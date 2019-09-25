Против своих: на кого Трамп натравил Зеленского

Администрация президента США Дональда Трампа опубликовала на сайте Белого дома стенограмму телефонной беседы Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским, которая прошла 25 июля этого года.

Реклама

Именно эта беседа стала поводом для начала процедуры импичмента президента США.

Судя по расшифровке, в беседе с Владимиром Зеленским Дональд Трамп заявил, что «было бы здорово», если Зеленский и новый генпрокурор Украины изучат дело сына ближайщего конкурента Трампа на предстоящих в следующем году выборах президента США Джо Байдена — Хантера Байдена.

Трамп сказал Зеленскому следующее:

«Я слышал, что у вас был очень хороший прокурор, а его уволили, что очень несправедливо. Об этом говорят многие, как убрали вашего очень хорошего прокурора, и к этому были причастные некоторые очень плохие люди».

Президент Украины, который на саммите ООН в США, сказал, что никто не может оказывать на него давления, судя по стенограмме, говорит президенту США следующее: «Я бы также хотел наладить с вами личные отношения, чтобы мы могли еще больше сотрудничать. Я просто хотел еще раз заверить вас, что среди нас у вас только друзья. Я сделаю все, чтобы в моем окружении были лучшие и самые опытные люди. Я также хочу сказать вам, что мы друзья. Мы большие друзья, и у вас, господин президент, есть друзья в нашей стране, так что мы можем продолжать наше стратегическое партнерство. Я также планирую окружить себя замечательными людьми, и вдобавок к этому расследованию я как президент Украины гарантирую, что все расследования будут вестись открыто и откровенно. В этом я могу вас заверить».

Владимир Зеленский, судя по его возрасту, не может помнить, как проходили съезды коммунистической партии Советского Союза. Но при этом выражается, как завзятый первый секретарь Украинской КПСС на ковре у генерального секретаря.

Как заявил Трамп в беседе с Зеленским, Байден ранее «хвастался, что прекратил преследование».

В последнее время американские СМИ стали активно критиковать Байдена-старшего за то, что три года назад он, по его же словам, заставил украинского президента Петра Порошенко и Арсения Яценюка, который был премьером Украины на тот момент, сместить генерального прокурора Виктора Шокина, который заявлял о необходимости провести следственные действия в отношении Хантера Байдена.

Старший Байден, бывший вице-президентом США в 2015 году, отправился в Киев для встреч с украинским руководством. В озвученных им целях поездки значилась и такая — убедить власти Украины «активизировать борьбу с разгулом коррупции на Украине и обуздать засилье тамошних олигархов».

При этом пресса США отмечала, что слова Байдена с призывами против коррупции не убедительны, поскольку его сын Хантер работает в крупнейшей частной газовой компании Burisma Holdings, чей владелец Микола (Николай) Злочевский во времена, когда президентом страны был Виктор Янукович, занимал пост министра экологии Украины.

Burisma Holdings — нефтегазовая компания, занимающаяся разведкой и добычей газа на Украине, в Днепровско-Донецком, Карпатском и Азово-Кубанском бассейнах. Главный офис расположен в городе Лимасол, на Кипре. По меркам России это, считай, офшор.

В 2018 году добыча газа на месторождениях компании достигла 1,08 млрд кубометров. По заявлению генерального директора группы компаний «Бурисма» Тараса Бурдейного, объемы добычи выросли за счет реконструкции 26 скважин и введения в эксплуатацию 13 новых скважин. В 2018 году Burisma Group увеличила добычу нефти и газового конденсата на 56%, объем составил 74,0 тыс. тонн. Для сравнения, в 2017 году Burisma добыла 47,5 тыс. тонн, заявил Бурденный.

Согласно заявлению Бурденного, налоги группы компаний, перечисленные в бюджет, составили около 2,25 млрд грн. Прибыль компании не оглашается.

Пресса также писала, что у Байдена-младшего не было никаких очевидных качеств, которые бы делали его незаменимой фигурой для работы в этой компании — кроме его родства с Байденом-старшим.

«Хантер Байден не имел никакого опыта работы на Украине», — говорил тогда консервативный публицист Питер Швайцер. Кроме того, у него не было никакого опыта в энергетике. «Тому, что он получил место в этой энергетической компании, нет законного объяснения. Объяснить это можно лишь тем, что его отец отвечал за предоставление денег Украине», — считал Швайцер.

Хантер прокомментировал своё назначение такими словами: «Я верю, что моя помощь в консультировании компании по вопросам прозрачности, корпоративного управления, а также международной экспансии послужит экономике Украины и процветанию её народа».

Зарплата Хантера Байдена на этом посту составляла $150 тыс.

Назначение Хантера Байдена, визит его отца в Киев и увольнение генпрокурора Шокина при этом удивительным образом совпали с борьбой Украины против зависимости от поставок российского топлива — его Украина перестала закупать в конце 2015 года.

В итоге Зеленский обещал Трампу, что новый генпрокурор займется делом Burisma Holdings.

«Он или она изучит ситуацию, особенно касательно компании, которую вы в этой связи упомянули. Тема расследования этого дела, действительно, является вопросом восстановления честности, так что мы позаботимся об этом и будем работать над расследованием», — такие слова содержатся в стенограмме беседы украинского президента.

Зеленский уверен в том, что дело будет расследовано, так как «новый прокурор будет стопроцентно моим человеком, моей кандидатурой».

В принципе, подталкивая Зеленского и нового прокурора Украины возобновить расследование, Трамп сталкивает президента Украины с очень сильными политическими фигурами, и пытается разворошить муравейник, в котором интересы Америки довольно сильны. Так, в совет директоров компании входит бывший президент Польши Александр Квасьневский и бывший директор Антитеррористического центра ЦРУ Джозеф Кофер Блек. Председатель совета директоров компании, Алан Аптер, как писали СМИ, был партнером в американской юридической компании Хантера Байдена.

Не исключено, что такие люди потом вспомнят Зеленскому все его слова, сказанные против компании.

«Для Трампа получение документов, позволяющих обвинить Байдена — это решение проблемы предстоящих выборов президента в свою пользу, и деморализация демократов, переформатирование Конгресса в пользу республиканцев и хороший шанс на окончательную победу над глобалистами путём чистки американского государственного аппарата от их ставленников на протяжении следующих четырёх лет», — такое мнение в беседе с «Газета. Ru» высказал Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования.

Он отмечает, что решение задачи по устранению Байдена с политической арены лежит в плоскости передачи или не передачи нужных Трампу и соответствующим образом оформленных документов – так, чтобы эти документы признали легитимными в США в суде, от украинской стороны. До сих пор Трамп отказывал украинскому президенту во встрече, пока документы не будут переданы.

Действия по усилению давления на Украину, предпринимаемые Трампом в последнее время, свидетельствуют, что согласия на передачу документов он пока не получил, считает Ищенко. В этом смысле он расценивает личную встречу Трампа с Зеленским на полях саммита ООН как последнюю попытку «надавить на украинского президента по-хорошему».