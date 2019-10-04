«Газпром» не нужен: Польша собирается озолотиться на газе из США

Польша планирует полностью отказаться от поставок российского газа в течение ближайших двух-трех лет, то есть к концу 2022 года. Об этом в эфире Polskie Radio заявил уполномоченный польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

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По словам чиновника, как только истечет контракт с Россией, газ в страну будет поставляться в сжиженном виде с помощью нового СПГ-терминала в городе Свиноуйсьце, а также через газопровод Baltic Pipe, строительство которого идет сейчас идет и должно завершиться в течение трех лет.

Предполагается, что сжиженное топливо будут доставлять из США и Катара.

Варшава давно уже говорит об отказе от российского газа. Предыдущие заявления Польши были вызваны попыткой выторговать себе экономические преференции в отношении трубных поставок из РФ.

Стоимость транзита газа по польскому участку газопровода «Ямал-Европа» Варшава ранее называла смехотворной и уже давно хочет поднять тариф.

Ежегодно из России в ЕС через Польшу прокачивается 29 млрд кубометров газа. Однако оплата транзита производится по таким низким тарифам, что доходы страны мизерные, утверждал Петр Наимский. За транзит Польша получает 21 млн злотых в год – это примерно $5,4 млн.

В настоящее время российский газ поставляется в Польшу по долгосрочному контракту, который был подписан еще в 1996 году. Соглашение предусматривает ежегодные поставки в Польшу российского газа в объеме порядка 10 млрд кубометров и истекает в 2022 году.

По подсчетам British Petroleum, в 2017 году потребление природного газа в Польше составило 19,1 млрд куб. м, собственная добыча — около 4 млрд куб. м. Почти 70% импортного газа поставлял Польше «Газпром».

В 2018 году, по данным самой российской корпорации, поставки российского газа в Польшу выросли почти на 10%. Всего в прошлом году PGNiG импортировала около 13,53 миллиарда кубов природного газа, около 67% из которого пришлось на российский.

При этом попытки выбить себе преференции польская сторона предпринимала параллельно с постоянными выпадами в адрес Москвы, в частности, по отношению к новым транспортным проектам «Газпрома», включая «Северный поток — 2».

По мнению Польши, таким образом Европа впадает в зависимость от России.

Сама Варшава уже давно пытается стать региональным газовым хабом. Польша, в частности, заявляла о планах продавать Украине тот газ, который она будет закупать в странах-производителях.

В конце августа этого года в польской компании PGNiG заявили, что Польша купила СПГ в США, а затем после регазификации продала природный газ фирме Energy Resources of Ukraine («Энергетическая компания Украины»).

Первый танкер из США прибудет на терминал в польский Свиноуйсьце в ноябре текущего года. После этого СПГ будет регазифицирован и передан Украине через пункт в Германовице.

В планах Варшавы действительно закупить более дешевый газ у США и перепродать его с выгодой для себя Украине, отмечает генеральный директор инвестиционной компании Bengala Investment Алексей Буянов.

Но сжижженый природный газ приблизительно на 20-30% дороже российского трубопроводного, говорит управляющий директор ИК «Иволга Капитал» Дмитрий Александров.

К тому же технология регазификации сжиженного газа требует дополнительной инфраструктуры, чтобы на выходе получить именно готовый к употреблению в газ.

«Все же политические амбиции не стоят такой переплаты»,

— сомневается Александров.

Кроме того, по мнению Польши, компенсировать потерю российского газа должен будет польский трубопровод Baltic Pipe, по которому предполагается поставка уже норвежского газа. Трубопровод соединит Польшу с норвежской газотранспортной сетью.

Но и здесь есть расчеты, говорящие о невыгодности сделки: стоимость строительства 2,5-3 млрд евро, а цена норвежского газа выше «газпромовского», отмечает Алексей Буянов.

Да и строительство газопровода из Норвегии должно начаться только в 2020 году, и тоже потребует инвестиций в проект. «Сейчас сложно судить о стоимости норвежского газа в среднесрочной перспективе, с учетом ожиданий по снижению добычи на севере Европы», — добавляет Александров.

Поэтому, на данный момент план отказа Польши от российского газа выглядит нереалистично. Так что нынешнее заявление Варшавы – это скорее неловкая попытка укрепить свои позиции перед началом переговоров с Москвой о продление контракта с целью снижения стоимости российского газа, резюмирует Буянов.