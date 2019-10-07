Минимум — в два раза: как на Украине борются с бедностью

Новая власть Украины – правительство и парламент – собираются бороться с бедностью населения. В Киеве хотят почти в два раза поднять размер прожиточного минимума, увеличить минимальные и средние зарплаты в стране.

Как заявлял премьер-министр страны Алексей Гончарук, почти четверть граждан на Украине живут за чертой бедности. Речь идет о 10 млн людей, которые получают меньше прожиточного минимума.

Сейчас прожиточный минимум для трудоспособных украинцев составляет 2 007 гривен (чуть более 5 тысячи рублей), а минимальная зарплата – 4 173 гривен (около 11 тысяч рублей).

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В проекте украинского бюджета предлагается увеличить минимальную зарплату украинцев с 1 января 2020 года до 4 723 гривен (более 12 тысяч рублей).

Кабинет министров Украины хочет в 2020 году также поднять прожиточный минимум на одного человека в расчете на один месяц до 2 118 гривен с 1 июля и до 2 189 гривен – с 1 декабря.

При этом, по подсчетам украинского кабинета министров, необходимая сумма прожиточного минимума для поддержки людей — 4 тысячи гривен и выше. Пока что эти цифры фигурируют в украинском бюджете как уровень, к которому стоит стремиться.

«Кабинету министров Украины осуществить решительные шаги по приближению в 2020 году размера прожиточного минимума к его реальной величине, которая может составлять расчетно около 4 251 гривен с соответствующей корректировкой размера прожиточного минимума для основных социальных и демографических групп населения», — сказано в документе.

Средняя зарплата украинца, согласно проекту бюджета, должна вырасти на 16,5% (на 1 714 гривен, то есть более чем на 4 тысячи рублей) по сравнению с 10 329 гривен в 2019 году (почти 27 тысяч рублей) и таким образом превысить 12 тысяч гривен (более 30 тысяч рублей) в 2020 году.

О том, что прожиточный минимум на Украине, — это по сути жизнь за чертой бедности, экономисты говорят давно.

Так, на нынешний прожиточный минимум в стране можно купить, например, 70 кг яблок – по 30 гривен за кг, 123 кг цветной капусты по 17 гривен за кг или 30 кг сала – по 70 гривен за килограмм. Также можно купить хлебобулочных изделий и картофеля порядка на 100 кг - каждой категории. Кроме того, украинец может приобрести в год 38 кг мяса и 11 кг рыбы.

Если посмотреть на товары в потребительской корзине, которая берется в расчет для определения величины прожиточного минимума, то окажется, что каждому жителю Украины положено покупать один шкаф и одну кровать раз в 25 лет. Один рулон туалетной бумаги надо как-то экономно «растянуть» на целый месяц.

Чайник должен служить 8 лет, ложки и тарелки положено покупать по две штуки в 10 лет, а стул – один раз в 15 лет. Холодильник должен работать 15 лет, стиральная машина — 14 лет, а телевизор — 10 лет.

При этом потребительская корзина украинца рассчитывается по минимальным ценам,

в то время как для ее расчета в других странах берется средний уровень цен на продукты, что позволяет получить более соответствующие реальности показатели, говорит партнер юридической компании BMS Law Firm Алексей Гавришев.

Предполагается, что инфляция в стране в этом году будет на уровне примерно 10%, а в 2018 году она составила 9,8%. На следующий, 2020-й год, чиновниками прогнозируется рост цен в районе 6%.

При этом реальный рост цен, с которым сталкиваются приходящие в магазин украинцы, совсем другой. Так,

за 2018 год только хлебная корзина – хлеб из муки разных сортов – подорожала на 26%.

Согласно информации службы государственной статистики Украины, рядовые граждане больше всего тратят денег на следующие продовольственные товары: мясные изделия и сало — 25,5%, хлебобулочные продукты — 16,5%, молочные товары, сыр и яйца — 13,6%, овощи и фруктовые плоды — 6,7%.

Как отмечал гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, овощная корзина в стране в первом полугодии 2019 года подорожала на 52% и составила 86 гривен ($3,33).

Так, морковь выросла в цене на 85%, свекла – на 83%, картофель – на 78%, лук – на 15%, а капуста – на 11%.

К тому же рядовые украинцы сталкиваются с ростом коммунальных платежей. Правда, в этом году жителям страны снижали цены на «голубое топливо» в рамках предвыборных обещаний. Однако теперь в «Нафтогазе» не исключают дальнейшее повышение тарифа.

«С завершением теплого времени года ожидается повышение спроса на газ и возможен рост цен на него – как на европейском рынке, так и в Украине», – уже заявили в компании «Нафтогаз». Прошлой зимой из-за высоких цен на отопление некоторые киевляне стали использовать для обогрева помещений кирпичи, сообщал глава украинского аналитико-исследовательского центра «Институт города» Александр Сергиенко.

Чтобы не нужно было покидать Киев в поисках заработка, украинцы хотят зарабатывать в среднем 19 275 гривен (50 680 рублей). Это почти в два раза больше средней зарплаты по Украине.

При этом, как отметили пенсионеры, им достаточно иметь доход в 15 045 гривен (39 560 рублей). Это почти в пять раз больше среднего уровня пенсии, который получают нынешние пожилые украинцы – 3005 гривен (менее 8 тысяч рублей).

В целом 78% граждан Украины заявили, что им не хватает заработной платы на жизнь. Об этом со ссылкой на исследование R&B Group, проведенное в сентябре, сообщил глава Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко.

Между тем пока что большой вопрос, удастся ли кабмину в новой программе, направленной на экономический рост, серьезно побороться с бедностью.

Как заявлял глава правительства Алексей Гончарук, прожиточный минимум сможет достигнуть 4 000 гривен, когда экономика страны вырастет хотя бы на 33%.

По его словам, в ближайшие годы добиться этого будет сложно, так как для такого роста прожиточного минимума нужно 140-150 млрд гривен, а такой суммы в бюджете нет.

«Но кабинет министров постарается приблизиться к решению вопроса», — пообещал премьер.

Увеличение прожиточного минимума на Украине, прописанное сейчас в бюджете, носит очень формальный характер, говорит Гаврищев. Дело в том, что инфляция и цены в стране растут намного быстрее, поэтому увеличение этого показателя граждане особо не заметят.

«Боюсь, что это заявление власти на Украине – это очередной способ сказать народу то, что он хочет от власти услышать, а на деле обещания роста прожиточного минимума ничем не увенчаются»,

— сообщил в беседе с «Газета.Ru» заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

По его словам, рост экономики Украины возможен только в двух вариантах – или необходимо восстановить промышленность и найти новые рынки сбыта для продукции, которую эта промышленность будет производить, или за счет заемных денег, которые теоретически могут выделить Украине международные финансовые институты. Но даже МВФ не очень-то склонен реструктуризировать хотя бы буже ранее выданные стране кредиты.

Традиционные рынки сбыта продукции Украины – Россия и страны Восточной Европы, а также бывшие страны СССР для Украины утрачены. Прорыва в сельском хозяйстве и в увеличении объемов урожая выращиваемых на территории Украины культур тоже ждать не стоит, так как на экспорт в Европу установлены жесткие квоты, а при попытках продавать сельхозпродукцию в страны третьего мира Украина столкнется с конкуренцией с теми же развитыми странами, говорит Жарихин.