Открыть небо: Грузия хочет вернуть рейсы из России

Прямые рейсы из России нужно возобновить как можно скорее, заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, передает РИА «Новости». Глава грузинского МИДа отметил, что Тбилиси приветствует ускорение деэскалации.

«Мы только приветствуем, если процесс скоро возобновится. Моя позиция хорошо известна общественности, <...> отношения между народами, развитие туризма – это те направления, которые способствуют деэскалации ситуации», – подчеркнул дипломат.

Спецпредставитель премьер-министра Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураб Абашидзе в свою очередь указал, что «нельзя опережать события».

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«Мы видим, что там [в РФ] думают об этом и, как видно, даже работают над этим. Такие послания мы получаем от Лаврова, а сейчас и от Пескова. Так что подождем дальнейшего шага. Мы уже рассказали о нашем отношении в связи с этим вопросом. Мы приветствуем такое решение», — сказал Абашидзе.

Он также отметил, что Грузия выступает за «углубление гуманитарных контактов» и расширение туристической сферы.

В пятницу, 4 октября, глава МИД Грузии Давид Залкалиани назвал состоявшуюся в Нью-Йорке встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым «своевременной и необходимой».

Два дипломата побеседовали на полях Генеральной ассамблеи ООН. Сейчас посредником между двумя странами выступает Швейцария, организовавшая встречу в Нью-Йорке. В 2008 году Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией после того, как Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя встречу двух министров иностранных дел, заявил, что Кремль выступает за восстановление хороших отношений с Грузией, а данные переговоры «дадут старт конструктивному диалогу между Москвой и Тбилиси».

22 июня президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям совершать рейсы в Грузию, начиная с 8 июля. Тогда Песков детализировал, что этот указ является вынужденной мерой и связан с антироссийскими протестами в Грузии.

Грузинский президент Саломе Зурабишвили в ответ на это заявила, что россияне должны иметь возможность приехать в Грузию, поскольку «они любят эту страну». По ее словам, вопросы политики не должны отражаться на обычных туристах.

Компания Georgian Airways уже предложила российским гражданам вариант маршрута в Грузию: транзитом через Армению по маршруту Тбилиси-Ереван-Москва.

В середине августа вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин сообщил, что поток туристов из России в Грузию снизился на 70%. За день до этого премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе рассказал, что туристический сектор потерпел ущерб до $60 млн за месяц с момента запрета на полеты. Ожидается, что общие потери грузинской экономики к 2020 году из-за отмены авиасообщения превысят $700 млн.

По данным сервиса для путешественников «Туту.ру», Грузия занимала третье место в списке наиболее популярных маршрутов у российских туристов, которые не приобретали путевки в туристических агентствах, однако после закрытия авиасообщения страна потеряла позицию в десятке.

Антироссийские протесты начались в Тбилиси 20 июня из-за инцидента с участием депутата Государственной думы РФ Сергея Гаврилова. Парламентарий, прилетевший в Грузию в составе делегации Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), возмутил грузинскую оппозицию тем, что занял место спикера парламента и произнес речь на русском языке.

Депутаты от «Европейской Грузии» и «Единого национального движения» сначала потребовали от российских депутатов «убираться из парламента». После этого они сами покинули здание и призвали грузин выйти на митинг. Вечером на площади перед зданием грузинского парламента собрались несколько тысяч возмущенных человек, требовавших от глав силовых ведомств и правительства уйти в отставку.

Полиция не стала прикладывать особых усилий, чтобы не допустить демонстрантов в парламент. Протестующие ворвались в зал заседаний, облили депутата Гаврилова водой и потребовали от российских делегатов немедленно вернуться в Россию. После этого россияне в сопровождении охраны незамедлительно выехали в аэропорт и вернулись в Москву первым же авиарейсом.

Силовики, разгоняя протестующих, применяли слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Более 250 человек пострадали. В Кремле акцию протеста назвали проявлением русофобии и экстремизма.