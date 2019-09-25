«Плохая Россия»: на Украине призвали заработать на соседе

Украине не стоит навешивать ярлыки на Россию, заявил украинский экс-министр транспорта Евгений Червоненко. В эфире телеканала «112 Украина» он предложил Киеву зарабатывать на «плохом» восточном соседе.

«И мы сейчас закрыты, а в это время «плохая Россия» открывает нам рынки сбыта и транзит», – заявил бывший глава Минтранса страны, указав на Польшу. Ранее Варшава закрыла «таким европейским украинцам окно в Европу», урезав в два раза разрешения на перевозки.

Червоненко добавил, что в Европе для украинских предпринимателей теряются возможности, которые стоит использовать в России.

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В начале лета 2019 года бывший министр уже обвинял Киев в обмане Москвы. По словам Червоненко, ухудшение отношений между Украиной и Россией произошло из-за «обмана и нарушений двусторонних договоренностей» украинскими властями.

«Во многом отношения между Россией и Украиной так сложились, потому что Украина, вернее, власти Украины, кидали и обманывали договоренности с Россией», — заявил Червоненко.

По мнению политика, примером такого обмана можно считать провокацию в Керченском проливе. Киевские власти «отдали преступный приказ нарушить российскую границу», подчеркнул экс-министр.

Он также отметил, что для разрешения конфликта в Донбассе необходимо налаживать диалог с РФ, а не заходить в тупик. «В какой бы тупик мы ни зашли, цена этому тупику — беда миллионов украинцев в Донбассе», — резюмировал Червоненко.

В феврале тот же Червоненко заявил, что это уже Запад обманул Украину, из-за чего страна осталась один на один со своими проблемами.

Кроме того, он выразил сожаление по поводу того, что Киев не стал интегрироваться в Евразийский экономический союз. Наконец, Червоненко высказал мнение, что западные страны будут использовать Украину в качестве «раздражителя для Востока».

В мае 2018 года экс-министр заявил, что Киев несет огромные экономические убытки от конфликта с Москвой. По его словам, Украина могла бы получать прибыль с помощью поездов из Китая в Европу, передает ФАН.

Он также добавил, что эти поезда должны были ходить через территорию Украины. Червоненко подчеркнул, что из-за конфликта Киева с Москвой прибыль получает Минск.

Заявления Червоненко вызывают у украинского телезрителя как интерес, так и возмущение. Тем не менее, в феврале 2019 года бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы, украинский политолог Олег Соскин заявил, что вряд ли Червоненко можно назвать лидером общественного мнения.

«Червоненко – не самостоятельный человек. Он всегда говорит лишь о том, что именно ему говорят. При Кучме он был «мальчиком Кучмы». Также известно его прошлое во Львове, когда он в девяностых создавал себе там так называемое реноме и первичный капитал. Поэтому он не является авторитетной весомой фигурой. Он <...> просто выражает определенную волю своих хозяев», – подчеркнул политолог.

По мнению Соскина, «хозяева» Червоненко стоят на евразийских позициях, однако «после уничтожения ее Януковичем, евразийская модель исчерпала себя», передает НСН.

В августе бывший премьер-министр Украины Юрий Ехануров, занимавший свой пост в 2005-2006 годах, заявил, что киевские власти могут «доиграться», пытаясь осуществить невозможные вещи для слабой экономики.

«Это беда, мы доиграемся. Они [другие страны], например, экономика Китая уже давно впереди, а мы еще не прошли этапы первоначальные, в которые мы должны, как говорится, набрать силу, и

мы начинаем в эти взрослые игры играть, и все эти фиктивные средства, которые крутятся туда-сюда, приносят в полной мере реальные доллары и евро на Западе, а мы от этого теряем»,

— сказал Ехануров в эфире «112 Украина». По его мнению, правительству Украины необходимо задуматься над тем, как стране вернуться к реальному сектору экономики и создать рабочие места.