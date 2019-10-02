Обойдемся без Дании: «Северный поток -2» может пойти в обход

Россия рассчитывает, что «Северный поток - 2» пройдет по заявленному маршруту. Об этом заявил министр энергетики Александр Новак в ходе Российской энергетической недели. Глава Минэнерго также отметил, что у Дании нет оснований не давать разрешения на строительство газопровода.

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«Понятно, что есть и другие разные варианты в случае отсутствия такого разрешения — просто этот проект будет несколько дороже и несколько по времени будет дольше реализован», — заявил Новак.

Проект «Северный поток - 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его длина составляет более 1,2 тыс. км, стоимость проекта оценивается в €9,5 млрд.

Газопровод «Северный поток — 2» построен на 83%, по дну Балтийского моря уложено 2042 километра газопровода, следует из сообщения «Газпрома».

Маршрут газопровода проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Согласие на строительство в настоящее время не дала только Дания.

Копенгаген уже несколько лет не согласует заявку проектной компании «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG на прохождение морской магистрали в его водах.

Так, компания подала уже три заявки: одну (с кратчайшим маршрутом) на прохождение магистрали в территориальных водах, хотя она повторяет ранее согласованный маршрут первого «Северного потока».

Позднее в августе 2018 года строители газопровода предложили Копенгагену второй вариант, с обходом острова на северо-западе. Этот вариант предусматривал прокладывание ниток не в территориальных водах, а лишь в исключительной экономической зоне Дании в Балтийском море.

Третья заявка касается маршрута в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании в водах южнее острова Борнхольм. Она была подана в соответствии с решением Датского энергетического агентства (ДЭА) от 26 марта 2019 года.

Как отметил Новак, несмотря на существующее сопротивление «Северному потоку - 2», многие страны оказывают поддержку в реализации проекта.

«Это действительно, еще раз повторю, долгосрочный, на многие годы проект, который будет обеспечивать надежные поставки энергоресурса в Европейский союз», — отметил министр.

О том, что задержка в строительстве проекта возможна, говорил ранее финансовый директор Nord Stream 2 AG (оператор проекта «Северный поток - 2») Пол Коркоран.

Он сообщал, что задержка в получении разрешения от Дании по «Северному потоку - 2» может привести к отсрочке ввода проекта на 2020 год.

Глава австрийской OMV Райнер Зеле также говорил, что не исключает срыва сроков запуска «Северного потока - 2» в связи с позицией Дании, которая затягивает согласование проекта.

Между тем глава «Газпрома» Алексей Миллер указывал, что датский участок газопровода «Северный поток - 2» может быть построен максимум за пять недель вне зависимости от маршрута.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты отмечают, что

шансы на сохранение маршрута пока есть, несмотря на сильнейшее давление, которому подвергается датское правительство со стороны противников проекта.

Тем не менее в ближайшие недели должна быть пройдена точка невозврата и маршрут может быть смещён в сторону от датских территориальных вод в ИЭЗ. Дополнительные расходы могут составить несколько сотен миллионов евро и более месяца чистого времени работ, оценивает Дмитрий Александров, главный стратег «Универ Капитал».

Чтобы обойти датские территориальные воды, нужно дополнительно до 150 млн евро, отмечает Нарек Авакян, начальник отдела инвестидей «БКС Брокер».

«Дополнительно надо будет построить не более 30 км трубопровода. Учитывая, что в день прокладывается примерно 2-3 км. трубы, максимум за две недели этот участок будет уложен после начала непосредственных работ. Я не вижу каких-либо серьезных проблем для обхода территории Дании. Более того, Газпрому потенциально это может быть даже выгоднее, так как Дания не входит в Евросоюз и, например, при распределении мощностей по «Северному потоку-2» не придется, кроме Еврокомиссии согласовывать все еще и с датскими регуляторами. Тем не менее, пока шансы на сохранение прежнего маршрута еще сохраняются», — добавляет он.

Вероятность строительства Северного потока по главному маршруту через Данию остаётся, говорит и Андрей Люшин, заместитель председателя правления Локо Банка.