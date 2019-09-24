Пять недель и труба: как Трамп перекроет «Северный поток — 2»

В Совете федерации России раскритиковали совместное заявление президентов Польши и Соединенных Штатов, касающееся строительства трубопровода «Северный поток — 2», по которому Россия планирует доставлять газ в ЕС. Такое мнение выразил первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Ни Польша, ни США не могут воспрепятствовать реализации проекта, но будут пытаться притормозить строительство. Но вряд ли Западная Европа с этим не смирится», — заявил сенатор.

Он добавил, что в российском газе сильно заинтересована Германия. А Польшу сенатор назвал марионеткой США, повторяющей слова «старшего брата».

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Ранее сообщалось, что президенты США Дональд Трамп и Польши Анджей Дуда сошлись во мнении, что строительство российского газового трубопровода «Северный поток — 2» необходимо остановить. Этот проект подрывает безопасность Европы, считают президенты.

Об этом мнении стало известно из комментария заместителя пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли, сообщившего журналистам подробности переговоров между двумя президентами перед открытием общеполитической дискуссии в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По словам представителя Белого дома, лидеры двух стран во время переговоров затронули вопросы развития сотрудничества в областях обороны, безопасности и энергетики. Собеседники обсудили также влияние строящегося российского проекта на энергетическую безопасность Европы.

«Главы государств назвали газопровод «Северный поток — 2» угрозой энергобезопасности Европы», — сообщил Гидли, добавив, что президенты договорились искать совместно пути для остановки проекта.

Трамп и ранее не раз критиковал планы России и Германии по строительству «Северного потока — 2». «Германия делает большую ошибку, так полагаясь на газопровод», — говорил Трамп еще в июне.

Ждать недолго осталось

Российские эксперты также активно комментируют заявления Трампа и Дуды по поводу «Северного потока – 2». В беседе с RT эксперт международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер отметил, что Польша действительно во всех начинаниях будет поддерживать США, а Штаты, в свою очередь, Польшу.

«Все это элементы американской стратегии, где Польше выделяется роль главного сдерживателя. Она должна стать барьером по отношению к России и провокатором по отношению к Германии», — отметил Брутер.

Окончание строительства «Северного потока — 2» запланировано на конец 2019 года. Строительство последней заключительной части газовой трубы зависит от разрешения властей Дании.

Ранее 19 сентября глава «Газпрома» Алексей Миллер оценил шансы достроить «Северный поток — 2» к концу года. Он заявил, что шансы остаются, поскольку осталась меньше пятой части работ, однако скорость процесса упирается в решения датских властей. Миллер также отметил, что на строительство датского участка всего требуется пять недель.

«Построено более 81% всей протяженности газопровода в двухниточном исполнении», — заявил Миллер.

Он также подчеркнул, что строительство ведется строго по графику.

Газ подрывает доверие

Власти Германии с переменным успехом обороняются от претензий Трампа и его сторонников, считающих идею строительства «Северного потока — 2» в обход Украины политической ошибкой.

Председатель бундестага Вольфганг Шойбле 7 сентября выразил мнение по поводу саботирования «Северного потока — 2», сообщала Die Welt. По его мнению, саботирование проекта окольными путями является неразумным решением.

Шойбле считает, что позиция ФРГ привела к подрыву доверия со стороны восточноевропейских партнеров к Германии. Он утверждает, что критика «Северного потока — 2» может нанести вред не только Германии, но и всей Европе.

Диаметрально противоположной точки зрения придерживается президент Украины Владимир Зеленский. Угрозу всей Европе представляет как раз «Северный роток — 2», уверен Зеленский. Свое мнение он выразил на совместной с польским президентом Анджеем Дудой пресс-конференции 31 августа.

«Мы уделили внимание вопросам энергетического сотрудничества. Здесь мы говорим с Польшей одним голосом: «Северный поток — 2» является неприемлемым и несет в себе угрозы всей Европе», — приводит слова главы Украины телеканал «112 Украина», который вел трансляцию разговора глав двух государств с журналистами.

Владимир Зеленский добавил, что обе страны выступают за диверсификацию источников энергоснабжения, а также за энергетическое сотрудничество в треугольнике Польша — США — Украина.

В России настаивают на том, что российский газ не представляет угрозы Европе. Просто Киев боится потерять доходы от транзита российского газа, а Варшава мечтает перепродавать соседям сжиженный газ из США.

Польша пытается стать региональным газовым хабом. Власти намерены продавать Украине американский газ, сообщал ТАСС со ссылкой на заявление «Польской нефтяной и газовой компании» (PGNiG).