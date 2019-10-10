Ни моря, ни кино: россияне урезают расходы

Из-за роста цен на товары и услуги в России почти половина наших сограждан — 46% — вынуждены экономить на отдыхе. Это на 3% больше, чем годом ранее. Такой вывод сделали в Национальном агентстве финансовых исследований (НАФИ) на основе проведенного опроса.

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Во всероссийском опросе НАФИ приняли участие 1 тыс. 600 человек старше 18 лет. Опрос проходил в 150 населенных пунктах в 52 регионах России.

Согласно полученным данным, 29% опрошенных, то есть почти треть взрослого населения страны, экономят на походах в театры и кино, 27% — на лечении и здоровье, 21% стараются покупать меньше одежды и предметов домашнего обихода.

Кроме того, заметно выросло число россиян, которые экономят на образовании для детей и взрослых членов семьи — 10% и 9% соответственно.

По словам руководителя направления социально-экономических исследований центра Елены Никишовой, многие россияне действительно отказываются от поездок на отдых или к родственникам.

«И если такие поездки относятся к нерегулярным тратам, экономия на которых не очень заметна, то сокращение расходов на образование и медицину — тенденция неприятная, имеющая долгосрочные последствия», — подчеркнула она.

Многие россияне вынуждены брать в долг на еду,

говорит эксперт рынка микрофинансирования Олег Федорченко.

Многие для того, чтобы найти деньги на повседневные траты, идут за займами в МФО.

Тенденция особенно четко прослеживается в регионах, в небольших городах, где доходы у людей ниже, чем в мегаполисах, и в которых зачастую и сосредоточен бизнес МФО, подчеркивает эксперт.

По прогнозам Минфина, рост реальных доходов россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию — «Газета.Ru») по итогам 2019 года составит 0,1%. Об этом говорится во внесенном в Госдуму проекте бюджета на период 2020–2022 годов. При этом рост начисленной заработной платы прогнозируется ведомством на уровне 1,5%.

В материалах ведомства поясняется, что динамика роста доходов населения остается негативной, в том числе в силу увеличения обязательных платежей, в частности, выплат процентов по кредитам.

«Увы, закредитованность населения растет, и даже программы рефинансирования, которые продвигают многие банки и те же микрофинансовые компании, не могут помочь тем людям, которые обращаются за помощью», — отмечает директор проекта рефинансирования долгов Евгений Сивцов.

Причина отказов по заявкам на рефинансирование простая — часто за средствами обращаются те граждане, которым просто нечем платить по своим займам.

Тогда как кредиторы, предлагая снизить ставку по уже имеющимся у людей долговым обязательствам, хотят получить на обслуживание хороших клиентов, которые не попадают на просрочку, аккуратно платят по своим долгам и тем самым приносят кредиторам доход, объясняет Сивцов.

Реальные доходы населения падают несколько лет подряд. Последний раз реальные доходы населения росли в 2013 году — на 4%.

С 1 октября кредитор, принимая решение о выдаче клиенту кредита или займа, обязан учитывать показатель его долговой нагрузки — ПДН. Это требование регулятора финансового рынка — Банка России. В итоге тем людям, кто чрезмерно закредитован, банк или МФО станут отказывать в выдаче денег.

С одной стороны — хорошо, они не попадут в долговую яму. С другой стороны — перехватить денег на самые необходимые траты больше будет негде.

Ранее ЦБ отмечал, что для того, что обслуживать свой кредит без «перехода буквально на питание хлебом и водой», человек не должен платить более 40% от своего ежемесячного дохода по всем выданным ему кредитам и займам.

Обязать банки и МФО считать долговую нагрузку потенциального заемщика — еще один шаг в сторону более жесткого подхода к кредитованию, полагает начальник управления развития банковских продуктов и проектов банка «Фридом Финанс» Мурад Шихмагомедов. По его мнению,

доступность потребительских кредитов привели к тому, что население покупало больше, чем могло себе позволить.

«И чтобы этот пузырь не схлопнулся, рынок нужно немного охладить», — отмечает эксперт.

И все же для большинства семей, которые регулярно попадают в просрочку, но все же вынуждены брать все новые и новые средства в долг, чтобы хотя бы прокормить себя и семью, с введением нормы ПДН доступ к заемным деньгам будет перекрыт.