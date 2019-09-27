Технологии и нефть: зачем России идти в Африку

Россия намерена вернуться в Африку — и сделать это прежде всего за счет наращивания экономического сотрудничества. Рывок должен быть сделан в ходе первого саммита «Россия-Африка», с инициативой которого в прошлом году выступил президент России Владимир Путин. В РФ приедут более 40 глав государств, а сопредседателем, помимо российского лидера, будет президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

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В 2018 году, согласно данным ФТС, товарооборот России со странами Африки составил $20,4 млрд, увеличившись по сравнению с 2010-м годом в четыре раза. На руку сыграли и ограничения, наложенные в 2014 году на Москву европейскими странами и Вашингтоном: Россия начала активнее диверсифицировать экспорт.

Крупнейшими партнерами на Африканском континенте выступают Алжир и Египет, но положительная динамика в торговом обороте также сильно выражена в отношениях с Эфиопией, Камеруном, Анголой, Суданом и Зимбабве. При этом Россия намерена делать упор не только на экспорт традиционных товаров — удобрений, нефтепродуктов, продукции АПК, техники — но и услуг и технологий: с рядом стран подписаны соглашения о развитии атомной энергетики, «Русатом Инфраструктурные решения» ранее представил комплексные решения по опреснению, водоподготовке и водоочистке для муниципальных и индустриальных нужд.

Наиболее привлекательными являются те сектора, где Россия имеет преимущества, особенно технологический сектор, считает ведущий научный сотрудник Центра изучения российско-африканских отношений и внешней политики стран Африки (Институт Африки РАН) Евгений Корендясов.

«К таким относятся энергетика, энергетическое оборудование, атомная энергетика, переработка сельскохозяйственной продукции (доля аграрной продукции в нашем экспорте — порядка 25%, а доля в нашем импорте из Африки — 60-70%), урбанистика и градоустройство, рыбная ловля, торговля оружием — это хороший бизнес, который знакомит покупателей с нашими преимуществами и пробивает дорогу для наших технологий», — говорит он «Газете.Ru».

Кроме того, это использование спутников для связи в континентальном или региональном масштабе. Востребованы наши врачи и преподаватели — то есть экспорт образовательных и медицинских услуг.

«Можно было бы говорить о программном обеспечении. Есть компании, которые продвинулись достаточно заметно: организована цифровизация и коммуникация для Африканского банка развития в масштабах континента», — отмечает Корендясов, уточняя, что проект реализовала компания из Перми.

Еще один сектор с огромным потенциалом — электроэнергетика.

«В Африке доступа к электроэнергии не имеют порядка 600-700 млн человек, особенно тяжело промышленному производству — часты перебои в подаче электроэнергии: если в США это раз в году, то в Африке — тысяча раз в году», — указывает ученый.

Экономический бум

Взоры мировых инвесторов обратились к Африке и потому, что там именно на этом континенте находятся одни из самых быстрорастущих экономик мира. По данным МВФ, в 2018 году в пятерку лидеров в Африке входили – Эфиопия (7,5% роста ВВП), Кот-д'Ивуар (7,4%), Руанда (7,2%), Сенегал (7%) и Гана (6,3%).

Причем, например, экономика Сенегала показывает темпы роста в 6-7% последние пять лет — один из самых высоких показателей в мире. В 2000-2016 годах экономика страны удвоилась (+108%), на 70% этот рост обеспечили телекоммуникационный сектор и сектор финансовых услуг, говорилось в обзоре Deloitte от 2017 года.

Сенегал является одной из самых политически стабильных стран континента — тут не было военных переворотов и крупных внутренних конфликтов с момента получения независимости от Франции в 1960 году.

В 2012 году к власти в ходе демократических выборов пришел президент Маки Салл, который в феврале 2019 года был переизбран на второй срок. Одним из главных направлений его политики стала борьба с коррупцией, в 2013 году глава государства также представил план Emerging Senegal Plan, направленный на рост экономики. Речь идет о 17 структурных реформах, нацеленных на борьбу с бедностью, повышение уровня образования, привлечение иностранных инвестиций. Правительство рассчитывает реализовать 27 инфраструктурных проектов и создать как минимум 600 тысяч новых рабочих мест.

Так, в пустыне недалеко от столицы Дакара построен аэропорт, инвестиции в который составили $600 млн, в январе открыт первый участок скоростной железной дороги из Дакара до Диамниадио. Это строящийся в 30 км от Дакара футуристический город будущего, где помимо прочего будет расположен университет на 30 тысяч студентов и технопарк для IT-предпринимателей, который должен стать аналогом Кремниевой долины.

Кроме того, правительство пошло по пути устранения административных барьеров: например, зарегистрировать компанию можно за 48 часов.

Реформы Маки Салла уже позволили Сенегалу за шесть лет подняться со 178 места до 140 в рейтинге Doing Business. Выступая на генассамблее ООН в Нью-Йорке 24 сентября, глава Сенегала призвал мировое сообщество пересмотреть отношения с Африкой, сделать их более равноправными и сбалансированными.

Если раньше основным иностранным инвестором в Сенегал была бывшая метрополия — Франция, — то за последние годы картина резко изменилась. Согласно данным ЮНКТАД, больше всего иностранных инвестиций за последние годы привлечено из ОАЭ (почти $3 млрд), Южной Кореи ($1,25 млрд), Китая ($695 млн), Индии ($653 млн). В 2018 году турецкие компании подписали соглашений в Сенегале на $572 млн, а страну посещал глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Официальные визиты в страну совершали и лидеры Китая, Франции и Германии.

Но Сенегал крайне заинтересован в сотрудничестве и с Россией, говорил Маки Салл в ходе визита в Москву и встречи с Путиным в 2018 году.

close Президент России Владимир Путин и президент Сенегала Маки Салла во время встречи в Москве, 2018 год Президент России Владимир Путин и президент Сенегала Маки Салла во время встречи в Москве, 2018 год Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Правда, объем торговли между странами не такой и большой — $460 млн, но за последние три года он вырос в более чем пять раз.

«Что касается наших двусторонних отношений, то хотел бы отметить значительный рост товарооборота: в прошлом году – в три раза, а за начало этого года уже, по-моему, на сто процентов рост», — говорил Владимир Путин на встрече с Саллом, отмечая перспективы взаимодействия в области инфраструктуры, промышленной кооперации, рыболовства.

«Сенегал всегда стоял особняком — и в колониальный, и постколониальный периоды. Он больше имеет вес в международной политике, чем экономике, поскольку страна небольшая», — отмечает Корендясов. С помощью советских специалистов там открыли запасы золота. В свое время там были ремонтные базы для рыбной флотилии – 200-300 советских рыболовных судов.

Складывается товарооборот в профицит с российской стороны — Россия поставляет нефтепродукты, технику, удобрения, продукцию сельского хозяйства.

Но есть и инвестпроекты: так, с участием российского капитала построен крупнейший в западной Африке рыбоперерабатывающий завод, а также завод по переработке мяса птицы.

«Основное сейчас — рыбные ресурсы и производство арахиса, который мы много закупаем, и есть две-три российские компании, которые занимаются переработкой рыбы и другой сельскохозяйственной продукции», — указывает Корендясов.

О планах создания сборочного предприятия в Сенегале в 2018 году заявлял «КамАЗ», российские компании изучают возможность освоения соляных и фосфатных месторождений в Сенегале.

Еще одна сфера, куда Сенегал приглашает российских инвесторов, — разработка недавно открытых офшорных нефтяных и газовых месторождений, запасы которых оцениваются в 1 млрд баррелей нефти и более 1 трлн кубометров газа. Министр иностранных дел Сенегала приглашал «Газпром» присоединиться к этому «офшорному буму». К 2022 году Сенегал планирует добывать более 100 тысяч баррелей нефти в день.

«Сенегал открыт для иностранных инвестиций, и мы рассматриваем Россию как одного из наших важнейших партнеров. Президент Маки Салл неоднократно говорил о том, что Сенегал приветствует российских инвесторов и создает все необходимые для них условия», — сказал «Газете.Ru» советник президента страны Абдул Азиз Мбуе.

Не менее важны и гуманитарные направления сотрудничества России и Сенегала: сейчас сохраняются связи по линии балета, преподавания русского языка в университете.

По расчетам руководства страны, к 2035 году Сенегал должен войти в пул стран со средним доходом на душу населения.