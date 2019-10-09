Доллар по 70: как Америка ударит по рублю

10 октября начинается новый раунд переговоров между США и Китаем. Никаких договоренностей или серьезного продвижения от него не ждут. Наоборот, по всем признакам ситуация может ухудшиться.

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Так, американский Госдеп включил накануне в «черный список» ряд крупных китайских технологических компаний и организаций из-за обвинений в нарушении прав уйгурских народов, этнических казахов и других представителей исповедующих ислам меньшинств, а также ограничил въезд на территорию США ряду якобы причастных к этому официальных лиц КНР.

Китай в свою очередь демонстрирует готовность к сохранению жесткости своих переговорных позиций и осуждает санкции США.

Так что прорыва от переговоров эксперты не ждут.

«От этого раунда ожидается максимум заключение возможной промежуточной сделки, в то время как наиболее острые «углы» в защите интеллектуальной собственности, субсидиарной поддержки китайских компаний останутся нерешенными.

В нашем пессимистичном сценарии мы ждем очередного обострения, итогом которого станет взаимное усиление тарифных ограничений между странами», — говорит старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов.

На европейские рынки в свою очередь давят заявления премьер-министра Великобритании об отсутствии подвижек в переговорах с ЕС по Brexit.

В этой ситуации инвесторы выходят из рисковых активов развивающихся стран и возвращаются в «тихую гавань», покупая золото и американские бумаги.

Это заметно, в частности, по тому, как растут цены на драгметалл. Декабрьский фьючерс на золото вырос на 0,40% до отметки $1509,80 за унцию. И эксперты предрекают драгметаллу новые рекорды. К концу года цены на золото могут достичь $1600, считают аналитики.

Это создает риск для развивающихся стран из-за оттока средств инвесторов. В перспективе такие действия могут привести к новым минимумам для рубля.

Самый привлекательный актив на нашем рынке для иностранных портфельных инвесторов – это государственные долговые бумаги – облигации федерального займа (ОФЗ).

На 1 июля 2019 года доля иностранных вложений в ОФЗ доходила до 30%.

Согласно обзору финансовых рынков за сентябрь, который опубликовал Банк России,

доля вложений нерезидентов в ОФЗ находилась уже на уровне 29%.

То есть за три месяца инвестиции немного, но снизились.

Сократилась и доля нерезидентов в еврооблигациях – облигациях России, выпущенных в валюте. В сентябре она уменьшилась на 0,5 п.п. — до 54,1%, указано в обзоре ЦБ.

Иностранцы покупают российские ОФЗ из-за того, что доходность по ним довольно высока – так, например, сейчас 10-летние облигации торгуются с доходностью 7% годовых, напоминает Сергей Суверов.

В Европе ставки по бондам вообще ушли в отрицательную зону, а американские бумаги дают доходность всего на уровне 1,6% годовых.

Зампред ЦБ Ксения Юдаева не так давно дала понять, что Банк России может еще раз снизить ключевую ставку (сейчас она составляет 7%) до конца года, и это тоже повлияет на доходность размещаемых ОФЗ, объясняет генеральный директор УК «Ронин Траст» Сергей Стукалов. Это означает, что интерес иностранцев к российскому долговому рынку будет еще ниже.

Когда иностранные инвесторы продают на Московской бирже российские облигации, номинированные в рублях, они покупают на полученные рубли валюту на той же бирже и выводят ее за рубеж, чтобы вложить вырученные средства в другие активы,

указывает Сергей Суверов.

Естественно, «сброс» рублей и покупка валюты давят на курс российской валюты.

«Если бы российские госбумаги не давали доходность в 7% годовых, то интерес иностранцев к нашим долгам был бы ниже, и тогда курс рубля к концу года дошел бы до 70 рублей за $1», — говорит Суверов.

Пока то, что иностранцы не сбрасывают наши ОФЗ массово, помогает курсу удерживаться на отметке примерно 65 рублей за $1. Так, курс доллара на 10 октября, установленный Банком России, составляет 65,09 рублей.

Но если мировые рынки будет продолжать штормить, а вдобавок ЦБ РФ снизит ключевую ставку, то курс доллара вполне может дойти в ближайшие дни и до 68 рублей,

предупреждает аналитик.

«Опасность в том, что если переговоры США и Китая не принесут позитивных решений, то весь негатив по цепочке выльется на российский рынок. Тут инвесторы вспомнят все – уже введенные против России санкции, предвыборную неразбериху в США – и просто закроют свои денежные позиции на Россию из разряда «на всякий случай», — резюмирует Стукалов.

Вот тогда-то рубль может за несколько дней обвалиться и до 70 рублей за $1, и даже упасть еще ниже.