Нагрузка на бедных: кому не дадут кредит

С 1 октября 2019 года любой кредитор — банк, микрофинансовая организация, потребительский или сельскохозяйственный кооператив — принимая решение о выдаче человеку (или его семье) нового кредита, должен учитывать уже сложившийся на момент запроса заемных денег показатель долговой нагрузки заемщика (ПДН).

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Банки и МФО будут рассчитывать ПДН по кредитам от 10 тысяч рублей как отношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика.

Но никакого норматива, соблюдать который кредиторы должны начать «прямо сегодня», не вводится.

Банк России объявил о своем намерении следить за показателем долговой нагрузки по отношению к доходам еще в августе 2018 года и пока собирается просто наблюдать, какое соотношения дохода к величине выплат по новому кредиту сочтут для себя комфортным банки и МФО,

чтобы и самим быть в прибыли от кредитования, и чтобы одновременно заемщик мог оплачивать кредит (или кредиты), не рискуя «пойти по миру» или, например, не лишиться единственного жилья.

Но никто не сомневается в том, что если ЦБ заявил, что намерен в будущем ввести ограничении, то регулятор его введет.

Ранее говорилось, что для того, чтобы не переходить «буквально на питание хлебом и водой», человек не должен платить более 40% от своего ежемесячного дохода по всем выданным ему кредитам и займам.

В своей работе ЦБ опирался на уже сложившуюся на зарубежных рынках кредитования практику. Так, обзор зарубежного опыта в сфере сдерживания необеспеченного потребительского кредитования, который сделал Банк России в 2018 году, говорит о том, что в большинстве развитых экономик мира финансовые регуляторы вводят ограничения на рост долга, выдаваемого одному человеку или домохозяйству.

В обзоре приводятся такие примеры: комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (ASIC) 4 июля 2018 года опубликовала консультативный документ (CP 303), который предполагает, что теперь решение о размере лимита, доступного по кредитной карте, должно основываться на расчете — а сможет ли потребитель погасить весь одобренный ему кредитный лимит в течение трех лет.

С 1 января 2018 года в Сингапуре вступила в силу новая мера регулирования — мера управления кредитным лимитом (The Credit Limit Management Measure). Она гласит, что в случае, если должник имеет сумму займов по необеспеченным кредитам выше шести номиналов своего месячного дохода, то финансовым институтам запрещается выдавать ему новые необеспеченные кредиты или увеличивать кредитный лимит.

В Великобритании по истечении срока в 18 месяцев компания — эмитент кредитной карты должна связаться с клиентом-держателем и напомнить ему о необходимости погашения основной суммы долга, а также оповестить, что кредитная карта может быть аннулирована.

Все эти меры тоже может использовать наш российский Центробанк, но большинство финансистов считают, что, скорее, регулятор все же после довольно продолжительного времени изучения рынка — а это год-полтора,

остановится на введении параметра соотношения объема выплат по долгу каждый месяц к доходам заемщика или его семьи.

«Введение ПДН в целом можно рассматривать с положительной стороны: государство продолжает линию по защите потребителей от возможных необдуманных поступков, которые в последующем могут привести к каким-либо тяжелым последствиям, например, дефолт по обязательствам, взыскание проблемной задолженности, в том числе с привлечением коллекторов, а далее могут последовать банкротство и иные негативные последствия», — заявил «Газете.Ru» генеральный директор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин.

Введение норм ПДН, конечно, убережет многие малообеспеченные российские семьи от чрезмерной долговой нагрузки, считает директор департамента потребительского кредитования банка ТКБ Наталья Белякова. Но, добавляет она, в то же самое время нормы ПДН будут способствовать ограничению доступа российских семей к заемным ресурсам. Получить кредиты и займы малообеспеченным семьям станет сложнее.

Для большинства семей, которые регулярно попадают в просрочку, однако все же вынуждены брать все новые и новые средства в долг, чтобы хотя бы прокормить себя и семью, с введением нормы ПНД доступ к заемным деньгам будет перекрыт.%

В результате реализации инициативы примерно 10% заемщиков могут лишиться доступа к займам, подсчитал Лагуткин.

Более 90% таких потребителей — это клиенты МФО, получающие микрозаймы, средняя сумма которых в настоящее время находится в диапазоне 13-15 тыс. рублей, отмечает эксперт.

С Лагуткиным согласен и Олег Федорченко, аналитик рынка МФО. Он считает, что ПНД — это мера, направленная в большей степени не на банковский сектор, а на обуздание аппетитов оставшихся в живых МФО. Микрофинансисты тоже должны будут рассчитывать ПНД, прежде чем выдать заемщику очередные 15 тыс рублей, которые он с определенной долей вероятности или не вернет совсем, или погасит долг с просрочкой, отмечает он.

«Микрофинансовые компании все еще мыслят категорией повторности обращения клиентов. Главное — не выдать заем как таковой, а сделать так, чтобы клиент обратился за деньгами повторно. И так без конца. Надеемся, что с введением ПНД этим практикам в скором времени придет конец», — говорит специалист.

%При зарплате в 30 тыс. рублей в регионах сумма задолженности по кредитам и краткосрочным займам может превышать 100 – 150 тыс. рублей. Программы рефинансирования для заемщиков с долгами в разных компаниях в регионах сейчас не работают. «Вот это и есть пресловутая долговая яма»,

— указывает Федорченко.

При этом гладко внедрение расчета долговой нагрузки в России проходить не будет, считает Лагуткин.

«Всем нам еще, скорее всего, предстоит пережить и второй этап введения обязательности расчета ПДН — это установление нормативного максимального значения. Это приведет к тому, что доля потребителей, которым будет ограничено кредитование, в том числе и в банках, может существенно увеличиться», — предупреждает специалист.

В итоге Россия получит чуть менее закредитованное население. Но при этом очевидно, что россияне станут еще беднее. И будут вынуждены, в отсутствие доступа к деньгам, как минимум экономить на самом необходимом — или вымирать.