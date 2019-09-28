Цыгане и разруха: почему болгары бегут из страны

Более 10 лет назад Болгария вошла в Европейский союз. Однако, попадая в эту страну, ощущаешь себя, как будто бы в каком-то государстве СНГ, а не в Европе. Типичная картина: большое количество недостроя и таблички «Продается», раздолбанный асфальт в заплатках, даже в районе элитного курорта «Солнечный берег», мелкая неофициальная торговля, которая настолько сильно оккупировала центральные улицы включенного в ЮНЕСКО города Несебр, что разглядеть исторические памятники сложно.

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К тому же прибавляет специфический южный колорит стране обилие цыган. В отдельных районах «культурной» столицы страны – Пловдива — так и вовсе есть цыганские кварталы, рядом с которыми обычные болгары стараются не селиться и в целом туда не ходить.

По словам экспертов, экономика страны находится в очень противоречивой ситуации. С одной стороны, с 2016 года фиксируется увеличение объема номинального ВВП.

Рост экономики незначительный, но стабильный.

Как отмечает главный стратег «Универ Капитал» Дмитрий Александров, во втором квартале 2019 года экономика прибавила 3,5%.

Макроэкономические показатели Болгарии также в целом неплохие – инфляция не превышает 3%, доля частного сектора значительно преобладает над госсектором, долг тоже сравнительно невысокий, говорит Нарек Авакян, начальник отдела инвестидей «БКС Брокер».

Так, Болгария, у которой долг к ВВП составляет всего 20,1% выглядит очень неплохо и даже ставится в ЕС в пример другим странам. Сама зона евро имеет аналогичный показатель на уровне 85,1% и даже не думает его снижать,

отмечает аналитик «Финам» Алексей Коренев.

Однако для населения это ничего не значит. В отличие от макроэкономических показателей невооруженным взглядом видно, что социально-экономическая ситуация в стране крайне тяжелая. Уровень бедности в стране превышает 22%.

«Среднегодовая зарплата в Болгарии равна 7 400 евро, что более, чем вдвое ниже, чем по ЕС, где она находится на уровне €15 тыс. Население страны стремительно стареет – молодежь активно уезжает из страны, а остаются «доживать» в основном люди пенсионного и предпенсионного возраста», — говорит Коренев.

Так, население страны за последние 30 лет сократилось с 9 млн до 7 млн человек.

Открытая граница с ЕС как магнит притягивает молодых перспективных работников и предпринимателей. Оставаться в Болгарии они смысла не видят.

Чтобы как-то выжить, те, кто остаются жить в стране, вынуждены активно подрабатывать — в основном сезонными заработками. По большей части это работы, связанные с обслуживанием туристов. В целом доля серой экономики в ВВП по разным оценкам чуть ли не 50%, отмечает аналитик БК «Алор» Алексей Антонов.

Ранее одной из самых доходных статей для экономики Болгарии было строительство и продажа недвижимости. И тут большая часть спроса приходилась на россиян, которые за 20-50 тысяч евро покупали апартаменты у моря. Однако лишь до 2014 года, тогда после санкций и падения российской валюты такие покупки перестали быть по карману нашим согражданам.

«До 2014 года россияне были самыми активными иностранными покупателями болгарской недвижимости. В 2014-15 годах произошел резкий спад, когда россияне, напротив, стали самыми активными продавцами.

А со второй половины 2016 года Болгария перестала быть для граждан России зарубежным рынком №1, уступив Испании», — комментирует главный редактор сайта Prian.ru Филипп Березин.

Основной поток заявок россиян на покупку недвижимости в Болгарии компания получала до 2014 года, подтверждает и аналитик Tranio.ru Руслан Галимов.

Так, 2013 году их было почти в 30 раз больше, чем в 2018-м году. Резкое сокращение произошло как раз на рубеже 2014-2015 годов, когда в России обвалился курс рубля, отмечает эксперт.

«Понижение интереса можно связать и с растущими ценами на недвижимость в самой Болгарии. По данным национального статистического института Болгарии, с первого квартала 2014 года до конца первого квартала 2019-го цены на недвижимость росли в среднем на 1,5% от квартала к кварталу. Суммарный рост составил 34%. Это повлияло на интерес россиян, среди которых немало инвесторов с небольшим бюджетом», — комментирует Руслан Галимов.

Низкий уровень сервиса, невысокое качество обслуживания на всех уровнях, уровень жизни, явно несоответствующей стране – члену ЕС и множество сопутствующих факторов, также заметно повлияли на желание купить здесь дом, говорит Коренев.

«Даже несмотря на хороший климат и низкие цены, россияне стали терять интерес к Болгарии. Кто хотел купить там недвижимость, уже сделал это. Остальные же или не могут, или выбирают другие государства», — добавляет он.

При этом условия предоставления вида на жительство (ВНЖ) в Болгарии не очень интересные для россиян. Причина этому: высокий порог входа, надо купить объект более чем за 300 тысяч евро – для Болгарии сумма заоблачная. С 2012 года по этой программе вид на жительство получили только два десятка россиян, говорит Галимов.

В целом, по словам экспертов, плохие отношения с Россией очень негативно сказываются на экономике страны. Так, болгарский экспорт превышает импорт всего на $2 млрд в год. Раньше российский рынок был одним из ключевых для экспорта болгарских товаров, говорит Авакян. Европе же они не нужны.

«У России и Болгарии были многолетние стабильные экономические, гуманитарные и образовательные связи, развит туризм, который вносил значительный вклад в болгарскую экономику, но отношения охладились на фоне атак болгарской стороны на активистов и правозащитников», — поясняет Дмитрий Александров.

По словам Антонова,

Болгарии следовало бы использовать свое географическое положение для транзита ресурсов, например, газа, и пытаться вокруг этого строить и внешнюю политику, и экономику.

Так, нереализованный проект «Южный Поток», который планировалось проложить по дну Черного моря из Анапского района в болгарский порт Варну, был хорошим шансом для страны, но Болгария его благополучно упустила.

Напомним, Россия отказалась от проекта из-за активной критики его в ЕС. Так, Европейский парламент принял резолюцию, в которой рекомендовал отказаться от строительства газопровода.

При этом поддержка Болгарии со стороны Европы не помогает стране.

ЕС ранее выделял средства, однако впоследствии программы неоднократно приостанавливали из-за слишком высокой коррупции и неэффективности их расходования в Болгарии. Например, международная организация Transparency International ранее называла эту страну самой коррумпированной в Евросоюзе. Наиболее вовлечены в это судебная система и законодательная власть, не отстает и агросектор.

При этом в связи с тем, что Великобритания выйдет из Евросоюза, финансирование других стран со стороны Брюсселя еще больше сократится.

«Болгарии необходима смена элит и проводимой политики, проведение реформ, но элиты вряд ли с этим согласятся, скорее, они будут продолжать проводить популистскую политику», — резюмирует Антонов.