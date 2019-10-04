Отказ от доллара: почему медлит Европа

Судя по последним заявлениям чиновников, активный курс на дедолларизацию продолжается. Как сказал на днях президент России Владимир Путин, сейчас приходится думать о том, как обезопасить себя от того, чтобы США стали использовать свою валюту как инструмент политического давления и диверсифицировать расчеты.

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По его словам, между странами Евразийского экономического союза 72% расчетов осуществляется в рублях, кроме того, многие страны мира задумываются и переходят к расчетам в национальных валютах.

«Я думаю, что переосмысление этой ситуации обязательно должно прийти к правящим кругам США», — отметил глава государства.

По словам Путина, расчеты в долларах в мировой торговле падают. «Было 50% с лишним, стало 45%», — заявил президент.

Дедолларизация в России и мире действительно продолжается, констатируют опрошенные «Газетой.Ru» эксперты. Это заметно, в частности, по тому, как страны продолжают сокращать свои резервы в долларах.

Согласно статистике МВФ, доля доллара в них сократилась до минимального уровня с 2013 года – это $6,79 трлн или 61,63% от всех объемов резервов.

Российский Центробанк только за последний год почти в два раза сократил долю доллара в структуре резервов — до 23,6% по состоянию на 31 марта 2019 года,

против 43,7% годом ранее, одновременно нарастив долю юаня, евро и золота.

Это следует из последнего «Обзора деятельности Банка России по управлению активами в иностранных валютах и золоте», опубликованного на сайте регулятора.

Избавляются страны и от доллара в расчетах по бизнес-контрактам. В частности, это касается военных и в целом экспортных контрактов России.

Так, «Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз» начали перестраховывать себя от возможных рисков из-за санкционной политики Соединенных штатов Америки и ввели изменения в экспортные контракты с возможностью оплаты в евро, сообщало агентство Reuters. В мае 2018 года Евросоюз перешел на расчеты в евро за нефтепродукты, поставляемые из Ирана.

Часть взаиморасчетов России с иностранными партнерами, не только среди Евразийского экономического союза, действительно проходит в местных валютах, но доля эта все равно небольшая, говорит член совета директоров компании «ФинЭкспертиза» Агван Микаелян.

При этом эксперты очень сильно сомневаются, что ее удастся серьезно нарастить в ближайшее время. Все контракты, которые в России могли перевести, в основном уже перевели в другие валюты, отличные от доллара, говорит аналитик «Финам» Алексей Коренев. По его мнению, хотя доля отказа от доллара в контрактах и будет расти, но медленнее, чем раньше.

Так, если внимательно посмотреть структуру товарооборота России и Китая (по данным за прошлый год — более $100 млрд), то окажется, что большая часть его проходит, несмотря на все лозунги по отказу от доллара, совсем не в национальных валютах, замечает Коренев. По итогам 2018 года, например, доля расчетов в нацвалютах двух стран составила менее 17%. На долларовые контракты до сих приходится более 75% оборота.

Как поясняет Микаелян, отказываться от доллара в контрактам странам вообще неудобно из-за волатильности курсов национальных валют.

Многие контракты, если их перевести на нацвалюты, будут гораздо дороже и содержать транзакционные издержки, отмечает Коренев.

«Транзакционные издержки при расчетах в валюте отличной от доллара в основном будут связаны с расходами на валютную конвертацию. Большинство валют отличных от доллара как яркий тому пример турецкая лира — несут в себе существенный валютный риск из-за повышенной волатильности», — объясняет финансовый аналитик «БКС Премьер» Сергей Дейнека.

Так что неудивительно, что дедолларизация в России идет не в пользу расчетов в национальных валютах, а в пользу перевода контрактов в евро.

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), за пять лет, которые наша страна живет под санкциями со стороны США, доля евро в расчетах нашей страны с ее торговыми партнерами выросла — с 18,1% до 34,3%.

При этом, по словам опрошенных «Газетой.Ru» экспертов, вообще уйти от доллара в пользу других валют и евро, крайне сложно, так как самый главный мировой товар — нефть — котируется именно в нем.

Чересчур активная дедолларизация не выгодна самой Европе.

Масштабный отказ Европы от долларовых расчетов формирует риски для самой европейской экономики,

отмечает Сергей Дейнека.

ЕС остается одним из крупнейших импортеров энергоносителей, за которые союз расплачивается в основном долларами. И пока не будет создан достаточно ликвидный нефтяной бенчмарк (индикатор для оценки рынка — «Газета.Ru»), номинированный в евро, оплата за нефтяные поставки евро будет связана с повышенным валютным риском.

Поэтому объемы транзакций в евро даже на нефтяном рынке сейчас очень скромные. Масштабный переход на расчеты в евро не выгоден самой Европе, отмечает он.

Помимо сопутствующих курсовых рисков при расчетах «не в долларах», экспортная компонента европейской экономики также может испытать давление, добавляет Дейнека.

Другими словами, если Европа откажется от доллара в глобальном масштабе и будет рассчитываться за импортные поставки в своей национальной валюте, то евро получит определенный стимул для укрепления. Как следствие, более крепкий евро «урежет» доходы европейских экспортеров, так как товары, произведенные в еврозоне, подорожают и окажутся неконкурентоспособными на других рынках, поясняет Микаелян.