Дадут по-минимуму: что будет с пенсиями

Прожиточный минимум российских пенсионеров в 2020 году составит 9311 рублей, следует из проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов. По состоянию на 2019 год средняя величина прожиточного минимума пенсионера составляет 8846 рублей. Таким образом, показатель увеличится на 465 рублей.

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В документе предлагается установить величину прожиточного минимума пенсионера в целом по России, чтобы определить размер социальной доплаты к пенсии.

Прожиточный минимум — это минимальный уровень дохода, который рассчитывается на основе потребительской корзины. В нее входят самые важные для жизни продукты питания и непродовольственные товары. Иными словами, на деньги, определенные как прожиточный минимум, гражданин должен быть способен приобрести самое необходимое.

При этом прожиточный минимум рассчитывается отдельно по каждому региону, а также для трех групп населения: трудоспособные, пенсионеры, дети. Эта величина устанавливается ежегодно федеральным законом о бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

Из проекта федерального бюджета следует, что всего на развитие пенсионной системы в 2020-2022 годах правительство закладывает 8,986 трлн рублей расходов.

Ранее Росстат назвал размер средних пенсий в регионах России. Оказалось, что самые низкие пенсии получают жители северо-кавказских республик. Например, в Дагестане это 10 922 тыс. рублей. Маленькие пенсии получают также в Кабардино-Балкарии (11 тыс.), Карачаево-Черкесии (11,9 тыс.), Калмыкии (12 тыс.) и Ингушетии (12,1 тыс.).

Традиционно самые высокие пенсии начисляют жителям Севера России. В данных регионах к пенсии добавляют повышающий коэффициент — за работу в особо тяжелых климатических условиях, к которым в нашей стране относят как раз районы крайнего Севера. Перечень таких районов утверждается правительством России.

Так, самую большую пенсию в России получают жители Чукотского автономного округа. В среднем выплаты составляют 24,3 тысячи рублей.

При этом средний размер пенсий по России во втором квартале 2019 года составил 14 150 рублей, следует из данных Росстата.

Аудитор Счетной палаты Светлана Орлова говорила, что этих денег недостаточно, чтобы обеспечить нормальный уровень жизни для пенсионеров. Часть пенсии пожилые люди вынуждены тратить на жилье и лекарства, в связи с чем могут потратить на себя в день лишь порядка 200 рублей, отмечала она.

В мае в России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям. Размер пенсии сначала доведут до прожиточного минимума и только затем проиндексируют. В результате доход пенсионера будет выше прожиточного минимума, а не равен ему. Ранее на несправедливость при индексации пенсии обратил внимание президент России Владимир Путин. До этого пенсионеры жаловались, что после индексации пенсий в январе обещанного повышения на 7,05% они так и не дождались.

Пересчет доплат к пенсиям поможет снизить уровень бедности, рассчитывают в правительстве.

К 2020 году правительство также сформирует единые правила формирования прожиточного минимума пенсионера для всех регионов, обещал глава Минтруда Максим Топилин. По его словам, в некоторых регионах его занижают.

Страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6% в будущем году, заявила ранее вице-премьер Татьяна Голикова. Средний размер пенсии увеличится до 16,4 тыс. рублей.

В 2021 году индексация страховых пенсий неработающих пенсионеров составит 6,3%, в 2022-м — 5,9%, в 2023 году — 5,6%, в 2024-м — 5,5%. Увеличения будут вступать в силу 1 января каждого года.

Между тем новая система накопительных пенсий, при которой граждане смогут финансировать пенсию за счет личного дохода, может вступить в силу с 2021 года.

Система должна сформировать новые источники пенсионного дохода за счет личных взносов. Сейчас уровень личного участия граждан в формировании своего пенсионного дохода низкий, констатирует правительство.

Привлекать россиян к накоплению будущей пенсии ведомство обещает исключительно на «добровольной» основе.