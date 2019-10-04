Подорвались на рубле: как чиновники размывают средний класс

Представителей среднего класса в России в 2000 году было всего 4% от общего количества населения. Сейчас к среднему классу можно отнести 5,5-6% россиян, отмечает директор Центра анализа доходов и уровня жизни НИУ ВШЭ Алина Пишняк.

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Эти данные сильно отличаются от тех, которые обычно фигурируют в публичном пространстве. Например, на состоявшейся 3 октября в Москве научной конференции «Динамика средних классов: между экспансией и неопределенностью», организованной НИУ ВШЭ и посольством Франции в России, звучали иные оценки. Утверждалось, что средний класс в России насчитывает 38,2%.

Такой разброс во мнениях объясняется размытостью критериев. В России ученые уже лет 20 спорят и не могут договориться, кого считать средним классом. Пишняк называет три группы необходимых признаков среднего класса: благосостояние, самоидентификация (считает ли гражданин сам себя средним классом) и социально-профессиональный статус (образование, уважаемая профессия, положение в обществе).

Где ваша газонокосилка?

При этом благостояние – это не только уровень зарплаты и других доходов, отмечают эксперты.

«Это еще и наличие имущества, движимого и недвижимого, сбережения, владение внушительным набором товаров длительного пользования – телевизор, стиральная машинка, холодильник, кондиционер и т. п.», — сказала «Газете.Ru» Пишняк.

Но почему-то традиционно принято учитывать всего один критерий – зарплата. В рейтинговом агентстве АКРА, например, подсчитали, что в среднем по России минимальный показатель дохода для отнесения к среднему классу должен составлять 69,1 тыс. рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге – не менее 121 тыс. и 85 тыс. рублей соответственно.

Такая зарплата позволит представителю среднего класса обеспечить себя базовыми материальными ценностями и развиваться интеллектуально и духовно самому и своей семье, в том числе это возможность дать образование детям, повышать свою квалификацию, изучать иностранные языки и т. п.

Но вопрос о том, сколько надо зарабатывать, чтобы считаться представителем среднего класса, бессмысленный, отмечает Пишняк. Надо смотреть, например, приходится зарплата на одного человека или на семью и так далее. Необходимо учитывать весь набор или хотя бы большую часть материальных и нематериальных критериев.

Хотя, например, член комитета гражданских инициатив Евгений Гонтмахер предлагает при проведении соцопросов задавать представителям среднего класса только один вопрос: имеется ли у вас газонокосилка? «Это остроумно и довольно точно решает проблему критериев отнесения к среднему классу, потому что наличие или отсутствие газонокосилки говорит о многом, о наличии своего дома, достатка», — отмечает эксперт.



Но если считать только по размеру зарплат и самоидентификации, то есть по двум из трех основных критериев, то представителей среднего класса в России не так уж и мало. В 2000-м их было 16%, а в 2017-м порядка 23%, добавляет Пишняк.

Не хотят идти в бизнес

Предположим, средний класс в России, скорее, жив, чем мертв. Но эксперты указывают на наличие, как минимум, еще трех сопутствующих проблем.

«Мы проанализировали статистику с 2000 по 2017 годы. В этот период наблюдался рост доли среднего класса. Особенно активно он шел с 2007 по 2010 годы, но, по предварительным итогам 2108 года, средний класс в России снова начал сокращаться», — говорит Пишняк.

Вторая проблема – средний класс в России очень не стабилен. Его представители постоянно теряют доходы, снижают сбережения, переходят в категорию банкротов по кредитам, даже лишаются недвижимости. «Например, с 2015 по по 2017 годы средний класс обновился примерно наполовину. То есть волна на выход из категории среднего класса превышает волну на вход», — говорит Пишняк.

Третья проблема: в структуре среднего класса в последние годы растет количество представителей чиновничества и работников госпредпредприятий, отмечает эксперт. Это связано с уровнем доходов. На фоне снижения доходов у большей части населения шестой год подряд чиновники чувствует себя вполне стабильно.

Госслужащие и работники госкорпораций стабильно покупают жилье, обновляют автомобили, ездят в отпуска, закупают предметы длительного пользования и у них нет проблем с таким критерием, как самоидентификация. Статус чиновника позволяет чувствовать себя в современной российском обществе более чем комфортно, устроиться на работу в госкорпорации мечтает значительная часть выпускников школ.

Но наплыв чиновников в категорию среднего класса приводит к снижению качества этой группы населения. Это видно из сентябрьского исследования Центра социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС. Социологи провели соцопрос, который показал, что только 4,3% россиян твердо намерены открыть собственное дело. Еще 26% ответили, что, возможно, и хотели бы в перспективе стать предпринимателями, но не видят возможностей.

Между тем, всегда считалось, что именно активный и пассионарный средний класс – это та питательная среда, из которой вырастают бизнесмены. Но если средний класс теперь сильно разбавлен чиновничеством, то ждать появления еще одного Сергея Брина или российского Марка Цукерберга придется долго.

По мнению Алексея Ведева, заведующего лабораторией структурных исследований ИПЭИ РАНХиГС, госслужащие госкорпораций вполне могут пополнять ряды среднего класса, поскольку в этой сфере нередки завышенные зарплаты.

«Неудивительно, что если работники госкорпораций попадают в категорию среднего класса, то ждать от нынешнего среднего класса горячего желания заниматься бизнесом не приходится»,

— говорит Ведев.

А вымывание из рядов среднего класса представителей других слоев населения Ведев во многом связывает с девальвацией рубля. С 2014 года курс рубля обвалился к доллару примерно вдвое.

«Но именно возможность приобретать дорогие импортные товары, обучать детей за границей, отдыхать за рубежом, то есть, все что связано с курсом рубля, стало малодоступным для среднего класса», — заключает эксперт.

Российские ведомства примут во внимание доклад экспертов Высшей школы экономики о ситуации с доходами среднего класса России, пообещал между тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле видят «сигналы», которые могут говорить о существующих проблемах в этой сфере.