тысяч связанных с ними интернет-ресурсов. При этом компания отметила рост таких сайтов по сравнению с 2017 годом.

Ужесточение контроля регуляторных органов сейчас приводит к тому, что при блокировке торговля с сайта в течение суток переводится на сайт-зеркало. Самая крупная подобная «алкогольная сеть» аффилированных доменов, которую выявили в Group-IB, состояла из 86 доменов.

Минфин предлагает снова начать торговлю алкоголем через интернет уже в 2020 году. Проект закона будет внесен в правительство уже в ближайшие дни.

Об этом заявил глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина России Алексей Сазанов.

Как сообщил «Газета.Ru» генеральный директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя ЦИФРА Вадим Дробиз, Россия и развитые рынки весьма отличаются по месту, где покупается алкоголь.

На данный момент через интернет приобретается не очень большой объем алкоголя. Менее 1%. В основном это дорогие напитки. Такие покупки делают состоятельные люди, которые могут себе позволить оплатить еще и доставку. Когда разрешат торговать алкоголем онлайн официально, эта доля также вряд ли сильно вырастет. Опять-таки оплатить доставку могут позволить себе только состоятельные клиенты. «Даже после разрешения продаж алкоголя онлайн это будет покупка дорогих сортов виски, коньяка и элитных вин. Ну не пойдет обычный пьяница покупать бутылку водки за 300 рублей через интернет, чтобы еще 200 рублей заплатить за доставку», — уверен эксперт.

Согласно предложению Минфина, на первом этапе, который продлится год — с 1 января 2020 года до 1 января 2021 года, — продавать через сайты можно будет исключительно вина и игристые вина с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП). Сначала эту возможность получат только сами производители и оптовые компании.

На втором этапе, до 1 января 2023 года, интернет-торговля может распространиться на продукцию сельскохозяйственных компаний, производящих вина, а также на производителей пива и пивных напитков, сидра, медовухи, пуаре и оптовые компании, работающие с этой продукцией.

Торговые сети на протяжении всего этого времени не смогут продавать алкоголь через интернет.

То есть введение идентификации по биометрическим данным покупателя для приобретения алкоголя через интернет — это дело отдаленного будущего. Сейчас такая идентификация была бы просто нереальна, даже если бы онлайн-торговля была разрешена, уверен заместитель председателя комитета по платежам и информационной безопасности Торгово-промышленной палаты Тимур Аитов.

Сегодня даже банки платят за разовый запрос биометрических данных потенциального клиента в «Ростелеком» 300 рублей. При цене вина даже в 1 тыс. рублей за бутылку производители, а потом и ритейлеры не смогут себе позволить такие траты, не поднимая цену на свой товар.

Значит, стоимость запроса должна снижаться, а качество фотографий, которые сейчас делаются в лучшем случае на технику уровня мобильного телефона, должно расти, уверен эксперт.

О том, что можно поручить вести биометрическую базу клиентов самим магазинам, речи пока не идет. Сейчас по законодательству за базу отвечает «Ростелеком», и сдать биометрию по такой схеме «я клиент этого онлайн магазина, я много лет покупаю там продукты, а после 2023 года хотел бы покупать там еще и вино, поэтому я готов предоставить магазину свою фотографию или скан паспорта», нельзя. У самого продавца нет права создавать и вести такую базу, отмечает Аитов. Значит, чтобы система работала, в ее необходимо вносить поправки на законодательном уровне, — и при этом это должны быть поправки не только в закон о торговле.