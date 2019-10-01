Барьеры сняты: как Евразийский союз договорился с Сингапуром

Евразийский экономический союз снова расширяется. Но не за счет вступления в ЕАЭС новых членов. Теперь ставится на поток иной формат — подписание соглашений о зоне свободной торговли с другими государствами.

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И такое соглашение было подписано во вторник 1 октября в Ереване по итогам заседания Высшего совета Евразийского экономического союза пяти государств: России, Казахстана, Белоруссии, Киргизии и Армении.

Соглашение о ЗСТ будет действовать с Сингапуром. Для этого в Ереван прилетел премьер Ли Сянь Лун.

Без преувеличения — это событие. Хотя ранее ЕАЭС уже подписывало соглашение с Вьетнамом, но тогда это была, скорее, геополитическая история. С Сингапуром не так. Эта страна — завсегдатай топ-три едва ли не всех глобальных рейтингов. По масштабам привлечения инвестиций, условиям ведения бизнеса, новым финансовым технологиям.

Этим летом швейцарская бизнес-школа IMD представила ежегодный рейтинг самых конкурентноспособных экономик мира, и этот список возглавил именно Сингапур, за год поднявшийся на две строчки в списке из 63 стран.

Прошлогодний лидер, США, наоборот, потерял две позиции и опустился на третье место. Россия же пребывает на 45-м месте в рейтинге.

Армения начинает и выигрывает

Ли Сянь Лун — старший сын отца-основателя Республики Сингапур Ли Куан Ю. Мало того, Ли — «акула Уолл-стрита» в азиатском варианте. Выпускник Кембриджского и Гарвардского университетов, он был министром торговли, министром обороны (бригадный генерал) и главой местного Центробанка в кризисный 1998 год. В 2001-2007 годы занимал пост министра финансов, он один из авторов программы либерализации финансового рынка страны, считающегося самым комфортным для инвесторов всего мира.

Впрочем, было бы неправильно считать, что легендарный премьер так впечатлился успехами Евразийского союза, что незамедлительно и без колебаний отправился на саммит. На самом деле он прибыл в Ереван за три дня до начала саммита по приглашению премьера Армении Николы Пашиняна.

Армения и Сингапур, по словам армянского премьера, похожи — обе страны не имеют природных ресурсов и строят стратегию развития на эффективном использовании человеческого капитала.

Нынешний визит в Ереван — ответный. В июле Никол Пашинян побывал в Сингапуре. Тогда стороны подписали пять соглашений: о сотрудничестве в сфере туризма, налогообложения, культуры и искусств, подготовки кадров.

В этот раз, по словам министра экономики Армении Тиграна Хачатряна, с Сингапуром подписано революционное соглашение о том, что армянский экспорт в Сингапур полностью освобождается от таможенных пошлин.

Правда, во внешней торговле Армении Сингапур занимает 0,1%. Но стороны хотят нарастить товарооборот и инвестиции. Получается, что подписание ЗСТ с пятью странами ЕАЭС, мягко говоря, вторично. А визит в Армению и подписание с ней соглашения о ЗСТ — главный повод для визита сингапурского лидера.

Эксперты тем не менее считают, что не только Армения, но и Россия в рамках ЕАЭС и зоны свободной торговли может успешно взаимодействовать с Сингапуром. «Эта страна отличается авторитарной политической системой, это государство не поддерживает санкции против России, поэтому взаимодействие с ним закономерно и может быть взаимовыгодным, особенно в том, что касается финансов и технологий», — говорит Сергей Суверов, старший аналитик «БКС Премьер».

Сингапур, Сербия, Иран, Индия. Далее везде.

Соглашение с Сингапуром можно сравнить с заключенным договором с Вьетнамом в 2015 году: на момент его подписания товарооборот ЕАЭС с Вьетнамом составлял $4,3 млрд, с Сингапуром сейчас — $4,4 млрд. Но за три года товарооборот с Вьетнамом вырос до $6,7 млрд, уточняет Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями.

Хотя соглашение с Сингапуром можно считать, скорее, чисто имиджевой (политической) историей, тогда как настоящей целью его заключения является возможность получить плацдарм для освоения более крупных и перспективных рынков Азии, отмечает эксперт.

Пока не очень понятно, что ЕАЭС и Россия могут предложить Сингапуру. Более 70% ВВП этого государства составляют услуги, скептичен Гайдар Гасанов, эксперт «Международного финансового центра».

Препятствовать расширению торговых связей будут также внутренние проблемы Евразийского союза. В первую очередь, это торговые барьеры, остающиеся между странами. При том, что еще в 2012 году было объявлено о создании единого экономического пространства.

Об устранении барьеров для бизнеса не перестает говорить президент Белоруссии Александр Лукашенко. В этот раз политик тоже жаловался на это. По его словам, особо настораживает введение барьеров «в таких чувствительных сферах, как, например, госзакупки». Он призвал глав стран-участниц союза «принять политическое решение» и эти барьеры отменить.

Президент РФ Владимир Путин в этот раз решил не реагировать на традиционные претензии Лукашенко. Путин предложил утвердить Концепцию общего финансового рынка Евразии. Этот документ станет «дорожной картой» по разработке и утверждению универсальных правил предоставления банковских и страховых услуг, операций с ценными бумагами, отметил Путин. Он добавил, что Иран, Сербия, Индия тоже готовятся свободно торговать с ЕАЭС.

Молдавия при этом останется страной-наблюдателем при ЕАЭС. Президент Молдавии Игорь Додон, также участвующий в работе саммита, пообещал передать свой опыт руководителя страны, который имеет экономические связи и с Востоком, и с Западом, и с ЕС, и с ЕАЭС. Если, конечно, такой опыт пригодится.